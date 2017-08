Ανακοίνωσε Τόμπσον ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από σήμερα και τυπικά ο Χόλις Τόμπσον.

Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ αποτελεί την τελευταία προσθήκη στο ερυθρόλευκο ρόστερ για τη σεζόν 2017/2018, καθώς έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και ανήκει επισήμως στην ομάδα του Πειραιά για έναν χρόνο.

Ο πρώην NBAer με τον Τζαμάλ Έντι ήταν οι δύο παίκτες που είχε βάλει στο στόχαστρο ο Ολυμπιακός εδώ και αρκετό καιρό. Με τον Έντι, που ήταν ο πρώτος στόχος η υπόθεση δεν προχώρησε κι από χθες είχε διαφανεί ότι ο Τόμπσον ήταν αυτός που θα ντυνόταν στα ερυθρόλευκα.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Κιθ Χόλις Τόμπσον. Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα φοράει την φανέλα των Πειραιωτών για έναν χρόνο.»



Το who is who

Ημ. Γεν: 03/04/1991

Toπ. Γεν: Pasadena, California (ΗΠΑ)

Ύψος: 2.03

Πρ. Ομάδες: Georgetown (2009-2012), Tulsa 66ers (2012-2013), Philadelphia 76ers (2013-2017), Austin Spurs (2017), New Orleans Pelicans (2017).



Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού ο Αμερικανός άσος τόνισε πως ανυπομονεί να φορέσει την φανέλα της ομάδας:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με την προοπτική που έχω μπροστά μου. Δεν το περίμενα πως θα ερχόταν μια τέτοια πρόταση για εμένα και ειλικρινά μετράω αντίστροφα για να βρεθώ στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Έχω ακούσει και μάθει τα καλύτερα για την ομάδα και τη χώρα, οπότε δεν βλέπω την ώρα να μπω στο αεροπλάνο και να βρεθώ στην Ελλάδα για το ξεκίνημα της νέας σεζόν».



Όσο για το πως… συστήσει τον εαυτό του στον κόσμο του συλλόγου, ήταν ξεκάθαρος. «Παίζω και γκαρντ και φόργουορντ και αυτό που μου αρέσει να κάνω, είναι να σκοράρω. Θα προσπαθήσω να σκοράρω αρκετά να δώσω χαρές στους φιλάθλους μας».