Εκδήλωση αφιερωμένη στη «Ζωή στο Σύμπαν» οργανώνει το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του Δρ. Παναγιώτη Νιάρχου, Ομότιμου Καθηγητή Παρατηρησιακής Αστροφυσικής Ε.Κ.Π.Α., με τίτλο: «Αναζήτηση εξωγήινης ζωής: Ενδείξεις και αναπάντητα ερωτήματα». Ακολούθως θα προβληθεί η ψηφιακή Πλανηταριακή παράσταση με τίτλο «Ζωή στο Σύμπαν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καθηγητής Παναγιώτης Νιάρχος είναι από τους πλέον ειδικούς στην Ελλάδα σε θέματα εξωπλανητών και αναζήτησης ζωής σε άλλα Πλανητικά Συστήματα, πέραν του δικού μας Ηλιακού Συστήματος, και είναι ενεργό μέλος των Division F: Planetary Systems and Bioastronomy και Commission F2: Exoplanets and the Solar System της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU).

«Αναζήτηση εξωγήινης ζωής: Ενδείξεις και αναπάντητα ερωτήματα»

Η πίστη στην ύπαρξη άλλων κόσμων στο Σύμπαν που φιλοξενούν ζωή και ειδικότερα νοήμονα ζωή, έχει απασχολήσει τη σκέψη μερικών από τους σπουδαιότερους σοφούς της ιστορίας. Η συζήτηση για την ύπαρξη άλλων κόσμων άρχισε από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων (από το 600 π.Χ.) και συνεχίστηκε στα χρόνια που ακολούθησαν.





Η ψηφιακή παράσταση «Ζωή στο Σύμπαν» προσκαλεί το κοινό σε μια συναρπαστική αναζήτηση της ζωής πέρα από τη Γη. Ξεκινώντας από την προέλευση και την εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη μας, η παράσταση εστιάζει στα ουράνια σώματα του Ηλιακού μας συστήματος, που το πιθανότερο είναι να φιλοξενούν μικροβιακές μορφές ζωής, καθώς και στις σημαντικότερες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι για τον εντοπισμό και την μελέτη ενός εξωπλανήτη. Τι θα μπορούσε άραγε να κρύβεται ανάμεσα στα αναρίθμητα άστρα των δισεκατομμυρίων γαλαξιών του Σύμπαντος;

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Γ. Νιάρχος

Σε περίπτωση αυξημένης προσέλευσης, το αφιέρωμα θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 8 μ.μ.. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητα είναι τα δελτία εισόδου, η διανομή των οποίων θα πραγματοποιηθεί από το Ταμείο του Πλανηταρίου από τις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Κάθε άτομο θα μπορεί να προμηθευτεί έως 2 δελτία εισόδου.





naftemporiki.gr