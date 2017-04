Solar Probe Plus: Ιστορική αποστολή διαστημοπλοίου στον ήλιο από τη NASA

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ο ήλιος προβαίνει σε μια ισχυρή εκπομπή- έκλαμψη φορτισμένων σωματιδίων που φτάνουν στον πλανήτη μας και συχνά προκαλούν προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, αεροπλάνα και δορυφορικά συστήματα.

Όταν νέφη τέτοιων σωματιδίων έρχονται με ταχύτητα από τον ήλιο, μπορούν να «λούζουν» διαστημόπλοια, αστροναύτες και επιφάνειες πλανητών με επιβλαβή ακτινοβολία.

Η κατανόηση των λόγων για τους οποίους ο ήλιος περιστασιακά εκπέμπει αυτά τα σωματίδια μπορέι να βοηθήσει τους επιστήμονες να προβαίνουν σε προγνώσεις του διαστημικού καιρού, επιτρέποντας λήψη μέτρων όταν αναμένεται κάτι τέτοιο.

Το εργαστήριο Draper και το Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα και ελπίζουν να βρουν απαντήσεις αναπτύσσοντας εξελιγμένους αισθητήρες για μια νέα αποστολή της NASA.

To 2018 πρόκειται να εκτοξευτεί το διαστημόπλοιο Solar Probe Plus της NASA, που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται από το Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

Το σκάφος θα πραγματοποιήσει 24 περάσματα από τον ήλιο μέσα διάστημα επτά ετών, θέτοντας νέα ρεκόρ για τεχνητό αντικείμενο, καθώς θα φτάσει 37,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα πιο κοντά στον ήλιο από οποιοδήποτε άλλο διαστημόπλοιο στο παρελθόν, και θα εκτεθεί σε θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 1.370 βαθμούς Κελσίου.

Το Solar Probe Plus θα είναι η πρώτη αποστολή που θα πετάξει στην ανώτερη ατμόσφαιρα του ήλιου και θα τον «αγγίξει», συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με τους μηχανισμούς που θερμαίνουν τη στεφάνη και επιταχύνουν τον ηλιακό άνεμο- μια συνεχή ροή φορτισμένων σωματιδίων από τον ήλιο.

Πρόκειται για δύο διαδικασίες με θεμελιώδεις ρόλους στο πολύπλοκο σύστημα που συνδέει τον ήλιο και το διάστημα γύρω κοντά στη γη- ένα σύστημα που μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στον διαστημικό καιρό και να επηρεάσει τη λειτουργία των δορυφόρων.

Για τις συγκεκριμένες μετρήσεις, το Solar Probe Plus θα είναι εξοπλισμένο με «κύπελλο Faraday», που θα κατασκευαστεί από το SAO, με τεχνική υποστήριξη από το Draper και υπό την επίβλεψη του SAO και του University of Michigan in Ann Arbor.

Το κύπελλο Faraday, που είναι ικανό να μετρά την πλήρη δύναμη των ηλιακών σωματιδίων και της ακτινοβολίας, είναι ένα από μόνο δύο όργανα που θα βρίσκονται εκτός της προστατευτικής ηλιακής ασπίδας του σκάφους.

Η πρόκληση θα είναι η συλλογή δεδομένων ενώ λειτουργούν σε ακραίες θερμοκρασίες, πάνω σε ένα διαστημόπλοιο το οποίο θα κινείται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα που έχει επιτύχει ποτέ σκάφος που έχει φτιαχτεί από άνθρωπο, καθώς θα πιάσει ταχύτητα κοντά σε 200 χλμ/ δευτερόλεπτο.