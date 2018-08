Green Project: Ένα διαφορετικό περιβαλλοντικό οδοιπορικό μόλις ξεκίνησε

Με τις θερμές ευχές και τον ευγενή αποχαιρετισμό της Αυτής Εξοχότητας της Πρέσβεως της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Κυρίας Kate Logan, του Γενικού Προξένου της Ελλάδος κυρίου Δημήτριου Μιχαλόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης κυρίου Βασίλειου Παπαστεργιάδη και πλήθους κόσμου, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Green Project (GP www.green-project.org), αναχώρησε την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 από το Greek Centre for Contemporary Culture, στη Μελβούρνη για το οδοιπορικό με τον τίτλο: «Green Project in Australia 2018 - Platypus trail: Renewables, Biospheres and Aborigines».

Εορτάζοντας το “European Year of Cultural Heritage” (EYCH 2018), από τις 4 Αυγούστου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2018, η GP έχει σκοπό να καταγράψει σε ένα πρωτότυπο ντοκιμαντέρ, την συνύπαρξη εντός των Βιοσφαιρών της UNESCO, των σύγχρονων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της παραδοσιακής «περιβαλλοντικής γνώσης» των Αβορίγινων.

FACEBOOK/ GREEN-PROJECT.ORG

Στόχος της είναι η γνώση που θα αποκτηθεί από το συνδυασμό αυτό και τη μελέτη των καλών πρακτικών της Αυστραλίας, να μπορέσει στο μέλλον να αξιοποιηθεί από διεθνή funds για επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια στην Αυστραλία και από Έλληνες επιστήμονες για την προώθηση αντίστοιχων εφαρμογών στην Ελλάδα, καθώς και την πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών, όπως οι πρόσφατες πυρκαγιές που συγκλόνισαν την Αττική.

Η 15μελής αποστολή διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων και καλλιτεχνών της GP, σε 29 ημέρες, χρησιμοποιώντας αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με φωτοβολταϊκά, θα καλύψει 11.210 χλμ από τη Μελβούρνη, την Καμπέρα, την Αδελαϊδα, το Άλις Σπρίγκς, το Ντάρβιν, το Μπρούμ μέχρι το Πέρθ, και θα αποτυπώσει 56 “πράσινα σημεία ενδιαφέροντος”. Στην ομάδα της GP λαμβάνουν μέρος οι: Ο Δρ Γιάννης Τζώρτζης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μέλος της Royal Photographic Society of Great Britain, o Δρ Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, βιολόγος, ειδικός στην επικοινωνία της επιστήμης, ο Δρ Άγγελος Κατσάγγελος, καθηγητής electrical engineering και computer science στο Northwestern University of Chicago, η Μαρία Βρανοπούλου, κοινωνική ανθρωπολόγος, ο Ιάσονας Ταβλάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Αλέκος Μάρκελλος, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Αυστραλία, η Έμμα Παπαεμμανουήλ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Αυστραλία, ο Δημήτρης Πατεράκης, πολιτικός μηχανικός και φωτογράφος της Fuji, ο Κωστής Βάρδας, εκπαιδευτικός και φωτογράφος, η Κατερίνα Χαρτερού, φαρμακευτικό marketing, η Σάντυ Βεργίτση, ειδική στην παραδοσιακή ιατρική, η Βαλέρια Καλτεζιώτη, μοριακή βιολόγος, η Κασσιανή Καλτεζιώτη, αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων, η Βασιλική Κασούμη, ιατρική επιστήμονας, και ο Γιάννης Αναστασόπουλος, επιχειρηματίας εστίασης.

FACEBOOK/ GREEN-PROJECT.ORG

Κατά την ανωτέρω εκδήλωση εκκίνησης στο Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού, Μελβούρνη, εγκαινιάστηκε η έκθεση περιβαλλοντικής φωτογραφίας “Sailing to Inner Habitats” με εικόνες από απομακρυσμένα θαλάσσια οικοσυστήματα του Ιονίου, που παρουσιάστηκε στο Athens Photo Festival 2018 και θα δαρκέσει μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2018. Συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Σάντυ Βεργίτση, Νικόλας Ζαχαρόπουλος, Βαλέρια Καλτεζιώτη, Δανάη Σταύρου, Στέφανος Σταύρος, Δρ Γιάννης Τζώρτζης και Κατερίνα Χαρτερού. Επιμελητής της έκθεσης είναι ο Δρ Γιάννης Τζώρτζης. Επίσης, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «SUDAMERICA: Τα χίλια χρώματα της ζωής – Ένα οδοιπορικό της Green Project», σε σκηνοθεσία Δήμητρας Ζήρου. Η θέση της πρωτοβουλίας αυτής υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, και του Δήμου Αθηναίων, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Πολιτείας να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα.

Πέραν αυτών, αξίζει να σημειωθεί ότι το UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe, η Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ελλάδα, η Ελληνική 4 Κοινότητα της Μελβούρνης, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας και ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων LSE, έχουν τιμήσει το εγχείρημα αυτό, με την αιγίδα τους, γιατί πιστεύουν ότι αυτό αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική δράση δημόσιας διπλωματίας, η οποία προωθεί μέτρα ανάπτυξης δεξιοτήτων για την αποτελεσματική κατανόηση και εφαρμογή της World Heritage Convention και των σχετικών εργαλείων. Σους ευγενείς χορηγούς του εγχειρήματος περιλαμβάνονται οι NIKON Damkalidis SA, Athens, FUJIFILM Doha Qatar, RentPhotoVideo, Athens, και ARGO Fishop, Melbourne. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι δυνατόν το κοινό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αυστραλία, να μοιράζεται μέσω των χορηγών επικοινωνίας, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ (EΡT, ERT World, Πρώτο Πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας), τις έγκριτες εφημερίδες «Νέος Κόσμος» της Μελβούρνης και «Ναυτεμπορική» & www.naftemporiki.gr της Αθήνας, οι ιστοσελίδες Aephoria και Ελculture, καθώς και τα Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, την καθημερινότητα του εξαιρετικά ενδιαφέροντος αυτού οδοιπορικού, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του.

Η Green Project ιδρύθηκε το 2008 από την εθελοντική πρωτοβουλία ενεργών πολιτών, επιστημόνων και καλλιτεχνών, εμπνευσμένη από το “World Solar Programme 1996-2005” της UNESCO, για την πραγματοποίηση των “πράσινων φωτογραφικών οδοιπορικών”, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Στοχεύει στην αφύπνιση της κοινωνικής συνείδησης μέσω της περιβαλλοντικής φωτογραφίας και του ντοκιμαντέρ, αποτελώντας όχημα ελληνικής πολιτιστικής και ενεργειακής διπλωματίας. Μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει τα οδοιπορικά στην Ασία (2008, Αθήνα – Πεκίνο), στην Αφρική (2010, Αθήνα – Κέιπ Τάουν), στην Ευρώπη (2012, Αθήνα-Βόρειο Ακρωτήριο), στη Νότια Αμερική (2014, Μπογκοτά-Γη του Πυρός), και τον περίπλου του Ιονίου με ιστιοπλοϊκό (2017). Το έργο της έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως “Best Practice in the Annual Report of National Commissions for UNESCO of 2014”, ενώ έχει αποσπάσει το “First Prize in Arts" στο "Public Book Awards 2015”, το “Πρώτο Βραβείο” του “International Photo Competition 2014” του Energy Community της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βιέννη, Αυστρία, το “Μεγάλο Βραβείο Διεθνούς Συμμετοχής” του “Festival de l’ Image Environnementale 2010” στο Παρίσι, Γαλλία καθώς επίσης και το “Third Award for the Clean Development Mechanism” στο “United Nations Framework Convention on Climate Change 2010” στο Κανκούν, Μεξικό. Το 2018, το ντοκιμαντέρ σε παραγωγή της Green Project «SUDAMERICA: Τα χίλια χρώματα της ζωής – Ένα οδοιπορικό της Green Project» διακρίθηκε στο «4ο Αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ της Αθήνας», που συνδιοργανώθηκε από την «Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ» και το «Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης».