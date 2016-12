Market beat: Η αύξηση της μεταβλητότητας ειδοποιεί για αλλαγή ή ενίσχυση της τάσης

Του Κώστα Ιωαννίδη

Ένας εμπειρικός κανόνας θέλει όταν αυξάνεται ασυνήθιστα πολύ η μεταβλητότητα σε μια αγορά τότε το πιθανότερο είναι να ακολουθήσει μια αλλαγή στην ήδη υπάρχουσα τάση που θα σχετίζεται είτε με την κατεύθυνση είτε με την ισχύ της. Άρα οι σύνοδοι της Πέμπτης της Παρασκευής και της Δευτέρας έχουν ήδη δημιουργήσει μικτά μηνύματα ως προς τη διάθεση για ρίσκο από τους ισχυρούς παράγοντες της αγοράς.

Σήμερα, στις 16:00 ώρα Ελλάδας, όπως μετάδωσε το ΑΠΕ χθες, μέσα στη συνεδρίαση, θα συγκληθεί μέσω τηλεδιάσκεψης το EuroWorking Group. Σε αυτό οι εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν το ενδεχόμενο να ξεπαγώσουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, στη βάση του πορίσματος των Θεσμών για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Ορισμένοι υπουργοί έχουν δυσαρεστηθεί με το γεγονός ότι ο Ολλανδός πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάϊσεμπλουμ προχώρησε στην ανακοίνωση του παγώματος της εφαρμογής των μέτρων, χωρίς να τους συμβουλευτεί.

Αυτή η εξέλιξη είναι μια ακόμα αφορμή για στοιχήματα και εκτιμούμε πως ισχυροί θεσμικοί θέλησαν να κατατρομάξουν όσους ιδιώτες επενδυτές κρατούσαν ακόμα τις θέσεις τους στις Τραπεζικές μετοχές, με ζημία έναντι της τιμής κτήσης. Αρκετοί έδωσαν, την Πέμπτη και άλλοι την Παρασκευή, τις μετοχές τους και όσοι απέμειναν με μετοχές των ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ, χθες βρέθηκαν σε σοβαρό δίλλημα. Κανένας δεν σκέφτηκε να αγοράσει, μια μέρα που οι τιμές ήταν στα κόκκινα και τα τραπεζικά blue chip ήταν, στην «καλύτερη» περίπτωση, 5% φθηνότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής.

Τεχνικά ο ΓΔ έχασε την πρώτη, και σχετικά αδύναμη, στήριξη των 634 - 628 μονάδων και πάρα πολλά θα κριθούν στην επόμενη των 615 που την ορίζει ο απλός ΚΜΟ 30 ημερών. Οι δε 603 μονάδες, το κατώτερο του ΓΔ από την προηγούμενη εβδομάδα να είναι το επίπεδο κάτω του οποίου η πτώση θα αυτοτροφοδοτείται. Η στήλη θεωρεί ότι το κλίμα δεν ευνοεί τη συμμετοχή των ιδιωτών στα άγρια παιχνίδια για επαγγελματίες, που ενώ ξέρουν που θα καταλήξει η αγορά θα κάνουν το δρόμο ως εκεί παγίδα για αισιόδοξους και απαισιόδοξους μικροεπενδυτές.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Οριακά ανοδικά τερμάτισαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, εν μέσω του συνεχιζόμενου μετεκλογικού ράλι, το οποίο τροφοδοτείται από τις προσδοκίες περί δημοσιονομικής τόνωσης. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,20% στις 19.883 μονάδες, ενώ ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 σημείωσε κέρδη κατά 0,20% στις 2.262 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε άνοδο κατά 0,37% στις 5.457 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Αllied World εκτινάχθηκε κατά 12,10% χάρη στη συμφωνία εξαγοράς της από το Fairfax Financial Holdings. Άνοδο κατά 1,95% εμφάνισε και η μετοχή της Walt Disney Co., στον απόηχο των εντυπωσιακών εισπράξεων της νέας ταινίας «Rogue One: A Star Wars Story».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Federal Reserve προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 0,50% - 0,75%, ενώ προανήγγειλε απροσδόκητα τρεις νέους γύρους αυξήσεων εντός του 2017.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής επέκτασης, έχουν οδηγήσει το δολάριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίο 13 ετών.

Την ίδια ώρα, ένοχη για αμέλεια έκρινε η γαλλική δικαιοσύνη τη διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της υπόθεσης Ταπί. Η δικαστική απόφαση σηματοδότησε εξελίξεις και στο Ταμείο, το οποίο συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου.

Στην αγορά εμπορευμάτων (commodities), η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε σταθεροποιητικά, καθώς τα συμβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 0,25% στα 52,03 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημείωσαν απώλειες κατά 0,60% στα 54,88 δολάρια. Η τιμή του χρυσού παράλληλα, κατέγραψε άνοδο κατά 0,33% στα 1.141,10 δολάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία της στερλίνας μειώθηκε κατά 0,72% στα 1,2397 δολάρια, το ευρώ σημείωσε απώλειες κατά 0,44% στα 1,0401 δολάρια ενώ το ιαπωνικό νόμισμα κινήθηκε ανοδικά κατά 0,83% στα 117,00 γεν/δολάριο.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, αύξηση εμφάνισαν στο τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2016 τα καθαρά κέρδη της Lennar Corp, καθώς ανήλθαν σε 313,5 εκατ. δολάρια (1,34 δολ/μετοχή) έναντι 281,6 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Την ίδια ώρα, στην εξαγορά του 31,3% των μετοχών της Showa Shell Sekiyu KK προχώρησε η Idemitsu Kosan Co., καταβάλλοντας το ποσό των 1,35 δισ. δολαρίων στη Royal Dutch Shell PLC. Η συναλλαγή έχει λάβει την έγκριση των εποπτικών αρχών της Ιαπωνίας και στόχος της διοίκησης της Idemitsu είναι η σταδιακή απορρόφηση της Showa.

ΕΥΡΩΠΗ

Μικτά πρόσημα εμφάνισαν χθες τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, εν μέσω των μακροοικονομικών μεγεθών σε Eυρωζώνη και Γερμανία, αλλά και της καταδίκης της Κριστίν Λαγκάρντ. Συγκεκριμένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,12% στις 359,59 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,08% στις 7.017 μονάδες και ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη κατά 0,20% στις 11.426 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,22% στις 4.822 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 διολίσθησε κατά 0,81% στις 9.336 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB μειώθηκε κατά 0,24% στις 18.968 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Monte dei Paschi κατακρημνίστηκε στο -11,04% εν μέσω του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων, το οποίο θα «τρέξει» έως την Τετάρτη. Πτώση εμφάνισε και η μετοχή της Danone, η οποία υποχώρησε κατά 1,37% εξαιτίας των αδύναμων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, αύξηση εμφάνισε τον Οκτώβριο του 2016 η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό κλάδο της Ευρωζώνης, καθώς ενισχύθηκε κατά 0,8% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2016 και κατά 2,2% έναντι του Οκτωβρίου του 2015.

Την ίδια ώρα, άνοδο κατά 1,5% σημείωσε στο γ’ τρίμηνο του 2016 το ωριαίο κόστος εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης, έναντι αύξησης 1% το β’ τρίμηνο του ίδιου έτους. Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 1,9% έναντι ανόδου 1,4% το προηγούμενο διάστημα.

Στη Γερμανία, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ενισχύθηκε τον Δεκέμβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 ετών, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Ifo, διαμορφώθηκε στις 111 μονάδες έναντι 110,4 μονάδων τον Νοέμβριο. Οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο στις 110,7 μονάδες. Τέλος, στην απόκτηση της ελβετικής Allied World Assurance Co. προχώρησε το καναδικό ασφαλιστικό ταμείο Fairfax Financial Holdings Ltd, έναντι του ποσού των 4,9 δισ. δολαρίων.

ΧΑ

Στην πρώτη σύνοδο της προτελευταίας εβδομάδας του 2016, οι θεσμικοί αποφάσισαν σε μία συνεδρίαση με τζίρο οριακά πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ, να επαναφέρουν την πτώση που άθροισαν οι πτωτικές συνεδριάσεις της περασμένης βδομάδας. Το βασικό χαρακτηριστικό ήταν η κλιμακωτή κάθοδος. Με άνοιγμα που αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα για το ΓΔ -0,73% η πρώτη στάση έγινε στις 632 μονάδες. Ακολούθησε το σκαλοπάτι στις 628 και στις 14:30 περίπου ο ΓΔ βρέθηκε στα επίπεδα των 624 μονάδων. Ενώ φάνηκε ότι θα υπήρχε αντίδραση που θα τον έφερνε πάνω από τις 628 η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου οδήγησε στην εγγραφή του ελάχιστου μέρας κάτω από τις 623 μονάδες στις 16:30 και εκεί γύρω έφθασε ως το τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Οι δημοπρασίες τον πήραν από τις 624,12 και τον έκλεισαν στις 627,91. Ήτοι 13 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά είχε τερματίσει στις 640,09 και την προ-προηγούμενη.

Στη σύνοδο της Δευτέρας η αγορά από το ξεκίνημα εμφάνισε πτωτικό χάσμα που για τον 25άρη ήταν της τάξης του -0,86% ενώ το άνοιγμα του Τραπεζικού Δείκτη αντιστοιχούσε σε απώλειες -2,23%. Από την έναρξη έως τις 17:00 οι δείκτες κινήθηκαν πτωτικά και απόκτησαν μεγάλη ανοδική κλίση στις δημοπρασίες που οδήγησε στην εγγραφή του κλεισίματος πάνω από το ελάχιστο μέρας.

Πάλι η διαπραγμάτευση εξαρτήθηκε από τις Τράπεζες όπου οι πιέσεις έφεραν την ΑΛΦΑ στο -7,25% από +12,21% την Παρασκευή την ΕΤΕ στο -5,10% από +9,44%, η ΠΕΙΡ -7,91% από +7,50% στις 16/12, και ΕΥΡΩΒ -5,50% από +4,83% με σταθερές και συνεπώς γενικευμένα ασκούμενες πιέσεις σήμερα.

Χρειάστηκε να γίνουν μαγικά στη διάρκεια των δημοπρασιών για τον καθορισμό της τιμής κλεισίματος, με το πολύ πάνω στην εξέλιξή τους, όπως φαίνεται στο ημερήσιο διάγραμμά του ΓΔ. Η αγορά ωστόσο δε φάνηκε σήμερα ικανή να περάσει πάνω από τα επίπεδα των 640 μονάδων. Αφού ο ΓΔ επεκτείνοντας τις απώλειές του εμφάνισε στο δεύτερο μέρος της συνόδου πτώση πάνω από -2,50% με τον 25άρη στο -3,05% ενώ ο FTSEM έπιασε ένα +3,44%.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ δεν άλλαξε προς το καλύτερο, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (6 από 20) blue chip έναντι των καθοδικών (18 από 5) με ένα την ΕΛΛΑΚΤΩΡ αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο μέρας, είχαν άνοδο οι 11 από 31 την προηγούμενη σύνοδο, και 3 από 1 ήταν αμετάβλητες. Άρα, οι 26 από 8 την προηγούμενη ήταν πτωτικές. Στα 51,519 από 154,087 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 20,69 από 43,04 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η υπερ-συγκέντρωση του ενδιαφέροντος διατηρήθηκε χαμηλά για δεύτερη μέρα στη σειρά από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου, αφού οι τράπεζες αποτελούν το 40,15% από 27,93% του συνολικού τζίρου.

Οι Ευρωπαϊκές μετοχές, εμφάνισαν νευρική έναρξη, και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε σωρευτική δυναμική στην πορεία των επί μέρους αγορών του ευρώ με εγκατάσταση των οριακών μεταβολών στο Παρίσι πριν το άνοιγμα στη Νέα Υόρκη. Ήταν μέρα που η διάθεση για ανάληψη ρίσκου εξαρτήθηκε από τις προσδοκίες για την επίδραση της νομισματικής πολιτικής της Fed στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι την ώρα που έκλεινε το ΧΑ, ο DΑΧ είχε μεταβολή +0,05%, ο CAC είχε μεταβολή -0,17%, με τον FTSE100 με μεταβολή +0,13%. Οι αγορές στις ΗΠΑ που με τα futures τους έδειχναν στις ασιατικές συναλλαγές προς ανοδικό άνοιγμα είδαν τους δείκτες τους να ανοίγουν νευρικά, και αμέσως εμφάνισαν ανοδική εικόνα και ο Dow Jones ενισχυόταν +0,24% όταν ο S&P500 ήταν στο +0,19%.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,83% και έφθασε στις 627,91 από 639,64 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1688,44 από 1725,41 με μεταβολή -2,14%. Οι δημοπρασίες επέφεραν αλλαγή στον ΓΔ κατά και 3,6 μονάδες ψηλότερα και κατά 11,7 ψηλότερα τον 25άρη, κλείνοντας το μέσο όρο σε επίπεδα ανώτερα επί εκείνα που κινήθηκε από τις 13:10 ως το τέλος και τον δείκτη των blue chip πιο κοντά στο ελάχιστο της ημερήσιας διακύμανσης.

Με κέρδη έκλεισαν οι εταιρίες Εμπορίου +1,43% από -0,33%, Κατασκευές Υλικά +1,38% από -1,17%, Τροφίμων Ποτών +1,20% από +1,42% και Τηλεπικοινωνιών +0,46% από -0,80%. Στον αντίποδα με απώλειες εμφανίστηκαν οι εταιρίες Μέσων Ενημέρωσης -9,68% από 0,00%, Τραπεζών -6,57% από +9,27%, Κοινής Ωφέλειας -4,13% από +6,02%, Προσωπικά Οικιακά Είδη -2,91% από -0,93%, Πρώτων Υλών -2,19% από +9,25%, ο 25άρης -2,14% από +3,70%, ο ΓΔ -1,83% από +4,22%, Χρ/μικών Υπηρεσιών -1,73% από +3,19%, Πετρελαίου Αερίου -1,52% από +6,24% ο FTSEM -1,21% από +3,44%, Τεχνολογίας -1,11% από +1,17%, Βιομηχανικών Προϊόντων -0,88% από +7,24%, Ακίνητης Περιουσίας -0,71% από +2,53%, Ταξίδια Αναψυχή -0,10% από +1,85%. Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, Χημικών 0,00% από 0,00%, και Υγείας 0,00% από 0,00%.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 51,519 από 154,087 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 3,109 από 80,266 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 38,050 από 71,814 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 0,553 από 0,957 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 44,147 από 44,700 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 77,733 από 134,245 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 38 από 69 των καθοδικών σε 61 από 27 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 16 από 15.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Στην πρώτη σύνοδο της βδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν ξεκάθαρα πτωτική δυναμική στον 25άρη, κρατώντας διαρκώς σε αρνητικό πεδίο. Η τιμή ανοίγματος (1710,63) αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα -0,86% και σε 3 λεπτά εμφανίστηκε το μέγιστο μέρας στις 1710,77 (-0,85%). Το ελάχιστο μέρας στις 1672,86 μονάδες σημειώθηκε στις 16:58 κατόπιν κλιμακούμενων πιέσεων. Οι δημοπρασίες τον οδήγησαν σε κλείσιμο με μεταβολή -2,14% στις 1688,44 μονάδες. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 10,337 εκατ. ευρώ.

Για τη σειρά Ιανουαρίου διακινήθηκαν 1454 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας στις 1733,00 μονάδες και κατώτερο στις 1669,00. Διακινήθηκαν επίσης 69 ΣΜΕ της σειράς Φεβρουαρίου. Ο δείκτης έκλεισε στις 1688,44 μονάδες και η τιμή εκκαθάρισης του ΣΜΕ Ιανουαρίου ορίστηκε στις 1670,75 και της επόμενης σειράς στις 1672,00, με ανοικτά συμβόλαια για τη σειρά Ιανουαρίου 7354 ΣΜΕ και για την σειρά Φεβρουαρίου 117. Η προ-πορεία κατά 17,50 μονάδες του 25άρη (από 2,50) έναντι των ΣΜΕ της κυρίαρχης σειράς, υποδηλώνει εκτίναξη των δυσοίωνων προσδοκιών.

Η δυναμική των ημερών αυτών έχει ανεβάσει σε υψηλά εξαμήνου το δείκτη μεταβλητότητας του ΓΔ φαινόμενο που διευκολύνει όσους ειδικεύονται σε κυνήγι κερδών από intraday κινήσεις. Η απάντηση στο ενδεχόμενο να σπάσει η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση που χαρακτηρίζει την κίνηση των τιμών το δεύτερο εξάμηνο θα δοθεί αυτή τη βδομάδα. Αν είναι σχεδιασμένη διόρθωση, θα ακολουθήσει η προσπάθεια να βρεθεί ο ΓΔ στις 650 και μετά να προσεγγίσει τις 659 μονάδες με οροφή στην κίνηση αυτή τις 673 μονάδες. Διαφορετικά θα υπάρξει μια κίνηση προς τις 600 μονάδες που αν ξεπεραστούν πτωτικά θα αναζητηθεί η στήριξη στις 590 και μετά στις 572 μονάδες σύμφωνα με μια χονδρικά εκφρασμένη, ως προς τις τιμές των κρίσιμων επιπέδων, στατιστική ανάλυση.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Πέτρος Στεριώτης της Nuntius Sec

Μικτά μηνύματα, σε ότι αφορά την επενδυτική διάθεση, δίνει ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. το τελευταίο συναλλακτικό διήμερο, καθώς μετά την εκτίναξη της τιμής, με σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών, την περασμένη Παρασκευή, η έντονα πτωτική, χαμηλού τζίρου, συνεδρίαση τη Δευτέρα, δημιουργεί ερωτηματικά για την επικρατούσα τάση. επισημαίνει .

Η ημερήσια μεταβλητότητα του Γενικού Δείκτη, όπως την μετρά ο αξιόπιστος τεχνικός δείκτης ATR, έχει ανέβει σε υψηλά εξαμήνου, γεγονός θετικό για τους ενδοημερήσιους traders, αλλά μάλλον αποτρεπτικό για χαρτοφυλάκια πιο αργών αντανακλαστικών.

Η Αγορά θα δώσει την απάντηση για το εάν η αυξημένη μεταβλητότητα προαναγγέλλει περιορισμένου εύρους διόρθωση, εντός του μεσοπρόθεσμου πλάγιοανοδικού "κύματος" του 2ου εξαμήνου, οπότε και οι επόμενοι ανοδικοί στόχοι θα είναι στις 650, 659 και 673 μονάδες, ή εάν θα μπορούσε να υπάρξει νέα "δοκιμασία" των στηρίξεων που προσφέρουν διαδοχικά οι 600 μονάδες (χαμηλό ενός μήνα), οι 590 (ανοδική γραμμή τάσης) και οι 572 μονάδες (τοπικό χαμηλό Νοεμβρίου).

Αυτά συμβαίνουν στη "Λεωφόρο Αθηνών" τη στιγμή που οι δείκτες στη Νέα Υόρκη και τα άλλα μεγάλα Χρηματιστήρια στήνουν "πάρτι" εκμεταλλευόμενοι και τη θετική εποχικότητα του Δεκεμβρίου.

Στις Αγορές Χρέους και Συναλλάγματος, η πορεία της ισοτιμίας Ευρώ/Δολάριο προς το "απόλυτο 1", δεν απεικονίζει μόνο τις αποκλίνουσες νομισματικές πολιτικές Fed και EKT, αλλά και την αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Ευρωζώνης στο να αποφύγει μελλοντικά "επεισόδια" στην κρίση χρέους, όποτε και αν αυτά προκύψουν.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι παρά την πρόσφατη πτώση στις τιμές των Αμερικάνικων Κρατικών ομολόγων και τη γενικότερη πεποίθηση ότι η επόμενη Προεδρία των ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσει το οικονομικό της Πρόγραμμα με πληθωριστικές πολιτικές, δεν διακρίνεται ακόμη κίνδυνος "απώλειας ελέγχου" στη Νέα Υόρκη, με τους επενδυτές να στρέφονται μαζικά στο Αμερικάνικο Νόμισμα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά την τελευταία μιάμιση δεκαετία.

Σήμερα

Η BOJ διατήρησε τη δέσμευσή της να καθοδηγήσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στο -0,1% και την απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων γύρω στο μηδέν τοις εκατό, ενώ παρουσίασε μια πιο αισιόδοξη εικόνα της οικονομίας σε σχέση με την εκτίμηση στις 1 Νοέμβρη. Δηλώνοντας ότι η οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει με μέτρια τάση, η κεντρική τράπεζα σηματοδότησε την πεποίθησή της ότι ένα γενικά αδύναμο γεν και μια ανάκαμψη της ζήτησης από το εξωτερικό, θα ενισχύσουν τις προοπτικές για μια σταθερή ανάκαμψη.

Το δολάριο ΗΠΑ κερδίζει +0,1% για να αγοράσει 117,335 γιεν, μετά από κλείσιμο -0,7% χαμηλότερα τη Δευτέρα.

Το αμερικανικό νόμισμα έχει αυξηθεί έναντι του γεν 11,6% μετά από την εκλογική νίκη του Donald Trump, από τις υποσχέσεις του για ενισχυμένα αυξημένα δημοσιονομικά κινήτρα. Ο Trump κέρδισε επίσημα την προεδρία των ΗΠΑ, τη Δευτέρα μετά τη λήψη περισσότερων από τις 270 ψήφους εκλεκτόρων που απαιτούνται για να εκλεγεί.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας εξαφάνισε τα κέρδη που εμφάνισε νωρίτερα για να επιστρέψει σε επίπεδα που τον κάνουν να είναι αμετάβλητος. Ο Nikkei της Ιαπωνίας, ήταν επίπεδος πριν από την απόφαση της BOJ, αλλά αυξήθηκε 0,1%.

Ο CSI 300 δείκτης της Κίνας στην αγορά της Σενζιεν υποχώρησε 0,6%, και οι μετοχές της Ταϊβάν έπεφταν -0,3%, όπως έκανε και ο Χανγκ Σενγκ στο Χονγκ Κονγκ.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Πιστωτικά αρνητικά (credit negative) αποτιμά οoίκος αξιολόγησης Moody’s την αναζωπύρωση της διαμάχης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των πιστωτών, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το «κλείσιμο» της β’ αξιολόγησης. Μάλιστα, ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι οι νέες εντάσεις προμηνύουν τον πιθανό εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος βοήθειας. Σημειώνεται ότι ο Moody’s παρέχει στο ελληνικό κρατικό ομόλογο την αξιολόγηση «Caa3» με «σταθερό» outlook.

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η Ομάδα Εργασίας (EWG) του Eurogroup για να εξετάσει το θέμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, η επεξεργασία των οποίων «πάγωσε» μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τις παροχές στους χαμηλοσυνταξιούχους και την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑστα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. Αυτό επισήμανε σήμερα στις Βρυξέλλες κοινοτική πηγή, προσθέτοντας ότι η συνεδρίαση θα ξεκινήσεις στις 16:00 ώρα Ελλάδας και θα έχει τη μορφή τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία του Τόμας Βίζερ.

Τα νομοσχέδια για το πλαστικό χρήμα και την εθελούσια αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων «είναι νομοσχέδια που έρχονται να συμπληρώσουν την στρατηγική μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι και το πλαστικό χρήμα και η εθελούσια αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων είναι «μη παραμετρικά μέτρα και δεν συμμετέχουν στο "χτίσιμο" των δημοσιονομικών στόχων που έχουμε θέσει. Αυτό είναι το "κακό" νέο. Το "καλό" νέο είναι πως ότι κερδίζεις είναι δικά μας χρήματα και τα διαθέτεις όπως θέλεις».

Προληπτικό «κόφτη» στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού του 2017 ενεργοποιεί με το «καλημέρα» το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να ελέγξει τις ροές των κονδυλίων, να φρενάρει πρόσθετα αιτήματα δημόσιων φορέων και να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο των δαπανών, από την αρχή του νέου οικονομικού έτους, αποφεύγοντας την ενεργοποίηση του μνημονιακού κόφτη. Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, προβλέπεται πως οι δαπάνες του προϋπολογισμού του 2017 προς υπουργεία και επιχορηγούμενους φορείς θα εκταμιεύονται με ελεγχόμενες ροές, ενώ καθίσταται σαφές πως για μια σειρά κωδικών εξόδων τα κονδύλια που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε προσφάτως από τη Βουλή θα είναι διαθέσιμα στο 90%, που σημαίνει ότι θα πρέπει να λειτουργούν γνωρίζοντας πως θα παρακρατηθεί το 10%.

Ταμειακό έλλειμμα 1,423 δισ. ευρώ εμφάνισε στο 11μηνο του 2016 (Ιανουάριο - Νοέμβριος) η κεντρική διοίκηση, έναντι ελλείμματος 1,902 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 43,585 δισ. ευρώ έναντι 39,934 δισ. ευρώ πέρυσι. Σ’ αυτά δεν περιλαμβάνονται 43 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από την ΤτΕ.

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνει για πρώτη φορά η σύμβαση για την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που το 2002 πωλήθηκαν στη γερμανική κοινοπραξία HDW/ Ferrstaal. Στη σοβαρή αυτή υπόθεση, η οποία αφορά θέματα προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος (την οποία χειρίζονται η ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς Ηλιάνα Ζαμανίκα και ο επίκουρος ανακριτής Γιώργος Ευαγγέλου), η ζημία φέρεται να ξεπερνά κατά πολύ τα 53 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του πολύπαθου ελληνικού Δημοσίου.

Μόλις τα 3 από τα 100 ρυθμισμένα δάνεια διατηρούνται σε εξυπηρέτηση και αυτός είναι ένας μόνο από τους δείκτες που καταδεικνύει ότι η διαχείριση των NPLs θα είναι για τις ελληνικές τράπεζες «μάχη» αιματηρή και μακροχρόνια, αλλά με ανάγκη να υπάρξουν μικρές και καίριες νίκες άμεσα. To 2017, υπό την πίεση και του SSM, οι τράπεζες θα πατήσουν γκάζι με έναν συνδυασμό μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, ρευστοποίησης εξασφαλίσεων, πωλήσεων και σε μεγάλο βαθμό διαγραφών, ώστε στο επόμενο έτος να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά 7,6 δισ. ευρώ.

Δεν ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας ΠειραιώςΠΕΙΡ-7,91% στη σημερινή του συνεδρίαση την εκλογή νέου διευθύνοντος συμβούλου με βάση τις υποψηφιότητες που είχαν προταθεί και συνεχίζει προς το παρόν με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Πουλόπουλο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, το δ.σ. «αντιθέτως, εξέφρασε την ικανοποίηση και την πλήρη υποστήριξή του στο πρόσωπο του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Γιώργου Πουλόπουλου, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, «καθώς και στην εκτελεστική ομάδα της τράπεζας, η οποία διαθέτει αποδεδειγμένη, μακρά εμπειρία».

Δεν θέλω να δω μία ακόμη ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ-5,10% (ΕΤΕ), δηλώνει σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. «Η Εθνική δεν είναι η μόνη περίπτωση, καθώς και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια της κρίσης» σπεύδει να προσθέσει. Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εξηγεί πως «η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία» και σημειώνει ότι «εμείς προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα των δανείων εν μέσω ύφεσης».

Διέξοδο στις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) αναζητούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ernst & Young (EY), καθώς το 76% εκτιμά ότι οι ευκαιρίες εξαγορών βελτιώνονται ή παραμένουν σταθερές, ενώ το 79% εξετάζει αυτή την περίοδο, τουλάχιστον τρεις πιθανές συμφωνίες. Ωστόσο, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν εμφανίζονται το ίδιο αισιόδοξες ως προς τις προοπτικές επιτυχούς ολοκλήρωσης των συμφωνιών αυτών, ενώ το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι θα επιδιώξουν ενεργά Σ&Ε στη διάρκεια του επόμενου έτους, συρρικνώνεται από 50% τον Απρίλιο, σε 26% τον Οκτώβριο.

Η «πύρινη» ρητορική κατά της λιτότητας έχει τεθεί στο περιθώριο, τουλάχιστον για την ώρα, και ένας πιο ψύχραιμος Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι καλωσορίζει τις ξένες επενδύσεις ως «αμοιβαία επωφελείς» για τις επιχειρήσεις και για τη χώρα, αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Financial Times (FT) σε άρθρο της με τίτλο «Ο Τσίπρας βαδίζει στο τεντωμένο σκοινί των μεταρρυθμίσεων».

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, ο Πρωθυπουργός ανυπομονεί να δει την Ελλάδα να επιστρέφει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές το 2017, ύστερα από κενό τριών ετών. Οι FT αναφέρουν ότι ο κ. Τσίπρας έθεσε εκτός κυβέρνησης κάποιους αλλά όχι όλους τους υπουργούς οι οποίοι αντιτίθενται στο νέο φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων ύψους 50 δισ..

Ειδήσεις από εξωτερικό

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών διατηρείται το ευρώ, καθώς οι προσδοκίες περί δημοσιονομικής τόνωσης στις ΗΠΑ «οδηγούν» σωρηδόν τους επενδυτές προς το αμερικανικό νόμισμα. Αυτή την ώρα (14.33), το ευρώ υποχωρεί κατά 0,21% στα 1,0429 δολάρια, με χαμηλό ημέρας τα 1,0425 δολάρια και υψηλό ημέρας τα 1,0481 δολάρια. Το ιαπωνικό γεν αντίθετα, ανακάμπτει κατά 0,49% στα 117,34 γεν/δολάριο, ενώ η στερλίνα διολισθαίνει κατά 0,57% στα 1,2414 δολάρια. Την προηγούμενη εβδομάδα, το δολάριο βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2003 έναντι του κοινού «καλαθιού» των κυριότερων νομισμάτων, δεχόμενο ώθηση από την αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Αύξηση εμφάνισε τον Οκτώβριο του 2016 η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό κλάδο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Συγκεκριμένα, ο δείκτης κατασκευών ενισχύθηκε κατά 0,8% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2016 και κατά 2,2% έναντι του Οκτωβρίου του 2015. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατεγράφη άνοδος κατά 0,4% και κατά 1,1% αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση σημειώθηκε στη Σουηδία (2,3%) και τη Γαλλία (2,1%) και η υψηλότερη ετήσια άνοδος στη Σουηδία (10,1%) και την Ολλανδία (8,2%).

Την κρατικοποίηση της μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας στην Ουκρανία, της PrivatBank, ανακοίνωσε το Κίεβο, κατόπιν της αποτυχημένης προσπάθειας ανακεφαλαιοποίησής της. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της χώρας, ο κρατικός έλεγχος της PrivatBank αποτελεί τον μοναδικό «δρόμο» για την προστασία των καταθέσεων 20 εκατομμυρίων Ουκρανών πελατών της. Οι κεφαλαιακές ελλείψεις, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ανέρχονταν την 1η Δεκεμβρίου στο ποσό των 5,65 δισ. δολαρίων (148 δισ. γρίβνες).

«Ουραγοί» στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι η Ελλάδα και η Ιταλία, σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. «Οι χώρες της Ευρωζώνης απέχουν πολύ από το επιθυμητό αποτέλεσμα» αναφέρει μεταξύ άλλων, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, επικρίνοντας τις επιδόσεις των κρατών - μελών στην εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Αύξηση κατά 1,5% εμφάνισε στο γ’ τρίμηνο του 2016 το ωριαίο κόστος εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης, έναντι αύξησης 1% το β’ τρίμηνο του ίδιου έτους. Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 1,9% έναντι ανόδου 1,4% το προηγούμενο διάστημα. Το αυξημένο κόστος εργασίας αποδίδεται στην ενίσχυση του μισθολογικού κόστους κατά 1,6% και του μη-μισθολογικού κατά 1,2% όσον αφορά την Ευρωζώνη και κατά 2% και 1,5% αντίστοιχα, όσον αφορά την Ε.Ε.

Αύξηση εμφάνισαν στο τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2016 τα καθαρά κέρδη της Lennar Corp, καθώς ανήλθαν σε 313,5 εκατ. δολάρια (1,34 δολ/μετοχή) έναντι 281,6 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Τα έσοδα παράλληλα, αυξήθηκαν σε 3,38 δισ. δολάρια από 2,95 δισ. δολάρια προηγουμένως. Οι αναλυτές της FactSet ανέμεναν κέρδη 1,28 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 3,3 δισ. δολαρίων.

Κατά το επίμαχο διάστημα, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν άνοδο κατά 9% σε 6.598 κατοικίες.