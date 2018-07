Ανάλαφρα καλοκαιρινά αρώματα με θαλασσινή αύρα και φρεσκάδα εσπεριδοειδών

Η εποχή του καλοκαιριού είναι ιδανική για τη μετάβαση σε πιο ανάλαφρα αρώματα.

Σύμφωνα με τους αρωματοποιούς και όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, οι νότες που συνθέτουν ένα άρωμα αντιδρούν διαφορετικά όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει.

Καθώς οι βαριές χειμωνιάτικες εσάνς με την άνοδο της θερμοκρασίας μπορούν να γίνουν υπερβολικά έντονες, το καλοκαίρι είναι προτιμότερο να επιλέγουμε αρώματα που εκπέμπουν δροσιά και φρεσκάδα, με ανάλαφρες συνθέσεις οι οποίες βασίζονται σε εσπεριδοειδή, γρασίδι και νότες από θαλασσινή αύρα.

Acqua di Parma, Blue Mediterraneo Mirto di Panarea

Το Mirto di Panarea έχει την ευωδιά του βασιλικού, του λεμονιού και της θάλασσας, όλα σε ένα μπουκάλι που το χρώμα του θυμίζει τα κρυστάλλινα νερά μιας ακτής της Μεσογείου.

Dolce & Gabbana, Light Blue Eau Intense

Πρόκειται για ένα κοκτέιλ εσπεριδοειδών με δροσιστικό μανταρίνι και παγωμένο γκρέιπφρουτ που δίνουν μια δροσερή και κομψή αίσθηση, ενώ το άρωμα του κέδρου βουτάει στην καρδιά αυτής της αλμυρής υδάτινης συμφωνίας δίνοντας ζωντάνια στα νερά της Μεσογείου.

Giorgio Armani, Acqua Di Gio

Είναι ένα μυθικό άρωμα με περγαμόντο Καλαβρίας, λάιμ, νερολί που αναμειγνύεται με γιασεμί και ινδονησιακό πατσουλί, για να αφήσει στο δέρμα μια ταυτόχρονη αίσθηση καθαριότητας και αισθησιασμού.

Molton Brown, Coastal Cypress & Sea Fennel

Ο πρωτότυπος συνδυασμός από φύλλο συκιάς, κάρδαμο, περγαμόντo, νότες θαλασσινής αύρας και κυπαρίσσι είναι η συνταγή της δροσερής αυτής αλχημείας που κλείνει μέσα της την αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης, θυμίζοντας καλοκαιρινό περίπατο στην αμμουδιά.

Dior, Sauvage Very Cool Spray

Εμπνευσμένο από το μπλε του ουρανού και τον ζεστό ήλιο της ερήμου αυτό το αρωματικό σπρέι – «mist» αποτελεί τη σφραγίδα της αρρενωπότητας, βασισμένο στην επιτυχημένη σύνθεση του ομώνυμου αρώματος, με ροζ πιπέρι, περγαμόντο και βέτιβερ.

Jo Malone, Jade Leaf Tea

Ο βρετανικός οίκος αρωμάτων που φημίζεται για τις ιδιαίτερες και εκλεπτυσμένες του αρωματικές δημιουργίες, αυτή τη φορά εμπνέεται από την αρχαία τέχνη της γνώσης του τσαγιού. Το αποτέλεσμα; Η συλλογή Rare Teas με έξι ξεχωριστά αρώματα που βασίζονται σε έξι σπάνιες ποικιλίες τσαγιών, ένα εκ των οποίων το φωτεινό Jade Leaf Tea. Βασισμένο στο απαλό Japanese sencha και με φρέσκα άνθη να εκχέονται για να διαφυλάξουν το ξεχωριστό του πράσινο χρώμα και άρωμα, αναμειγνύεται με νότες φρούτων, σουσάμι και ρετσίνι.

Πηγή: In Icons We Trust

