Πλαστικά: Προκλήσεις και προοπτικές για τη βιομηχανία που συνεισφέρει 3 δισ. στο ΑΕΠ

Με συνεισφορά περίπου 3 δισ. ευρώ ή 1,6% στο ΑΕΠ (στοιχεία 2018), 1,8% στην απασχόληση και σχεδόν 4% στις εξαγωγές προϊόντων ο κλάδος πλαστικών αποτελεί μια ισχυρή βιομηχανία για τη χώρα, η οποία όμως αντιμετωπίζει προκλήσεις ενόψει της μετάβασης της οικονομίας από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο.

Στα παραπάνω συνοψίζεται η βιομηχανία πλαστικών με αριθμούς, σύμφωνα με τη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) «Ο κλάδος πλαστικών στην Ελλάδα. Συμβολή στην ελληνική οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης», που παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Στην εκδήλωση που είχε την υποστήριξη της «Ναυτεμπορικής» και του naftemporiki.gr, αναφέρθηκε ότι οι προκλήσεις για τον κλάδο συνοψίζονται σε: νομοθετικές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών προϊόντων, διαστρεβλωμένη εικόνα για το πλαστικό από μερίδα της κοινής γνώμης, επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, υψηλά επιτόκια δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις και φορολογικό πλαίσιο.

Η ΕΕ θέτει στόχο η ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών να ανέρχεται σε 55% το 2030 ενώ την ίδια στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στη τρίτη υψηλότερη θέση στην Ευρώπη με βάση το ποσοστό αστικών στερεών αποβλήτων που καταλήγουν σε εδαφική διάθεση (80% το 2017), μετά την Μάλτα και την Κύπρο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ μετά την Κύπρο, σε όρους κατά κεφαλήν όγκου ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων (4 κιλά ανά άτομο το 2016), έναντι 16 κιλών ανά άτομο κατά μέσο όρο στην ΕΕ και 32 κιλών ανά άτομο στην Αυστρία που πρωτοπορεί στα συστήματα διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων.

Προτάσεις

Για να εφαρμοστεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης προτείνεται:

- Εφαρμογή της χωριστής συλλογής ρευμάτων απορριμμάτων ανά υλικό.

- Ενίσχυση της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και θέσπιση συστήματος επιστροφής εγγύησης στα μπουκάλια (πλαστικά και γυάλινα).

- Εντατικοποίηση των εκστρατειών ενημέρωσης.

- Ενίσχυση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων.

- Εφαρμογή κριτηρίων κυκλικής οικονομίας στις δημόσιες προμήθειες.

- Ενίσχυση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των μηχανισμών ελέγχου.

- Κίνητρα και κυρώσεις σε περιφέρειες και δήμους.

- Ενίσχυση της χημικής ανακύκλωσης και άλλων καινοτόμων λύσεων.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, Βασίλης Γούναρης τόνισε ότι το όραμα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος για βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου περνά μέσα από την κυκλική οικονομία και την ανάδειξη του πλαστικού ως πολύτιμου πόρου, ο οποίος θα ανακτάται και θα χρησιμοποιείται, πλέον, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή και τη μεταποίηση ενός προϊόντος.

Κατά την παρουσίαση της μελέτης, χαιρετισμό απηύθυναν οι κύριοι Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ευρωβουλευτής Νέα Δημοκρατία, Σωκράτης Φάμελλος, Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Αρβανιτίδης, Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΙΝΑΛ, Λουκία Κεφαλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Βασίλειος Κυλίκογλου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Ο Νικόλαος Βέττας Γενικός Δ/ντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλυσε στην ομιλία του τις κύριες «Τάσεις και προοπτικές της Βιομηχανίας Πλαστικών στην Ελληνική Βιομηχανία» και ακολούθησε η παρουσίαση της μελέτης από τον κ. Svetoslav Danchev, Υπεύθυνο Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής.

Ο Alexandre Dangis Managing Director της EuPC (European Plastics Converters – Ευρωπαίοι Μεταποιητές Πλαστικών), με μια ενδελεχή παρουσίαση ανέλυσε τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών ενώ η Dr Christine Bunte, Senior Manager Industry Advocacy – EU Government Relations BASF Group, εισήγαγε τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης στον Δημόκριτο στην έννοια της χημικής ανακύκλωσης.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με θέμα: Η βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας των πλαστικών (The sustainable growth of Plastics Industry), με τη συμμετοχή των κ.κ.: Alexandre Dangis, Managing Director, European Plastics Converters, Svetoslav Danchev, Υπεύθυνο Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Dr Christine Bunte, Senior Manager Industry Advocacy –EU Government Relations BASF Group, Jon boom Remy, Board of Directors, Holland Biopolymers.

Η εκδήλωση έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση με θέμα: Το σημερινό πρόβλημα των πλαστικών αποβλήτων, αυριανή ευκαιρία στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας με τη συμμετοχή των κ.κ.: Εμμανουήλ Γραφάκου, Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, Δρ. Αγγελικής Κοσμοπούλου, Εθνικής Συντονίστριας για θέματα πλαστικής ρύπανσης, Εκτελεστικής Διευθύντριας, Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Ιωάννη Σιδέρη, Διευθύνοντος Συμβούλου Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Στέλιου Κακουλίδη, Chief Innovation Officer Πλαστικά Θράκης. Τις συζητήσεις συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης,

