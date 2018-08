New York College Educational Group Μεγαλοπρεπείς Αποφοιτήσεις με Διεθνές Αποτύπωμα Για τους τελειόφοιτους του Ομίλου

NYC Educational Group Μεγαλοπρεπείς Αποφοιτήσεις με Διεθνές Αποτύπωμα σε Aθήνα, Πράγα και Τίρανα.

New York College , που διακρίνεται για τις υψηλού κύρους διεθνείς συνεργασίες του αλλά και τη δυναμική παρουσία του εκτός συνόρων. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι τελετές αποφοίτησης σεκαιήρθαν να αποτυπώσουν πανηγυρικά αυτό το διεθνές στίγμα, αλλά και να σηματοδοτήσουν για τους νέους πτυχιούχους του Ομίλου την πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής τους! Εφοδιασμένοι πλέον με Bachelor Master και PhD από Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, που απέκτησαν με σπουδές εξολοκλήρου στον τόπο τους, οι νέοι απόφοιτοι βαδίζουν προς το μέλλον με τα καλύτερα εχέγγυα για μια άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και προοπτικές για λαμπρή καριέρα με διεθνή προσανατολισμό.

Ακαδημαϊκοί αξιωματούχοι του New York College και των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων University of Greenwich, University of Bolton, State University of New York, Empire State College και το Université Toulouse.

Με φόντο την Ακρόπολη και τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης του New York College με την παρουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό, πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο.

H Βρετανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα κ. Kate Smith με τον τ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αντιπρόεδρο της Ν.Δ. - Βουλευτή Β’ Αθηνών, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Παρευρέθηκαν και συνεχάρησαν τους αποφοίτους οι: Mrs Kate Smith, Βρετανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα, o Dr. David Bejou, Κοσμήτορας του State University of New York - Empire State College, ο Καθηγητής George E. Holmes, Vice Chancellor του University of Bolton, η Isabelle Solé, Διευθύντρια του ΒΑ Business - Marketing του Πανεπιστημίου της Τουλούζης, ο Dr. StuartAshenden, Faculty Operating Officer και ο Dr. Alec Coutroubis, Διεθυντής Τμήματος Εφ. Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Greenwich.

Η κ. Eva Anderová, τ. Υφυπουργός Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας και συνεργάτιδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College στο University of New York in Prague (UNYP) με τον Πρόεδρο και Ιδρυτή του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College κ. Ηλία Φούτση και τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College κ. Ηλίας Φούτσης με τον τ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αντιπρόεδρο της Ν.Δ. - Βουλευτή Β’ Αθηνών, κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον τ. Πρόεδρο της MIG κ. Σταύρο Λεκκάκο, τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και τον Βουλευτή της Ν.Δ - τ. Υπουργό Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Συγχαρητήριους χαιρετισμούς εκφώνησαν εκπρόσωποι της πολιτικής, όπως ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, βουλευτής της Ν.Δ. και τ. Υπουργός Ναυτιλίας, ο Δρ. Α. Πλεύρης LL.M, Δικηγόρος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, και η κ. Eva Anderová, τ. Υφυπουργός Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας και συνεργάτιδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College στο University of New York in Prague (UNYP).

Ο εφοπλιστής καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, επικεφαλής του πανίσχυρου ομίλου Tsakos Group απηύθυνε χαιρετισμό στους αποφοίτους του New York College.

Ιδιαίτερη τιμή για τους αποφοίτους ήταν η παρουσία και ο χαιρετισμός του Έλληνα εφοπλιστή καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, επικεφαλής του πανίσχυρου Tsakos Group. Την αποφοίτηση τίμησε επίσης με την παρουσία του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Βιοϊατρικής, κ. Ευάγγελος Σπανός.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Βιοϊατρικής κ. Ευάγγελος Σπανός με τον Πρόεδρο και Ιδρυτή του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, κ. Ηλία Φούτση.

Η συγκίνηση όλων έφτασε στο αποκορύφωμά της κατά την ομιλία του Κόμη του St. Andrews και Καγκελάριου του Πανεπιστημίου του Bolton, ο οποίος ορμώμενος από την ελληνική του καταγωγή από την πλευρά της γιαγιάς του, απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους στην ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, o Sir Graham Brady, Βουλευτής του Βρετανικού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της «Επιτροπής 1922», έλαβε από τον Κόμη του St. Andrews τιμητικό Διδακτορικό Τίτλο (Doctorate of Social Sciences) από το Πανεπιστήμιο του Bolton.

Ο Βουλευτής του Βρετανικού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της «Επιτροπής 1922» Sir Graham Brady έλαβε από τον Κόμη του St. Andrews τιμητικό Διδακτορικό Τίτλο (Doctorate of Social Sciences) από το Πανεπιστήμιο του Bolton.

Στις 22 Ιουνίου 2018 το University of New York in Prague (UNYP), μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, πραγματοποίησε τη 17η Τελετή Αποφοίτησης στο κατάμεστο Palác Žofín στην Πράγα. Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν δικαιωματικά οι 200 απόφοιτοι από 40 χώρες, πλαισιωμένοι από το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, καθώς και εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες, εκπροσώπους από την Κυβέρνηση και την πολιτική σκηνή της Τσεχίας, πρεσβευτές και διπλωμάτες.

O τ. Πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Jan Fischer.

Κύριος ομιλητής στην αποφοίτηση του 2018 του UNYP ήταν ο τ. Πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Jan Fischer, ενώ χαιρετισμό απεύθυναν επίσης ο κ. Mitchell S. Nesler, Officer in Charge του State University of New York - Empire State College, και ο Καθ. George E. Holmes, Πρόεδρος και Vice Chancellor του University of Bolton.

O Δήμαρχος των Τιράνων, κ. Erion Veliaj.

180 νέοι, καταρτισμένοι και εφοδιασμένοι με όλα τα προσόντα και τις δεξιότητες που αναζητά η παγκόσμια αγορά εργασίας, αποφοίτησαν από το University of New York Tirana, μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College. Η 16η κατά σειρά ετήσια αποφοίτηση πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου στο Sheraton Hotel-MAK, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες της χώρας και του εξωτερικού. Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δήμαρχος Τιράνων κ. Erion Veliaj, ο οποίος στην ομιλία του παρότρυνε τους αποφοίτους να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να αγωνιστούν για την επιτυχία και να επιδιώξουν την ηγεσία. Το “παρών” επίσης έδωσε ο Κοσμήτορας του State University of New York - Empire State College, Dr. David Bejou, και ο σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ, αξιότιμος ακαδημαϊκός και πολιτικός Professor Arben Malaj. Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις παρευρέθηκε και συνεχάρη τους αποφοίτους ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ομίλου New York College, κ. Ηλίας Φούτσης, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: “Η μάθηση είναι σαν να κωπηλατείς αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού. Αν σταματήσεις να κωπηλατείς τότε το νερό σε παρασύρει προς τα πίσω”. “Συνεχίστε λοιπόν να εκπαιδεύεστε και να μετεκπαιδεύεστε!” τους παρότρυνε και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία.

