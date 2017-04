Ελληνική διάκριση στο Φεστιβάλ κινηματογράφου Tribeca

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca ανακοίνωσε τους νικητές της 16ης χρονιάς του, με τα φιλμ «Keep the Change», «Son of Sofia» και «Bobbi Jene» να κερδίζουν τα κορυφαία βραβεία της φετινής διοργάνωσης.



«Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να γιορτάζουμε δημιουργούς μπροστά και πίσω από την κάμερα που έχουν τη μοναδική ικανότητα να μοιράζονται διαφορετικές απόψεις για να μας εμπνεύσουν, να μας προκαλέσουν και να μας διασκεδάσουν», δήλωσε η Jane Rosenthal, πρόεδρος του Φεστιβάλ. Η ταινία της Ελληνίδας δημιουργού Ελίνας Ψύκου «Ο γιος της Σοφίας» (Son of Sofia ) απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Διεθνές πρόγραμμα) στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ.

«Όταν παρακολουθούσαμε αυτές τις ταινίες αναζητούσαμε κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί. Συμφωνήσαμε ομόφωνα ότι μια ταινία μας προκάλεσε να δούμε με νέο τρόπο και μας παρέσυρε από την εκπληκτική ανθρωπιά των δύσκολων χαρακτήρων της. Η σκηνοθεσία είχε σιγουριά, ο τόνος της ήταν μοναδικός και αναμένουμε το επόμενο έργο της Ελίνας Ψυκού. Το βραβείο πηγαίνει στο ‘’Son of Sofia’’», ανέφεραν οι διοργανωτές για τη βράβευση του έργου.





Όσο η Ελλάδα ζει το ολυμπιακό της όνειρο, ο Μίσα απογειώνεται βίαια προς τον ενήλικο κόσμο με όχημα τη σκοτεινή πλευρά των αγαπημένων του παραμυθιών. Η ταινία είναι ένα από τα έξι πρότζεκτ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Berlinale Residency το 2013. Συμμετείχε επίσης στο co-production market του Φεστιβάλ Βερολίνου το 2014. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή συμπαραγωγή ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Βουλγαρία, με την υποστήριξη του Eurimages. Θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την One from the Heart.

