Αγώνας δρόμου «Race for Autism Gr»

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό στις 2 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου αποστάσεων 5 και 10 χιλιομέτρων στο Πάρκο Τρίτση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ Race for Autism Gr, οργανωτή την All about Running, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Περιφέρειας Αττικής.

Ο αγώνας θα προβληθεί live από την ΕΡΤ με την υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Δόμνα Μιχαηλίδου να δίνει την εκκίνηση.

Δείτε την προκήρυξη του αγώνα καθώς και το λινκ εγγραφών εδώ .

Σύμφωνα με την κα Άδα Σταματάτου, πρόεδρο του Race for Autism Gr, πρόκειται για μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δημιουργήθηκε για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, καθώς και τις ανάγκες των αυτιστικών ατόμων και των οικογενειών τους.

Η Race for Autism Gr σκοπό έχει την προβολή και υποστήριξη δομών απασχόλησης και φιλοξενίας ατόμων με αυτισμό, όπως και τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων & αγώνων, την πραγματοποίηση συνεδρίων και ημερίδων ενημέρωσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης του αυτισμού.

«Η πρόθεσή μας είναι με κάθε ευρώ που συγκεντρώνουμε και ξοδεύουμε για την αναζήτηση γνώσης μέσω έρευνας ή δημιουργίας πόρων να προσφέρουμε υποστήριξη σε συνηγόρους του εαυτού μας, γονείς, αδέρφια, δασκάλους και οικογένειες που βιώνουν τον αυτισμό στην καθημερινότητα τους» επισημαίνει η κα Σταματάτου.