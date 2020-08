Το Rating της Αγροτικής Γης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός, Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Οργανισμοί αξιολόγησης υπάρχουν πολλοί και αναφέρονται σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας (βλ. Ζοπουνίδης, Οι Οργανισμοί Αξιολόγησης, Ναυτεμπορική, 4 Οκτωβρίου 2017). Για παράδειγμα, ο ΟΗΕ μετρά τη ευτυχία με τον World Happiness Report. Υπάρχει επίσης ο Human Development Index (HDI) ο οποίος χρησιμοποιείται για να κατατάσσει τις χώρες με βάση την ανθρώπινη ανάπτυξη (δημιουργήθηκε από τον Πακιστανό οικονομολόγο Μαχμπούμπ ουλ Χακ). Υπάρχει Δείκτης Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύει το World Economic Forum και World Talent Competitiveness. Πολύ πρόσφατα ιδρύθηκε και ένας φορέας η GreenBack (startup) για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ποιότητας των γεωργικών εδαφών.

Rating των αγρών

Ο Quentin Sannie, συνιδρυτής της Devialet ίδρυσε την GreenBack, μια startup που θέλει να εξακριβώσει την υγεία της γεωργικής γης. Επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Big Data και φυσικές έρευνες στους αγρούς για να βαθμολογήσει καλλιεργούμενα εδάφη. Ελπίζει να δώσει τη δυνατότητα σε μεγάλες πολυεθνικές, Danone, Carrefour, McDonald’s, να παρακολουθούν καλύτερα την περιβαλλοντική υγεία της γης που χρησιμοποιούν για τη γεωργία.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για προσδιορισμό του δυναμικού παραγωγικότητας του εδάφους, αλλά για τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής του ποιότητας. Σύμφωνα με τη GreenBack, το 52% της παγκόσμιας γεωργικής γης υποβαθμίζεται.

Παράγοντες εκτίμησης

Ποιό είναι το επίπεδο βιοποικιλότητας; Αρκεί το απόθεμα άνθρακα; Περιέχει φυτοφάρμακα; Αυτές οι τρεις ερωτήσεις είναι οι πυλώνες για τις βαθμολογίες που παρέχονται από την αρχή, αναλύονται με βάση τα φυσικά δεδομένα και τα Big Data. Έτσι λαμβάνεται ένα δείγμα από τα διαγράμματα που πρέπει να συμειωθούν και στη συνέχεια αναλύεται. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες διασταυρώνονται με εξωτερικά δεδομένα από διάφορες πηγές: δορυφορικές έρευνες, τοπογραφικές ή περιβαλλοντικές βάσεις δεδομένων κ.λ.π. Χρειάστηκαν δύο χρόνια ανάπτυξης με ευρωπαικά και αμερικάνικα εργαστήρια για την εφαρμογή της μεθοδολογίας.

Υποστήριξη της μετάβασης

Τρία μεγάλα εργαστήρια συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του μοντέλου, Inrae, Joint European Research Center of the University of Washington, Rothamsted University, και λαμβάνει υπόψη του 200 κριτήρια ανάλυσης. Όπως δηλώνει ο Quentin Sannie: «μπορεί να είναι ένας αγρότης που θέλει να πουλήσει ή να αγοράσει γη, αλλά και για όλους τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, τους τραπεζίτες και τους ασφαλιστές να τους βοηθήσει να διαχειριστούν τον κίνδυνο που σχετίζεται με την ενεργειακή μετάβαση. Ενδέχεται επίσης να ενδιαφέρονται οι καταναλωτές και τα ιδρύματα.

Οι επενδυτές θα βρουν επίσης αξία στο σκορ GreenBack για το που να επενδύσουν. Ο στόχος είναι διπλός: μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την κατάσταση της γεωργικής γης και συμβουλές για ένα επενδυτή, αγοραστή ή πωλητή γης, ο οποίος χρειάζεται διάγνωση πριν λάβει μια απόφαση.

Συμπερασματικά

Η startup GreenBack έλαβε υποστήριξη από τον ΟΗΕ μέσω της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της ερημοποίησης και της υποβάθμισης της γης.

Η Ευρωπαική Ένωση βλέπει με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την πρωτοβουλία και επιθυμεί να «πρασινίσει» τη μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική, με ένα παγκόσμιο σύστημα βαθμολόγησης το οποίο θα οδηγήσει τις χρηματοδοτήσεις σε πιο οικολογικές πρακτικές. Ο Quentin Sannie ονειρεύευται να μετασχηματίσει την GreenBack σε Moody’s ή Standard & Poors της γεωργίας. Η αγροτική γη καλύπτει περίπου το ήμιση της Ευρώπης.