Βραβεία Emmy: Έγραψαν ιστορία Ζεντάγια και Λι Τζονγκ-τζε

Μια βραδιά προβλέψιμη με αρκετούς νικητές που είχαν επικρατήσει προηγούμενες χρονιές και με τα φαβορί να επικρατούν ήταν η χτεσινή για τα βραβεία Emmy 2022, τα οποία απονεμήθηκαν στο Microsoft Theater, στο Λος Άντζελες.

Η Αμερικανίδα Ζεντάγια, η οποία υποδύεται μια έφηβη που είναι εθισμένη στα ναρκωτικά στο «Euphoria» της HBO, κέρδισε το βραβείο Emmy για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική τηλεοπτική σειρά.

Όταν η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή ανέφερε ότι είναι «τιμή της που είναι δίπλα σε απίστευτους ηθοποιούς» στην κατηγορία της και ευχαρίστησε το καστ και τους συντελεστές της σειράς «Euphoria».

«Ευχαριστώ την Ακαδημία, ευχαριστώ τους φίλους και την οικογένειά μου, μερικοί από τους οποίους είναι εδώ απόψε. Ευχαριστώ τον Σαμ Λέβισον που μοιράστηκε την Ρου μαζί μου. Ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα, ακόμα και σε στιγμές που δεν πίστευα στον εαυτό μου», είπε η 26χρονη.

Αυτό είναι το δεύτερο βραβείο Emmy για την Ζεντάγια, η οποία επικράτησε των έτερων διεκδικητριών Τζόντι Κόμερ και Σάντρα Ο (Killing Eve), Λόρα Λίνεϊ (Ozark), Μέλανι Λίνσκι (Yellowjackets) και Ρις Γουίδερσπουν (The Morning Show). Τα βραβεία Emmy απονέμονται στις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και στους ηθοποιούς που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε.

Την έκπληξη έκανε το «Squid Game», με τον Λι Τζονγκ-τζε να κερδίζει το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού σε δραματική τηλεοπτική σειρά και τον Χουάνγκ Ντονγκ-χιουκ να αποσπά το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας σε δραματική τηλεοπτική σειρά.

Ο Νοτιοκορεάτης Λι Τζονγκ-τζε έγινε ο πρώτος νικητής αυτού του βραβείου για μη αγγλόφωνη ερμηνεία. «Ευχαριστώ τα Emmy, ευχαριστώ το Netflix και ευχαριστώ τον σκηνοθέτη που έκανε τα ρεαλιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι να ζωντανεύουν τόσο δημιουργικά στην οθόνη με ένα υπέροχο σενάριο. Ευχαριστούμε, ομάδα «Squid Game». Ευχαριστώ όλους όσους παρακολουθούν στην Κορέα», είπε ο ηθοποιός και στη συνέχεια επανέλαβε την ομιλία του στα κορεάτικα. Ο σταρ του «Squid Game» επικράτησε των έτερων διεκδικητών Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark), Μπράιαν Κοξ και Τζέρεμι Στρονγκ (Succession), Μπομπ Όντενκερκ (Better Call Saul) και Άνταμ Σκοτ (Severance). Η σειρά-φαινόμενο του Netflix είχε συνολικά 14 υποψηφιότητες φέτος.

Το HBO ξεχώρισε καθώς συγκέντρωσε τα 12 από τα 25 αγαλματίδια. Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν η σειρά «The White Lotus» με 10 συνολικά υποψηφιότητες και 5 βραβεία (ανάμεσά τους και αυτό της καλύτερης limited σειράς).

Με θέμα την ιστορία της οικογένειας ενός μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, το «Succession» κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά, ενώ είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες (συνολικά 25) από όλους τους αντιπάλους του. Έχοντας κατακτήσει ξανά την ίδια διάκριση το 2020, η σειρά – της οποίας το σενάριο, σύμφωνα με κριτικούς, είναι εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από τις περιπέτειες του δισεκατομμυριούχου Ρούπερτ Μέρντοχ – πήρε επίσης και βραβείου καλύτερου σεναρίου και καλύτερου ηθοποιού Β’ ρόλου σε δραματική σειρά για τον Μάθιου ΜακΦάντιεν.

Προβλέψιμη ήταν και η νική του «Ted Lasso» της Αpple, η οποία κέρδισε και πάλι το Emmy για την καλύτερη κωμική σειρά, ενώ ο πρωταγωνιστής Τζέισον Σουντέικις και ο συμπρωταγωνιστής του Μπρετ Γκολντστάιν πήραν τα βραβεία του καλύτερου ηθοποιού Α’ και Β’ ρόλου σε κωμική σειρά.

Οι φετινοί νικητές των Emmy

Καλύτερη Κωμωδία

«Τεντ Λάσο » (Apple TV+)



Καλύτερο Δράμα

« Διαδοχή » (HBO)



Καλύτερη Περιορισμένη Σειρά

« Ο Λευκός Λωτός » (HBO)

Καλύτερη Ηθοποιός, Κωμωδία

Jean Smart , "Hacks"



Καλύτερος Ηθοποιός, Κωμωδία

Τζέισον Σουντέικις , «Τεντ Λάσο»

Καλύτερη Ηθοποιός, Δράμα

Zendaya, "Euphoria"

Καλύτερος Ηθοποιός, Δράμα

Lee Jung-jae , «Squid Game»



Καλύτερη Ηθοποιός, Περιορισμένη Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Amanda Seyfried, «The Dropout»



Καλύτερος Ηθοποιός, Περιορισμένης Σειράς ή Τηλεοπτικής Ταινίας

Μάικλ Κίτον , «Ντόπες»



Β' Γυναικείου Ρόλου, Κωμωδία



Sheryl Lee Ralph , «Abbott Elementary»



Β' Ανδρικού Ρόλου, Κωμωδία

Μπρετ Γκόλντσταϊν, «Τεντ Λάσο»

Β' Γυναικείου Ρόλου, Δράμα

Τζούλια Γκάρνερ, ««Ozark»



Β' Ανδρικού Ρόλου, Δράμα

Matthew Macfadyen, "Succession"



Β' γυναικείου ρόλου, περιορισμένη σειρά ή ταινία

Τζένιφερ Κούλιτζ , «The White Lotus»



Β' ηθοποιός, περιορισμένη σειρά ή ταινία

Murray Bartlett , "The White Lotus"



Variety Talk Series

«Τελευταία εβδομάδα απόψε με τον Τζον Όλιβερ»



Variety Sketch Series

Καλύτερο Reality

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls



Σενάριο κωμικής σειράς

Quinta Brunson , "Abbott Elementary" ("Pilot")



Σενάριο δραματικής σειράς

Jesse Armstrong, "Succession" (" Όλες οι καμπάνες λένε ")



Σενάριο περιορισμένης σειράς, ταινίας ή δράματος

Mike White, "The White Lotus"



Σκηνοθεσία κωμικής σειράς

MJ Delaney, "Ted Lasso" ("No Weddings and a Funeral")



Σκηνοθεσία δραματικής σειράς

Hwang Dong-hyuk, "Squid Game" ("Red Light, Green Light")



Σκηνοθεσία περιορισμένης σειράς ή ταινίας

Mike White, "The White Lotus"



Σειρά ντοκιμαντέρ

«The Beatles: Get Back» (Disney+)



Ντοκιμαντέρ ή πεζός λόγος

«Το Αμερικανικό Όνειρο του Τζορτζ Κάρλιν» (HBO)



Εξαιρετική γραφή για σειρά Variety

«Last Week Tonight With John Oliver» (HBO)



Εξαιρετική γραφή για variety show

«Jerrod Carmichael: Rothaniel»



Variety show, προηχογραφημένο

«Adele One Night Only» (CBS)



Variety Special (Live)

"The Super Bowl LVI Halftime Show" (NBC)