Η ναυτία και οι εμετοί της εγκυμοσύνης κοστίζουν για το σύστημα υγείας στην Αγγλία

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Πάνω από £ 60 εκατομμύρια πληρώνει για τους εμετούς και τις ναυτίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το National Health Service (NHS) - Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην Αγγλία, κόστος που αποδεικνύεται πολύ υψηλότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου του Warwick.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτονται στη μελέτη «Nausea and vomiting of pregnancy and resource implications: the NVP Impact Study» η οποία δημοσιεύθηκε στο British Journal of General Practice και αποτελεί την πρώτη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο που εξετάζει το οικονομικό κόστος της ναυτίας και του εμέτου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε όλες τις υπηρεσίες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας της χώρας.

Η ναυτία και ο έμετος είναι η πιο διαδεδομένη ιατρική κατάσταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έως και το 80% των εγκύων γυναικών εμφανίζουν ναυτία και έμετο και περίπου το 1/4 των γυναικών ζητούν ιατρική συμβουλή για τα συμπτώματά τους.

Η μελέτη παρουσιάζει διαφορές στη διαχείριση γενικής πρακτικής καθώς αποκαλύπτει ότι ένα εκπληκτικά υψηλό ποσοστό κλήσεων έκτακτης ανάγκης 999 και 111 έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή ασθενοφόρου και την εισαγωγή στο νοσοκομείο, αν και μόνο ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων εξελίσσεται σε μια πιο σοβαρή κατάσταση της κύησης.

Το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση αυτών των συνθηκών το 2016, αλλά αυτή η έρευνα υποδηλώνει ότι μπορεί να μην ακολουθούνται πάντα ή να είναι αποτελεσματικές.

Ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Roger Gadsby από την Ιατρική Σχολή του Warwick επεσήμανε ότι, το κύριο μήνυμα είναι ότι η ναυτία και ο εμετός στην εγκυμοσύνη κοστίζουν ακριβότερα σήμερα για το Σύστημα Υγείας της χώρας από ό, τι στο παρελθόν.

Ενώ, τόνισε ότι υπάρχουν όπως φαίνεται, μεγάλες διαφορές στη διαχείριση σε επίπεδο γενικής πρακτικής.

Οι εθνικές οδηγίες για τη διαχείριση της ναυτίας και του εμέτου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ξεκίνησαν το 2016 και το πρώτο φάρμακο για χρήση στην εγκυμοσύνη για τη θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου έχει πρόσφατα εγκριθεί.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η μείωση των διακυμάνσεων και η βελτίωση της διαχείρισης των συμπτωμάτων θα αποφέρουν μεγάλο όφελος για τις γυναίκες που υποφέρουν από αυτή την υποτιμημένη κατάσταση.

Ενώ, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από έναν επαγγελματία υγείας θα μπορούσε να μειώσει τη συνταγογράφηση, τι κλήσεις ασθενοφόρων και τις εισαγωγές στο νοσοκομείο μειώνοντας έτσι το κόστος για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.



Πηγές:

https://warwick.ac.uk/

https://www.news-medical.net/news/20181217/Management-of-nausea-and-vomiting-in-pregnancy-costs-the-NHS-more-than-previously-thought.aspx

Kate Anderton, B.Sc. Biomedical Sciences, Cell Biology