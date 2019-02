Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Ημερίδα με θέμα τη διαχείριση των αποθεματικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) διοργανώνει το νεοϊδρυθέν ερευνητικό Κέντρο Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR, www.iffr.gr), το οποίο λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πρόκειται για ένα διεθνές ερευνητικό Κέντρο αριστείας που απαρτίζεται από διεθνώς διακεκριμένους πανεπιστημιακούς κι έχει ως στόχο τη σύζευξη της πανεπιστημιακής κοινότητας με τον χώρο των αγορών και των επιχειρήσεων, καθώς και τη γνώσης αιχμής σε αυτόν.

Στο πλαίσιο αυτό, το IFFR προγραμματίζει ημερίδα με τίτλο «Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». Όπως αναφέρεται, «ο θεσμός των ΤΕΑ βρίσκει γόνιμο έδαφος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, παρέχοντας ένα σημαντικό πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης με αξιοσημείωτες προοπτικές ανάπτυξης. Κύριο θέμα της ημερίδας είναι να αναδείξει τις προκλήσεις και ευκαιρίες στη διαδικασία διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των ΤΕΑ, καθώς και να επισημάνει την αναγκαιότητα της επιστημονικής προσέγγισης πάνω στο ζήτημα αυτό με τη χρήση των κατάλληλων μεθοδολογιών».

Οι ομιλητές της ημερίδας θα είναι:

Ο Καθηγητής του Queen Mary University of London και Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του IFFR Γιώργος Σκιαδόπουλος, οποίος θα αναφερθεί στις διευρυμένες επενδυτικές επιλογές που θα πρέπει να διερευνήσουν τα ΤΕΑ σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, η ομιλία της οποίας θα επικεντρωθεί στο νομικό πλαίσιο των ΤΕΑ στην Ελλάδα, αλλά και στη νέα σχετική οδηγία της ΕΕ 2341/2016 που αναμένεται να ενταχθεί σε αυτό.

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μέλος του IFFR Μιχάλης Ανθρωπέλος, ο οποίος θα αναφερθεί στην αναγκαιότητα της προσήλωσης των επενδυτικών επιλογών ενός ΤΕΑ στις υποχρεώσεις του Ταμείου και το πώς πρέπει να αξιολογούνται οι αποδόσεις των επενδύσεων υπό αυτό το πρίσμα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΔΕΚΤ ASSET MANAGEMENT Άρτεμις Παναγιωτοπούλου, η οποία θα αναφερθεί στις στρατηγικές επιλογές δομής και κατανομής ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων και στον καθορισμό του βέλτιστου αριθμού διαχειριστών.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Δευτέρα 25/2 και ώρα 17:30-20:00 στον χώρο του Παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πεσμαζόγλου 1. Πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και για την διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες στο https://iffr.gr/events/.