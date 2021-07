Αμερικανικά σχέδια για γιγαντιαίο διαστημικό ραντάρ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (US Space Force) αναπτύσσει ένα γιγαντιαίο σύστημα ραντάρ, για την ανίχνευση/ ιχνηλάτηση αντικειμένων στο βαθύ διάστημα, το οποίο επιθυμεί να εγκαταστήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρει το BBC, το σύστημα αυτό θα εντοπίζει πιθανούς «στόχους» σε απόσταση μέχρι και 36.000 χλμ, σε περιοχές του διαστήματος όπου βρίσκονται πολλοί στρατιωτικοί δορυφόροι. Μεταξύ άλλων πιθανών τοποθεσιών είναι το Τέξας και η Αυστραλία.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι οι δυνατότητες του νέου ραντάρ μπορούν να καταστήσουν το διάστημα «ασφαλέστερο». Ωστόσο, σημειώνεται πως οι νέες αυτές εξαγγελίες λαμβάνουν χώρα εν μέσω μιας περιόδου αυξημένης ανησυχίας για κάτι που εκλαμβάνεται από πολλούς ως αυξανόμενος ανταγωνισμός και εκκολαπτόμενη «κούρσα εξοπλισμών» στο διάστημα- ενώ υπάρχουν ήδη προβληματισμοί για τον «συνωστισμό» σε τροχιά.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Βρετανία έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία και την Κίνα πως αναπτύσσουν όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταστροφή δορυφόρων. Πέρυσι πάνω από 1.000 νέοι δορυφόροι εκτοξεύτηκαν στο διάστημα, περιλαμβανομένων 10 από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τα σχέδια για το DARC (Deep Space Advanced Radar Capability) αναπτύσσονται στο US Space and Missile Systems Center. Ο αντισμήναρχος Τζακ Γουόκερ της US Space Force είπε στο BBC ότι οι ΗΠΑ είναι συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο για την εγκατάσταση των ραντάρ «πιθανότατα στη Σκωτία ή πιο νότια». Όπως πρόσθεσε, σκοπός του συστήματος είναι ο εντοπισμός και η ιχνηλάτηση στόχων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλές σε «assets υψηλής αξίας...θα μπορούσαν να είναι από τους Κινέζους, από τους Ρώσους, θα μπορούσε να είναι αντιδορυφορικά (όπλα) ή σκουπίδια στο διάστημα».

Οι ΗΠΑ ήδη έχουν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό βαλλιστικών πυραύλων στο διάστημα, που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις στο βόρειο Γιόρκσαϊρ της Βρετανίας. Ωστόσο τα συστήματα αυτά μπορούν να εντοπίσουν αντικείμενα σε απόσταση μέχρι 20.000 χλμ, ενώ το DARC θα μπορεί να «βλέπει» πιο μακριά, εντοπίζοντας αντικείμενα σε μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου μέχρι και 36.000 χλμ μακριά.