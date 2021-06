Ντοκιμαντέρ για τους Beatles δια χειρός Πίτερ Τζάκσον

Το επόμενο πρότζεκτ του Πίτερ Τζάκσον ανακοινώθηκε: Μια αναθεωρημένη εκδοχή τού ντοκιμαντέρ για τους Beatles, «Let It Be». Ο σκηνοθέτης της κινηματογραφικής σειράς «Lord of the Rings» θα χρησιμοποιήσει 55 ώρες στιγμιότυπα στο στούντιο που αρχικά γυρίστηκαν από τον σκηνοθέτη Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ για την αρχική ταινία του 1970.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε προηγουμένως υπαινιχθεί ότι μια νέα έκδοση του «Let It Be» ήταν στο στάδιο της επεξεργασίας και ότι ήταν από τις ηχογραφήσεις στο πρωτότυπο ντοκιμαντέρ -οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μόλις έναν χρόνο πριν από τη διάλυση του συγκροτήματος.

Ο Πίτερ Τζάκσον ανέφερε, σε δήλωση, για τη δημιουργία της νέας ταινίας: «Οι 55 ώρες από στιγμιότυπα που δεν έχουν προβληθεί ποτέ πριν και οι 140 ώρες ήχου που διατίθενται σε εμάς διασφαλίζουν ότι αυτή η ταινία θα είναι απόλυτα ρεαλιστική με ελάχιστες παρεμβολές, ένα ντοκιμαντέρ που οι θαυμαστές των Beatles ονειρεύονταν εδώ και καιρό».

«Είναι σαν μια μηχανή του χρόνου που μας μεταφέρει πίσω στο 1969 και μπαίνουμε στο στούντιο, βλέποντας αυτούς τους τέσσερις φίλους να κάνουν υπέροχη μουσική μαζί» υπογράμμισε.

Για τους θαυμαστές που ενδιαφέρονται για την αρχική ταινία του Λίντσεϊ - Χογκ, η Apple επιβεβαίωσε ότι η εκδοχή του θα κυκλοφορήσει «μετά την προβολή του νέου ντοκιμαντέρ».

Ο Τζάκσον συμφώνησε με τον ΜακΚάρτνεϊ ότι το πρωτότυπο δεν αντιπροσωπεύει αυτό που πραγματικά συνέβαινε στο στούντιο εκείνη την εποχή. «Ανακουφίστηκα που ανακάλυψα ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τον μύθο» είπε ο Τζάκσον.

«Αφού εξέτασα όλα τα πλάνα και τον ήχο που κατέγραψε ο Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ 18 μήνες προτού το θρυλικό συγκρότημα διαλυθεί, θεωρώ ότι είναι απλώς ένας καταπληκτικός ιστορικός θησαυρός. Σίγουρα, υπάρχουν στιγμές δράματος, αλλά καμία από τις αντιπαραθέσεις με τις οποίες το πρότζεκτ συνδέεται εδώ και πολύ καιρό.