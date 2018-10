«Πινόκιο»: O Γκιγιέρμο ντελ Τόρο πραγματοποιεί με το Netflix μια ταινία - όνειρο ζωής

Στο Netflix θα κάνει το ντεμπούτο του στη σκηνοθεσία ταινιών κινουμένων σχεδίων ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, με το πρότζεκτ-όνειρο ζωής, «Πινόκιο», ένα stop motion animation μιούζικαλ, του οποίου το σενάριο και την παραγωγή θα αναλάβει, επίσης, ο ίδιος.



Το «Πινόκιο» θα είναι η πρώτη ταινία του Ντελ Τόρο από τη «Μορφή του Νερού», που κέρδισε τέσσερα βραβεία Όσκαρ πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων για την Καλύτερη Σκηνοθεσία και την Καλύτερη Ταινία.

Ο Ντελ Τόρο έχει τοποθετήσει τη δική του εκδοχή στην κλασική ιστορία του «Πινόκιο» στην Ιταλία του 1930. Πρόκειται για επέκταση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας του Netflix με τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ο οποίος βρίσκεται και πίσω από τη βραβευμένη με Emmy σειρά της DreamWorks, «Κυνηγοί Τρολ» -πρώτο μέρος της τριλογίας της DreamWorks «Το Έπος της Αρκάντια». Το επόμενο κεφάλαιο, «3Below», αναμένεται στις 21 Δεκεμβρίου, ενώ το «Wizards» θα ακολουθήσει το 2019. Είναι, επίσης, ο δημιουργός της επερχόμενης σειράς του Netflix, «Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight».

Πίσω από την παραγωγή της stop-motion animation ταινίας «Πινόκιο» βρίσκεται ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και οι εταιρείες The Jim Henson Company (The Dark Crystal: Age of Resistance) και Shadow Machine (Μπότζακ Χόρσμαν, The Shivering Truth). Συνεργάτες του Ντελ Τόρο στην παραγωγή θα είναι η Λίζα Χένσον, ο Άλεξ Μπάλκλεϊ της Shadow Machine, ο Κόρεϊ Καμποντόνικο και ο Γκάρι Ούνγκαρ της Exile Entertainment.





«Καμία άλλη μορφή τέχνης δεν έχει επηρεάσει περισσότερο τη ζωή μου και τη δουλειά μου περισσότερο από την τέχνη του animation, και με κανέναν άλλο χαρακτήρα δεν έχω αναπτύξει τόσο στενή προσωπική σχέση, όσο με τον Πινόκιο. Στην ιστορία μας, ο Πινόκιο είναι μία αθώα ψυχή με έναν αδιάφορο πατέρα, που χάνεται σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να κατανοήσει. Ξεκινά ένα ταξίδι πέρα από τα συνηθισμένα, το οποίο τον βοηθά να κατανοήσει σε βάθος τόσο τον πατέρα του όσο και τον πραγματικό κόσμο. Ήθελα να κάνω αυτή την ταινία από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.