«Γαλάζια» Οικονομία: Συνέδριο στις 22/2 για τις προοπτικές στην Ελλάδα

Tο Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization - EPLO) σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, συνδιοργανώνουν την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, συνέδριο σε υβριδική μορφή με τίτλο «Blue Economy Forum ΙΙ: The Green-Blue Recovery and the UN Ocean Decade» προκειμένου να συμβάλουν στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη της θαλάσσιας οικονομίας.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υποστηρίζεται από την πρωτοβουλία για τη Δεκαετία των Ωκεανών των Ηνωμένων Εθνών (UN Ocean Decade).

Στο συνέδριο θα γίνει συζήτηση για την πολιτική που ακολουθείται για την προστασία των Ωκεανών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για την ανάδειξη των γαλάζιων και πράσινων πρωτοβουλιών για την Μεσόγειο, την κλιματική διπλωματία, για την βιώσιμη διαχείριση στους λιμένες και τις μεταφορές καθώς και για τις βιώσιμες μεταφορές και τη ναυτιλία. Ακόμα, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις υδατοκαλλιέργειες και την αλιεία, η θαλάσσια ρύπανση από το πλαστικό και η ανάπτυξη νέων γαλάζιων τεχνολογιών. Τέλος, το συνέδριο θα κινηθεί γύρω από τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, θα συζητηθούν οι γαλάζιες επενδύσεις και η περίπτωση της Ελλάδας, η ανανεώσιμη ενέργεια από θαλάσσιες πηγές, η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, των μαρινών και της παράκτιας οικονομίας με έμφαση στη βιωσιμότητα, ενώ συζήτηση θα γίνει για το μέλλον της εργασίας και τη διάσταση του φύλου στη γαλάζια οικονομία.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα τιμήσουν με ομιλίες τους ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Virginijus Sinkevičius, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, η υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Μασαχουσέτης, Kathleen A. Theocharides, ο διευθυντής του EPLO, καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης του EPLO, Σπύρος Κουβέλης και ειδικοί στο ζήτημα της γαλάζιας οικονομίας από τον χώρο της δημόσιας διοίκησης, της ναυτιλίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων.