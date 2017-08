Drones με τεχνητή νοημοσύνη για εντοπισμό καρχαριών σε παραλίες της Αυστραλίας

Drones εξοπλισμένα με ένα σύστημα εντοπισμού καρχαριών το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσουν περιπολίες σε παραλίες της Αυστραλίας από τον επόμενο μήνα, όπως αναφέρει το Reuters.

Τα συγκεκριμένα drones θα παρέχουν ζωντανό βίντεο στον χειριστή τους, ο οποίος θα χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό για τον εντοπισμό καρχαριών σε πραγματικό χρόνο και με μεγαλύτερη ακρίβεια από το ανθρώπινο μάτι. Σημειώνεται πως έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι έχουν βαθμό ακρίβειας 20%-30% όταν εξετάζουν εικόνες από αέρος για τον εντοπισμό δραστηριότητας καρχαριών. Το ειδικό λογισμικό εντοπισμού μπορεί να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 90%, σύμφωνα με τον Dr. Ναμπίν Σάρμα, ερευνητή της Σχολής Λογισμικού του University of Technology Sydney.

«Δεν μιλάμε για πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων, μιλάμε για παροχή συνδρομής στους ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά καλύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σάρμα.

Οι αλγόριθμοι του συστήματος «εκπαιδεύονται» μέσω βίντεο με καρχαρίες που έχουν τραβηχτεί από αέρος, τα οποία προέρχονται από πηγές διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Με αυτόν τον τρόπο «μαθαίνουν» να ξεχωρίζουν τους καρχαρίες από άλλα θαλάσσια πλάσματα, σέρφερ, κολυμβητές και σκάφη. Στη συνέχεια, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να υποδεικνύει τους καρχαρίες, αλλά και άλλα πλάσματα, όπως δελφίνια και φάλαινες, σε πραγματικό χρόνο.

Φέτος μια σειρά επιθέσεων στα ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών της Αυστραλίας είχε ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση προστατευτικών διχτυών για την προστασία ανθρώπινων ζωών, αλλά και την προστασία της φήμης της χώρας ως τουριστικού προορισμού- ωστόσο περιβαλλοντολόγοι λένε πως τα δίχτυα αυτά μπορεί να είναι επιβλαβή για τη θαλάσσια πανίδα.

Το αυστραλιανό πανεπιστήμιο άρχισε να δουλεύει πάνω στο συγκεκριμένο project με τη Little Ripper Group, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των drones, το 2016. Τα drones της Little Ripper, εξοπλισμένα με το σύστημα εντοπισμού καρχαριών, θα μπορούν να ειδοποιούν τους κολυμβητές με μεγάφωνα όταν εντοπίζεται καρχαρίας, ενώ, σύμφωνα με τον Dr. Πολ Σκάλι Πάουερ, συνιδρυτή της Little Ripper Group, θα ρίχνουν και μια σωσίβια λέμβο, αλλά και μια σημαδούρα. Επίσης η εταιρεία αναπτύσσει επίσης και ένα ηλεκτρονικό απωθητικό καρχαριών.

Τα drones θα αρχίσουν τις περιπολίες τους σε διάφορες παραλίες της Αυστραλίας από τον Σεπτέμβριο και μετά.