Ρεκόρ συμμετοχής για την Ελλάδα στη Fruit Logistica του Βερολίνου

Ρεκόρ κατέγραψε η Ελλάδα με 71 συμμετοχές εταιρειών, καταλαμβάνοντας την 8η θέση σε αριθμό εκθετών στη Διεθνή Έκθεση για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, Fruit Logistica, 2017, που ολοκληρώθηκε προ ημερών στο Βερολίνο.

Η λίστα των Ελλήνων εκθετών περιελάμβανε αγροτικούς συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και εταιρείες τεχνικών συστημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας.

Ειδικότερα στην έκθεση συμμετείχαν οι εξής ελληνικές επιχειρήσεις:

A.S.E.A. Argicultural Cooperative of Kiwi Exploitation, ACN Naoussa – Argicultural Cooperative of Naoussa, Argicultural Cooperative of Pella, Agrexpo S.A., Argicultural Cooperative “Mieza Fruit”, Argicultural Cooperative Episkopi, Argicultural Coop Meliki, Argicultural Cooperative Messi, Agrolab S.A., Soursos S.A. – Alea Fruit Garden, ALFA COOL GLOBAL, Alfa Vita, Alfeios Rodi S.A., Greekonions Antonakis, Argeas Fruit AC, Asepop Velventos, ASEPOP Naoussa, ASOP Episkopis, Balakanakis Bros S.A. – Olympic Fruit, Bella Frutta S.A., Biokarpos S.A., Central Market of Thessaloniki S.A., Central Markets and Fishery Organization S.A., The Cherry, Daios Plastics S.A., DS Smith Packaging Greece, EUROFARM S.A., Eurofrost Agias S.A., EXTRA FRUIT S.A., Farm Hellas Nurseries, GEA Creta S.A., GEA Pellas Ltd, GEFRA G.N. Frangistas S.A., Geoplant Aeege, GREEK AND FRESH, Greek Citrus, Helmi King Fruit P.C., Ina Plastics S.A., K. Chrysikos S.A., Kalaitzidis Bros O.E., Kalathos – Green Projects S.A., Kaplanis, Kavala Coop, Komex S.A., Labidino S.A., Laconic Gardens S.A., Region of Central Macedonia, Mimis Ltd., Mitrosilis S.A., Artion S.A. – Nasiakopoulos S.A., NGP Plastic S.A., NOVATEC S.A., Oporello S.A., Orange Valleys, Peloponnisos S.A., Plastika Kritis S.A., Protofanousi Fruits S.A., Region of Crete, Rodonas S.A., Sulce L. Ledion, Taktikos S.A., Technical Converting Paper S.A., Th. Chatzidakis S.A., Thessaly Region, THRACE GROUP, UNIPAKHELLAS S.A., Venus Growers, Zeus Kiwi S.A.

Και φέτος, στο πλαίσιο της έκθεσης οργανώθηκαν με απόλυτη επιτυχία τέσσερα ομαδικά ελληνικά περίπτερα, τα οποία στήριξαν την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας και την προώθηση των φρέσκων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, την εκπροσώπηση των ελληνικών εταιριών ανέλαβαν η Enterprise Greece Invest & Trade, η Great Trade Exhibitions & Export Consulting, η ΝOVACERT και η Economotechniki.

Στο πλαίσιο της έκθεσης έγινε η πρώτη παγκόσμια παρουσίαση για την ελληνική πλατφόρμα KalaΘos, ένα καινοτόμο μηχανισμό εμπορίας και ιχνηλασιμότητας φρέσκων φρούτων και λαχανικών που εξασφαλίζει, εκτός από τη διαδικασία εμπορίας μεταξύ αγοραστών και πωλητών, τη δυνατότητα στον καταναλωτή πλήρους ιχνηλάτησης των προϊόντων από το «χωράφι μέχρι το ράφι».

Σημειώνεται ότι η Fruit Logistica, στην 25η επέτειό της, έκανε νέο ρεκόρ συμμετοχών, με πάνω από 3.100 εκθέτες από 84 χώρες απ’ όλο τον κόσμο και περισσότερους από 75.000 εμπορικούς επισκέπτες από 130 χώρες.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, σχολιάζοντας την παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση Fruit Logistica 2017, τόνισε ότι, «οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα αποτελούν ένα πρώτης τάξεως παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτύχει το ελληνικό επιχειρείν, επενδύοντας στην παράμετρο ποιότητα, αλλά και βαδίζοντας με πείσμα, αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό στον πολλά υποσχόμενο δρόμο της εξωστρέφειας».

Πρόσθεσε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών έκαναν φέτος τη δυναμικότερη παρουσία τους στην Fruit Logistica, που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση του κλάδου παγκοσμίως. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για μια επιτυχημένη προσπάθεια, στην οποία συνέβαλε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, ως επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Συμπλήρωσε ότι για το Επιμελητήριο αποτελεί πρόκληση να στηρίζει με όλες τις δυνάμεις του το ελληνικό εξαγωγικό επιχειρείν, και ιδιαίτερα τον αγροτικό τομέα, έναν κλάδο με μακρά παράδοση στην παραγωγή και πραγματικά πολλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του, καθώς και στήριξης του ελληνικού ΑΕΠ.

Η επόμενη διοργάνωση της Fruit Logistica πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7 – 9 Φεβρουαρίου 2018.

