Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε από τον υπουργό πολιτισμού Ζακ Λανγκ, στο Παρίσι, το 1982, και πέρασε τα γαλλικά σύνορα το 1985, με την Αθήνα, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, να γίνεται η πρώτη - εκτός Γαλλίας- πόλη, στην οποία πραγματοποιήθηκε η Γιορτή της Μουσικής.

Στα επόμενα χρόνια, η Ημέρα της Μουσικής έγινε ένας πραγματικός θεσμός, ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται κάθε χρόνο, στις 21 Ιουνίου, πρώτη ημέρα του θερινού ηλιοστασίου.

Κάθε χρόνο, αυτή την ημέρα, επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικοί κατακλύζουν δημοτικούς χώρους, πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα και διάφορα άλλα μέρη, παρουσιάζοντας συναυλίες από όλο το μουσικό φάσμα.

Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης μουσικής γιορτής, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, πραγματοποιούνται συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, με τη φροντίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2019 φέτος θα διεξαχθεί σε περισσότερα από 270 σημεία εκδηλώσεων, σε 50 πόλεις & περιοχές της Ελλάδος, φιλοξενώντας περίπου 380 δράσεις, εργαστήρια και συναυλίες με περισσότερα από 300 σχήματα, 40 ορχήστρες και μουσικά σύνολα, 35 χορωδίες και 65 Djs.

Από το Αργοστόλι ως τη Μυτιλήνη, από τη Νίσυρο έως την Κοιλάδα του Αχελώου, από την Ξάνθη έως τα Χανιά και από την Νάξο έως τη Λευκάδα, θα αντηχήσουν συναυλίες από όλο το μουσικό φάσμα με έναν σκοπό, να ενώσουν όλη την Ελλάδα στο ρυθμό της μουσικής.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία ν’ ακούσει διακεκριμένους βιρτουόζους της τζαζ (Gilad Atzmon, Attab, Haddad, Αλέκος Βρέτος, Σπύρος Μάνεσης, Απόστολος Σιδέρης, κ.α.), avant–garde σχήματα (Αντώνης Λιβιεράτος, Farwest Mandolinistic Orchestra) και ορχήστρες (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Big Band του Δήμου Αθηναίων, Δημοτική Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ), αλλά και soundsystems (Irie Action Sound System, Origins Soundsystem) από όλα τα μουσικά είδη και ιδιώματα (De Traces Afrocaribbean in Dub, Bandallusia, Parity, Cinema Paradiso Project, κ.α.). Θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε με καλλιτέχνες που βρίσκονται είτε στα πρώτα τους βήματα είτε στο απόγειο της καριέρας τους (Νέγρος του Μοριά, Νικήτας Κλιντ, Στάθης Δρογώσης κ.ά.).

Στην Αθήνα, το μουσικό πρόγραμμα συνδέεται φέτος με το ATHENS MUSIC WEEK, προτείνοντας έναν «μουσικό περίπατο». Από το Ηρώδειο, το Αστεροσκοπείο, την Φυλακή του Σωκράτη, το Μέγαρο Μουσικής, το Πολεμικό Μουσείο, το Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και τον Εθνικό Κήπο, μέχρι την Πλατεία Θεάτρου, τη Στοά Εμπόρων, την Πλατεία Βαρνάβα, δρόμους και πεζόδρομους στο Παγκράτι, στου Ψυρρή, σε Εξάρχεια και Ομόνοια.

Πρόκειται για ένα μουσικό μαραθώνιο που θα αναδείξει τη μουσική πολυμορφία της Αθήνας και θα φιλοξενήσει περισσοτερους από 110 ομιλητές, εκ των οποίων 28 προσωπικότητες από το εξωτερικό, Έλληνες δημοσιογράφοι, παραγωγοί & καλλιτέχνες, και. Από το Athenaeum, το Gazarte, το Impact Hub Athens και το Innovathens powered by Samsung (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων), μέχρι γνωστά μουσικά στέκια στο κέντρο της Αθήνας (Ρομάντσο, Six D.o.g.s., Rudu bar, Ex bar Guru bar, Ρινόκερως, Β-Side, Spinster, κ.α.), και με πρωτότυπα showcases και live acts (Unison, Irene Skylakaki, Odysseas Tziritas, Lip Forensics κ.α.), το πρόγραμμα του Athens Music Week “παντρεύει” επιτυχώς εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες και επιδείξεις με όλες εκείνες τις εκδηλώσεις που καθιστούν κάθε καλοκαίρι την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής το μεγαλύτερο μουσικό event της Αθήνας.

