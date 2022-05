Πέθανε ο Δάκης

Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών ο Δάκης. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έδινε μάχη με τον καρκίνο και το τελευταίο χρονικό διάστημα η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η δημοσιογράφος Λουκίλα Καρέρ Πλέσσα.

«Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας έκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’ αγαπώ πάντα…για πάντα…πολύ…

«Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα

με δίχως ένα σύννεφο

με δίχως στεναχώρια

Αλλ’ όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του

γιατί το πέρασα από σένα χώρια…»

Ο Δάκης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1943. 20 χρόνια μετά, ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν αμέσως, κατάφερε να κερδίσει το κοινό με τη φωνή του και τα ξεσηκωτικά του τραγούδια.

Το πραγματικό του όνομα, είναι Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Όμως, η μητέρα του, αποκαλώντας τον χαϊδευτικά «Βρασιδάκη» όταν ήταν μικρός, έδωσε το έναυσμα για το όνομα του μεγάλου καλλιτέχνη που θα μεσουρανούσε από τότε μέχρι σήμερα με το όνομα Δάκης.

Κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Deep in the heart of Athens» στα αγγλικά και αμέσως μετά, ακολούθησαν οι μεγάλες του επιτυχίες.

Ανάμεσα σε αυτές που ξεχώρισαν και ακούγονται μέχρι και σήμερα, είναι τα «Τόσα καλοκαίρια», «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά», «Αλαλούμ» και φυσικά, το «Τσάι με λεμόνι».

Είχε συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους συνθέτες, όπως ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης Σπανός, ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Πέρα από το τραγούδι, έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, καθώς μετρά αρκετές εμφανίσεις σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε δημοφιλείς ελληνικές ταινίες. Ανάμεσά τους, οι «Γοργόνες και Μάγκες» και «Η Θεία μου η Χίπισσα».