Pocket Sized

Ιδιαίτερης προσοχής απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια ένα κλασικό και διακριτικό αξεσουάρ, το μαντηλάκι τσέπης.

Έχοντας καθαρά διακοσμητικό ρόλο, διαχωρίζει τη θέση του από τα μαντηλάκια που χρησιμοποιούνται για πρακτικούς λόγους και συνήθως κρύβονται μέσα σε τσέπες.

Όπως επιτάσσουν οι νέοι κανόνες του στιλ, το pocket square ή αλλιώς pochette δεν χρειάζεται να ταιριάζει εντελώς με τη γραβάτα, αλλά υπάρχει περιθώριο για πειραματισμούς με χρώματα ή σχέδια που συμπληρώνουν τη συνομική εμφάνιση.

Σε περιπτώσεις αισθητικής αμηχανίας, αρκεί ένα λευκό pocket square. Σε ό,τι αφορά τους τρεις πιο διαδεδομένους τύπους pochette, είναι οι εξής:

- Ο αταίριαστος: Μιλάμε για την pochette που καμία σχέση δεν έχει με το υπόλοιπο λουκ, τόσο στα χρώματα και τα σχέδια, όσο και στο στιλ. Για πολύ δυνατούς παίκτες που δεν διστάζουν να ταιριάξουν μία καρό γραβάτα με ένα paisley pocket square κι ένα tweed κοστούμι…

- Ο συμπληρωματικός: Ένας από τους πιο αγαπημένους τύπους. Ενώ, φαινομενικά, δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον της, αυτή εδώ η pochette έχει μία μικρή λεπτομέρεια που τη συνδέει με το υπόλοιπο λουκ, σαν μία λεπτή κλωστή που υφαίνει την πιο ωραία ιστορία μόδας. Ένα χρώμα, μία λεπτή ρίγα, κάτι ανεπαίσθητο αλλά υπέροχο…

- White boy: Λευκή και ξεκάθαρη, η pochette αυτή μπορεί να έχει ένα κεντημένο μονόγραμμα ή ένα χρωματιστό πλαίσιο, αλλά και χωρίς αυτά μπορεί να σταθεί δίπλα σε οποιονδήποτε συνδυασμό γραβάτας – πουκαμίσου – κοστουμιού.

Πηγή: In Icons We Trust

