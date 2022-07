Πώς και πότε θα επηρεάσουν τις τράπεζες τα νέα NPΕs

Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη

Στις γενικές συνελεύσεις αλλά κυρίως στα αποτελέσματα των πιστωτικών ιδρυμάτων για το α’ εξάμηνο στρέφεται το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο.

Με πολύ θετικά στοιχεία αναμένονται τα αποτελέσματα εξαμήνου των συστημικών τραπεζών, ενώ κάποιοι μιλούν για καλά αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά το γ’ τρίμηνο του 2022. Οι τράπεζες κινούνται με τους ρυθμούς που προηγήθηκαν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ενώ ο στασιμοπληθωρισμός και οι συνέπειές του, σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, θα επιδράσουν στα αποτελέσματα έτους σε ό,τι αφορά τις τράπεζες. Θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η ακρίβεια και τα υφεσιακά φαινόμενα θα επιδράσουν σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πιστώσεων και θα δημιουργήσουν καινούργια προβλήματα με κόκκινα δάνεια, είτε ρυθμισμένα που δεν θα εξυπηρετούνται είτε νέα που θα απαιτήσουν ρύθμιση.

Χθες το Reuters προεξόφλησε πως τα κέρδη του β’ τριμήνου στις μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ αναμένεται να μειωθούν απότομα σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω των αυξημένων αποθετικών ζημιών από δάνεια, καθώς η ανάκαμψη στη μετά πανδημία περίοδο δίνει τη θέση της σε πιθανή ύφεση.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η JP Morgan Chase & Co θα παρουσιάσει πτώση 25% στα κέρδη την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ η Citigroup Inc και η Wells Fargo & Co θα παρουσιάσουν πτώση κερδών 38% και 42% αντίστοιχα την Παρασκευή.

Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, η Εurobank και η Alpha Bank θα ανακοινώσουν εξαμηνιαία αποτελέσματα στις 29 Ιουλίου και στις 2 Αυγούστου αντίστοιχα, η Εθνική δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία δημοσίευσης, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσει αποτελέσματα εξαμήνου στις 3 Αυγούστου.

Οι αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολύ κρίσιμη ημερομηνία για όλα όσα θα διεξαχθούν το προσεχές διάστημα αποτελεί η 21η Ιουλίου, όταν η ΕΚΤ θα αποφασίσει σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική της. Οι αποφάσεις της ΕΚΤ θα δρομολογήσουν και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι τράπεζες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Από τα δάνεια ύψους περίπου 21,8 δισ. ευρώ υπό καθεστώς στήριξης (μορατόριουμ), το οποίο έχει αρθεί, περίπου 3,6 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (στοιχεία ΕΚΤ, Supervisory Banking Statistics, τέλος Δεκεμβρίου 2021).

Αναφορικά με τη συνολική διάρθρωση των κόκκινων δανείων, τα 3/4 αυτών αφορούν επιχειρηματικά δάνεια, το 1/5 στεγαστικά και το υπόλοιπο καταναλωτικά. Επίσης, περίπου ισόποση είναι η κατανομή μεταξύ δανειακών συμβάσεων που έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες, δανείων αβέβαιης είσπραξης και δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη εκείνης των 90 ημερών που δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί. Μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων παρατηρήθηκε στις περισσότερες κατηγορίες χαρτοφυλακίων, αν και αύξηση καταγράφηκε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στα καταναλωτικά δάνεια.

Ας σημειωθεί, τέλος, πως η επίπτωση στη συνολική ζήτηση από τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις και την πλήρη άρση των μέτρων στήριξης έναντι της πανδημίας εντός του 2022 επιτείνει τους παραπάνω κινδύνους, επηρεάζοντας τα μεγέθη των ελληνικών τραπεζών.