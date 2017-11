Right Management: 'Ενας στους πέντε εργαζόμενους βρίσκεται σε λάθος θέση

Ένας στους πέντε εργαζόμενους βρίσκεται σε λάθος ρόλο και εργάζεται χωρίς να εμφανίζεται δεσμευμένος, παραγωγικός ή να έχει κίνητρα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα η Right Management της ManpowerGroup.

Μέσα από συνεντεύξεις σε 4.600 ανθρώπους σε 20 χώρες, η Right Management διαπίστωσε ότι οι εταιρείες οφείλουν να επενδύσουν στην εξέλιξη των εργαζομένων τους, να βοηθήσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, καθώς και να αποκτήσουν «πολύτιμη εμπειρία με τρόπους που τους ταιριάζουν (μέσω διαδικτύου, προσωπικής εκπαίδευσης ή πάνω στη δουλειά, «on the job») ώστε να ενισχύσουν τη δέσμευση και την παραγωγικότητά τους».

Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης υψηλής τεχνολογίας και προσωπικής σχέσης με τον εργαζόμενο που συνδυάζει το coaching με την πρωτοποριακή τεχνολογία, θα βοηθήσει στο συνταίριασμα των ανθρώπων με τις σωστές θέσεις, αυξάνοντας κατά 40% τη δέσμευσή τους και κατά συνέπεια την απόδοσή τους, σύμφωνα με την έρευνα.

«Τα ¾ των εργαζομένων αξιολογούν ως επιθυμητούς εργοδότες τις εταιρίες που παρέχουν ολοκληρωμένες ενέργειες ανάπτυξης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους. Από την άλλη, η αξία των εργαζόμενων με υψηλό δείκτη δέσμευσης και παρακίνησης ισοδυναμεί με 4% αύξηση του τζίρου και 10% αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Ως εκ τούτου, η επιτυχία των εταιριών συνδέεται άρρηκτα με το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής Ανάπτυξης Καριέρας», υποστηρίζει η κ. Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.

«Διασφαλίζοντας ότι έχετε τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος για να ενισχύσετε τη δέσμευση, την παραγωγικότητα των εργαζομένων και τα κέρδη», δήλωσε η κ. Mara Swan, Executive Vice President, Global Strategy and Talent, ManpowerGroup and Global Brand Lead for Right Management. «Λάθος άνθρωπος για τη θέση δεν σημαίνει λάθος άνθρωπος για την εταιρία. Οι καλύτεροι οργανισμοί για εργασία είναι εκείνοι που εφαρμόζουν υψηλής τεχνολογίας εξατομικευμένες στρατηγικές ανάπτυξης καριέρας. Μέσω της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και των αξιολογήσεων – όπου υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς πρόσβασης και coaching σε πραγματικό χρόνο- οι καλύτεροι και ικανότεροι εργαζόμενοι διασφαλίζονται και επιβραβεύονται, ενώ παράλληλα οι δεξαμενές ταλέντων παραμένουν ενεργές για σήμερα και αύριο».