«Thessaloniki Helexpo Forum»: Το πρόγραμμα από 11-20/9 αντί της 85ης ΔΕΘ

Mε αυστηρά μέτρα για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, όπως η φυσική παρουσία - κατ' ανώτατο αριθμό - 50 ατόμων, που θα παρακολουθούν κάθε πάνελ, αλλά και με συμμετοχή του πρωθυπουργού, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, θα πραγματοποιηθεί από 11-20 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, το «Thessaloniki Helexpo Forum», με θέμα «Πολιτική, Οικονομία & Κοινωνία, Αναζητώντας την Ισορροπία».

Στο πλαίσιο του Forum, οι εργασίες του οποίου θα μεταδίδονται με live streaming, ενώ θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη μέσω της ιστοσελίδας https://thessaloniki-helexpo-forum.gr/, θα τεθούν επί τάπητος όλα τα επίκαιρα και φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία στις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία.

Το φόρουμ, που πραγματοποιείται στη θέση της αναβληθείσας - λόγω πανδημίας - 85ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της ΔΕΘ-Helexpo AE, περιλαμβάνει 23 διαφορετικά πάνελ, με τη συμμετοχή υπουργών, εκπροσώπων κομμάτων, επιχειρηματικών φορέων, συνδέσμων, επιχειρήσεων, στελεχών της αυτοδιοίκησης και θεσμικών παραγόντων, οι οποίοι θα εκκινήσουν για πρώτη φορά τον διάλογο για τις συνέπειες της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, αλλά και για την επόμενη ημέρα και τις προκλήσεις της.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Thessaloniki Helexpo Forum έχει ως εξής:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Το Thessaloniki Helexpo Forum ανοίγει τις εργασίες του την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με τη θεματική ενότητα «Εξωστρέφεια και εξαγωγές στις νέες συνθήκες» (11:00-12:30). Το πάνελ θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας, με δεδομένες τις συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία, αλλά και στην αποτύπωση νέων αγορών-στόχων για τα ελληνικά προϊόντα. Η δεύτερη θεματική της ημέρας «Ψηφιακή Δικαιοσύνη» (13:00-14:30) θα εστιάσει στις ψηφιακές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Στην τρίτη θεματική ενότητα της Παρασκευής με τίτλο «Ενέργεια, αειφορία και βιώσιμες πρακτικές» (15:00-16:30) το πάνελ θα συζητήσει για τις νέες μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις στην χώρα και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, για τον ρόλο της Ελλάδας στα διεθνή δίκτυα και τους αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και για τις βιώσιμες ενεργειακές πρακτικές, όπως η ηλεκτροκίνηση.

Η ημέρα θα κλείσει με την τέταρτη θεματική ενότητα «Νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα» (17:00 -18:30), με το πάνελ να εστιάζει στην ανάγκη εκμηχάνισης της ελληνικής γεωργίας, στα νέα προγράμματα και στις προοπτικές για τα αγροτικά προϊόντα.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 12:00-13:30 οι «Προοπτικές Ανάπτυξης της Βορείου Ελλάδος» θα βρεθούν στο επίκεντρο ομότιτλης θεματικής ενότητας, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 ο πρωθυπουργός θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα ξεκινά με τη θεματική ενότητα «Beyond 4.0» (13:00-14:30), όπου το πάνελ θα επικεντρωθεί στη Διεθνή Εκθεσιακή Πλατφόρμα Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0, που αποτελεί ένα διαδραστικό Διεθνές Forum με πλούσιο πρόγραμμα συνεδρίων και keynote speakers, Β2Β και B2G συναντήσεις.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης ως ευκαιρία για τις μεγάλες αλλαγές» (15:00-16:30) θα είναι το δεύτερο πάνελ της Δευτέρας, το οποίο θα εστιάσει στην αξιοποίηση των κεφαλαίων που αναλογούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και στις προοπτικές των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στα προγράμματα στήριξής τους.

Η ημέρα ολοκληρώνεται με το πάνελ «Τουρισμός στις νέες συνθήκες» (17:00-18:30), το οποίο θα ασχοληθεί με τις τουριστικές προκλήσεις στη φετινή σεζόν, αλλά και στην επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου το Thessaloniki Helexpo Forum ξεκινά με το πάνελ «Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Επενδύσεις και Επιχειρηματική Συνεργασία» (11:00-12:30).

Αμέσως μετά ακολουθεί το πάνελ «Ανάπτυξη & Βιομηχανία (13:00-14.30), το οποίο θα επικεντρωθεί στον ρόλο της βιομηχανίας στην ανάπτυξη και στις επενδυτικές προοπτικές στη μετά Covid εποχή.

Το τρίτο πάνελ της ημέρας «Ιδιωτικές και Δημόσιες Επενδύσεις» (15:00-16:30) θα αναφερθεί στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και στη συμβολή τους στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Σειρά θα πάρει το πάνελ «ΕΣΠΑ-Υπουργείο Ανάπτυξης» (17:00-18:30), το οποίο θα εστιάσει στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Η ημέρα ολοκληρώνεται με την ομιλία του γραμματέα του ΜέΡΑ 25, Γιάνη Βαρουφάκη στις 20:00.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Το πρώτο πάνελ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη, ευκαιρίες και προοπτικές» (11:00-12:30) θα επικεντρωθεί στις προοπτικές της Θεσσαλονίκης να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστικό παίκτη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προωθώντας το τουριστικό και τεχνολογικό της προφίλ.

Ακολουθεί το πάνελ «Έξυπνες πόλεις & ανταγωνιστικές περιφέρειες» (13:00-14:30), το οποίο θα ασχοληθεί με τον ρόλο των Έξυπνων Πόλεων στη διαχείριση της πανδημίας, με τον εκσυγχρονισμό και την αναπροσαρμογή της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και της αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών, αλλά και με την αλλαγή των δεδομένων λειτουργίας των επιχειρήσεων, λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το τρίτο πάνελ «Covid 19 & Υγεία στις νέες συνθήκες» (15:00-16:30) θα επικεντρωθεί στο υγειονομικό σύστημα και πώς αυτό βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αναχαίτισης της πανδημίας, στο σχέδιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στην ικανότητα προσαρμογής και ανταπόκρισης ενός σύγχρονου συστήματος υγείας σε έκτακτες καταστάσεις.

Επόμενο θα είναι το πάνελ «Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Ελλάδα-ΗΠΑ οι νέες τεχνολογίες ως γέφυρα συνεργασίας» (17:00-18:30). Η ημέρα ολοκληρώνεται με την ομιλία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά, στις 20:00.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου το πρώτο πάνελ με τίτλο «Εκθέσεις VS Πανδημία, φυσική και ψηφιακή αλληλεπίδραση» (11:00-12:30) θα αναλύσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία για την παγκόσμια εκθεσιακή βιομηχανία, η οποία καλείται να αντεπεξέλθει σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Ακολουθεί το πάνελ «Προσαρμογή και στήριξη της εργασίας στα νέα δεδομένα» (13:00-14:30) που θα εστιάσει στο πλαίσιο προστασίας των θέσεων εργασίας τον καιρό της πανδημίας, στα μέτρα στήριξης της απασχόλησης και στην πρόνοια για κλάδους που επλήγησαν ιδιαίτερα, όπως ο τουρισμός.

Στη συνέχεια το πάνελ «Ψηφιακή Διακυβέρνηση και νεοφυής επιχειρηματικότητα» (15:00-16:30) θα επικεντρωθεί στις ψηφιακές πλατφόρμες και την ηλεκτρονική ενοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στις πρωτοβουλίες για την άνθισή τους.

Η ημέρα ολοκληρώνεται με την ομιλία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στις 20:00.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Η Ευρώπη των Περιφερειών βρίσκεται στο επίκεντρο του πρώτου πάνελ της ημέρας (11:00-12.30), που θα έχει έντονο διεθνή χαρακτήρα.

Ακολουθεί το πάνελ «Η ελληνική οικονομία την επόμενη ημέρα» (13:00-14:30), το οποίο θα επικεντρωθεί στο σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσα στην πανδημία, στην επόμενη ημέρα, αλλά και στον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις.

Αμέσως μετά το πάνελ «Μεταφορές & Υποδομές ως εργαλεία ανάπτυξης» (15:00-16:30) θα εστιάσει στις μεταφορικές επενδύσεις και στην υλοποίηση στρατηγικών υποδομών, οι οποίες δρουν ως επιταχυντές της ανάπτυξης.

Το τελευταίο πάνελ της ημέρας «Δήμος Θεσσαλονίκης-Covid-19: Οι πόλεις στην πρώτη γραμμή διαχείρισης, ανάκαμψης και δράσης» χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες: η πρώτη θεματική έχει αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Σχέδιο Ανάκαμψης από τον Covid-19 μέσω Κρατικών Ενισχύσεων & Προγραμμάτων» (17:00-18:15) και η δεύτερη «Best City practices regarding the adjustment to Covid-19: the role of innovation and technology». (18:15-19:30).

Η ημέρα ολοκληρώνεται με την ομιλία του αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, στις 20:00.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 ο πρόεδροε του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, θα μιλήσει ενώπιον των παραγωγικών φορέων.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 13:00 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του αρχηγού της αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

