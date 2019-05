ΕΟΤ: Οι τουριστικοί πράκτορες των ΗΠΑ επιλέγουν και πάλι Ελλάδα

Στο επίκεντρο της αμερικανικής τουριστικής βιομηχανίας είναι αυτές τις μέρες η Ελλάδα, καθώς στη Ρόδο οργανώνεται (από 12-16 Μαΐου) υπό την αιγίδα του ΕΟΤ το «ASTA International Showcase», το συνέδριο της Ένωσης Αμερικανών Τουριστικών Πρακτόρων, που φιλοξενείται και πάλι στην Ελλάδα, από τη FedHATTA και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μόλις έναν χρόνο μετά το ετήσιο συνέδριο της ASTA στην Αθήνα, «Athens ASTA Destination EXPO 2018, στο οποίο συμμετείχαν 500 και πλέον τουριστικοί πράκτορες των ΗΠΑ. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ASTA που επιλέγεται η ίδια χώρα για δεύτερη συνεχή χρονιά ως επικρατέστερος προορισμός γνωριμίας με τα μέλη της.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, η πρώτη διοργάνωση (Απρίλιος 2018) δημιούργησε ιδιαίτερα ευοίωνες συνθήκες για την εντυπωσιακή αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τις ΗΠΑ προς Ελλάδα. Συγκεκριμένα, πέρυσι οι αφίξεις από τις ΗΠΑ έφτασαν το 1,1 εκατ. επισκέπτες, που μεταφράζεται σε αύξηση 26,9% έναντι του 2017, ενώ και το 2019 ξεκίνησε με διψήφια αύξηση των προκρατήσεων για ταξίδια των Αμερικανών στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διοργάνωσης, η Ένωση Αμερικανών Τουριστικών Πρακτόρων βράβευσε για δεύτερη φορά την τέως υπουργό Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, ως την «πλέον υποστηρικτική υπουργό στον τουρισμό». Υπενθυμίζεται ότι η κ. Κουντουρά αναδείχθηκε και πέρυσι «The Most Supportive Tourism Ministry in the World 2018» από την ίδια Ένωση. Η απονομή του βραβείου έγινε από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αμερικανών πρακτόρων, Robert Duglin, παρουσία του υφυπουργού Τουρισμού της Κύπρου, Σάββα Περδίου, και του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (fedHATTA), Λύσανδρου Τσιλίδη.

Χαιρετίζοντας τη φετινή εκδήλωση, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Τσέγας τόνισε ότι «η ταξιδιωτική αγορά των ΗΠΑ παραμένει κορυφαία προτεραιότητα και στρατηγικός στόχος για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Συμμετείχαμε ως ασημένιος χορηγός στο New York Times Travel Show 2019 στη Νέα Υόρκη, με περίπτερο σε προνομιακή θέση και ειδικές προσφορές, ενώ επίσης προβάλαμε διαφημιστικά τη χώρα μας στις εξαιρετικά αναγνωρίσιμες εκδόσεις New York Times».

Σύμφωνα με τον κ. Τσέγα, «φέτος το καλοκαίρι υπάρχουν πέντε απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης από τις πτήσεις Delta, Emirates, United Airways και Νορβηγίας. Την ίδια στιγμή, η American Airlines, η οποία συνδέει άμεσα την Αθήνα με τη Φιλαδέλφεια, φέτος προσθέτει απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Σικάγο».

Ο ίδιος προέτρεψε τους Αμερικανούς να επισκεφθούν την Ελλάδα ως έναν από τους πλέον ασφαλείς προορισμούς στο κόσμο, καθώς, «σύμφωνα με τη συμβουλευτική λίστα για ταξίδια των αμερικανών πολιτών που εκδίδει το Γραφείο Προξενικών Υποθέσεων των ΗΠΑ (the US State’s Bureau of Consular Affairs), η Ελλάδα κατατάσσεται στο επίπεδο ένα, το καλύτερο επίπεδο από την άποψη της ασφάλειας».

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, το «ASTA International Showcase» εστιάζει φέτος στον προορισμό κι αναμένεται να δημιουργήσει νέα τεράστια οφέλη για την Ελλάδα και τους επαγγελματίες του Τουρισμού. Πέραν της δημοσιότητας που λαμβάνει η διοργάνωση στα ΜΜΕ των ΗΠΑ, «επιλεγμένα αμερικανικά τουριστικά γραφεία, Αμερικανοί δημοσιογράφοι και travel bloggers επισκέπτονται τη χώρα, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει».