Σε τουρισμό - εξωστρέφεια στρώνει «τραπέζι» ο όμιλος εστίασης της Vivartia

Από την έντυπη έκδοση

Tης Σοφίας Εμμανουήλ

semm@naftemporiki.gr

Εξωστρέφεια και τοποθέτηση σε αγορές τουριστικού ενδιαφέροντος αποτελούν τους βασικούς στρατηγικούς άξονες για τον όμιλο εστίασης Vivartia, που στοχεύει μέχρι το τέλος του 2018 να λειτουργεί 22 καταστήματα σε 14 χώρες εκτός Ελλάδος, ενισχύοντας παράλληλα το χαρτοφυλάκιό του με νέα σήματα και διεκδικώντας προβάδισμα στον ανταγωνισμό, σε μια αγορά που πριμοδοτείται από την αύξηση της τουριστικής κίνησης, αλλά προσβλέπει σε μείωση του ΦΠΑ στο 13% προκειμένου να γίνει αποδοτική.

Ειδικότερα, ο όμιλος εστίασης της Vivartia, που λειτουργεί ήδη 16 καταστήματα σε 11 χώρες (Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Κύπρο, Αίγυπτο, Ρωσία, Τσεχία, Βουλγαρία, Αλβανία, FYROM και Κόσοβο), σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζει για τους επόμενους μήνες τη λειτουργία τουλάχιστον 6 ακόμα, με τα σήματα Goody’s Burger House και Flocafe Espresso Room, σε Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Αρμενία και Κατάρ.

Ας σημειωθεί ότι το α’ εξάμηνο του 2018 άρχισε και η διεθνοποίηση του σήματος La Pasteria με τη λειτουργία δύο καταστημάτων, στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας και στο Διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο (SVO) της Μόσχας στη Ρωσία.

Ταυτόχρονα συνεχίζεται η διεθνοποίηση του Flocafe Espresso Room (με τη λειτουργία καταστήματος στην Πράγα, στο εμπορικό κέντρο «Prague The Style Outlets») και του Goody’s Burger House (στο Διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο (SVO) της Μόσχας).

Ο βραχίονας εστίασης της Vivartia, που επωφελείται από την πρόσφατη συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων στον όμιλο, μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των 4 συστημικών τραπεζών (συνολικού ποσού 373 εκατ. ευρώ), καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης πωλήσεων και διεκδικεί μερίδια σε πολλές κατηγορίες της ευρύτερης αγοράς υπηρεσιών εστίασης, διαθέτοντας από κλασικά και εξειδικευμένα εστιατόρια μέχρι street food και καφέ. Διαθέτει δίκτυο 556 σημείων πώλησης, σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπου απασχολεί άμεσα 2.500 εργαζόμενους. Συνολικά στις δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στα καταστήματα των franchisees, εργάζονται σχεδόν 5.000 άτομα.

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό είναι συστηματικές όπως και στην αναβάθμιση των brands, με ενδεικτική τη νέα εικόνα του δικτύου Everest, τη μετατροπή του Goody’s στο νέο concept Goody’s Burger House, τη δημιουργία νέων «Καταστημάτων Εθνικών Οδών», καθώς και την ανανέωση αλλά και τη δημιουργία νέων σημείων στα αεροδρόμια.

Την τελευταία πενταετία έχουν διατεθεί σ’ αυτό το σχέδιο ανάπτυξης πάνω από 30 εκατ. ευρώ, επένδυση την οποία έχουν στηρίξει και οι franchisees του δικτύου.

Έτσι ο όμιλος, σε συνδυασμό και με τις στρατηγικές συνεργασίες που διαθέτει, όπως με τους δύο μεγαλύτερους operators σημάτων εστίασης στον κόσμο σε αεροδρόμια, σταθμούς και εμπορικά κέντρα, τις εταιρείες SSP και Autogrill, επιβεβαιώνει την ηγετική του θέση σε μια αγορά η αξία της οποίας, με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις, ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ - και χαρακτηρίζεται από οξύ ανταγωνισμό, που κλιμακώνεται όσο μεγαλώνει η αγορά εν όψει επενδύσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες, αεροδρόμια, υποδομές κ.α.

Ο όμιλος εστίασης της Vivartia διαθέτει παρουσία σε πολλά σημεία διέλευσης τουριστών και ειδικότερα στα αεροδρόμια, όπου εισέρχονται ολοένα νέα brands, καθώς ολοκληρώνονται επενδύσεις επέκτασης εμπορικών χώρων.

Τα νέα concepts

Σημειώνεται ότι πέρα από τα παραδοσιακά του σήματα, στα οποία έχει γίνει ήδη αναφορά, ο όμιλος την τελευταία διετία έχει αναπτύξει προτάσεις όπως το «It’s All Grεεk», μια σύγχρονη ελληνική «rotisserie», όπου τονίζεται το ελληνικό μενού με έμφαση στο κρέας, το οποίο έχει παρουσία στο εμπορικό κέντρο «McArthurGlen» καθώς και στα αεροδρόμια Ηρακλείου & Κω. Πολύ σύντομα αναμένεται να τοποθετηθεί και σε άλλα αεροδρόμια, ενώ μελετάται και η ανάπτυξή του στο εξωτερικό. Το «Forno Luca» είναι ένα αμιγώς ιταλικό concept με έμφαση στο snacking και τον καφέ, το οποίο προς το παρόν αναπτύσσεται εντός αεροδρομίων.

Σήμερα έχει παρουσία στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Χανίων και Ηρακλείου. Για τις ανάγκες κυρίως των κλειστών αγορών, αεροδρόμια και malls, δημιουργήθηκε το «Bistro dei Cavalieri», ένα concept με χαρακτηριστικά ιταλικού μπιστρό, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει και την κατανάλωση on the go και το οποίο εγκαινίασε τη δραστηριότητά του από το αεροδρόμιο της Ρόδου. Στο περιβάλλον της κλειστής αγοράς εντάσσεται και το «Streat food masters», με σχεδιασμό που παραπέμπει σε μια καντίνα δρόμου, το οποίο προσφέρει αυθεντικές συνταγές hot dog και chicken nuggets. Σήμερα βρίσκεται στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Κω.