ΑΠΘ: Υπηρεσία καταγγελιών για παρενόχληση-κακοποίηση στον αθλητισμό

Καταγγελία για οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης και κακοποίησης στον χώρο του αθλητισμού μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ενήλικας ή έφηβος αθλητής μέσα από σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο .

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ανάσχεση της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό με χρήση τεχνολογιών μάθησης» (Halting Harassment and Abuse in Sports using Learning Technologies-HALT), που υλοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οποιοσδήποτε ανησυχεί ότι κάποιος συνάδελφος, κάποιος συναθλητής του ή αν ο ίδιος πιστεύει ότι κινδυνεύει, μπορεί μέσα από την υπηρεσία καταγγελιών να κάνει μια αναφορά. Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση για το πρόγραμμα, «οι πληροφορίες που παρέχονται από τους καταγγέλλοντες στον αθλητισμό μπορούν να παρέχουν ζωτική βοήθεια σε εισαγγελείς, αθλητικά σωματεία/αρχές και μεμονωμένους αθλητικούς συλλόγους (μεταξύ άλλων), όταν επιδιώκουν να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τις αδικίες στον αθλητισμό».

«Μαρτυρίες αθλητών που βίωσαν παρενόχληση»

Στο εμταξύ, σε ταινία μικρού μήκους που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του HALT , άνθρωποι από τον χώρο του αθλητισμού, πρωταθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και γονείς αθλητών μιλούν για εμπειρίες και περιστατικά κακοποίησης και παρενόχλησης και προτείνουν τρόπους για την εξάλειψή τους.

«Έχω βιώσει λεκτική παρενόχληση από προπονητή, είτε με ειρωνείες και βρισιές, είτε κρατώντας τα γεννητικά του όργανα μπροστά σε όλους μας» λέει η παίκτρια βόλεϊ Έλενα Μοσφιλιώτη.

«Με αντικατέστησε ο προπονητής και τη στιγμή που έβγαινα από τον αγωνιστικό χώρο μου έριξε ένα χαστούκι» θυμάται ο βαλκανιονίκης στο χάντμπολ και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Δημήτρης Χατζημανουήλ.

«Γνωρίζω περιστατικό με προπονητή που κατέβασε το παντελόνι παίκτριας στα αποδυτήρια» λέει η μητέρα Έλενα Μπράιτος, ενώ η προπονήτρια ποδοσφαίρου σάλας (futsal) Λάουρα Γκαρσία θυμάται προπονητή στο πρόσωπο του οποίου υπήρχε μεγάλη εμπιστοσύνη και αθλητές περνούσαν χρόνο μαζί του στο σπίτι τα σαββατοκύριακα για να σχεδιάσουν τον προγραμματισμό τους και «αν και ήταν ασυνήθιστο, δεν είναι πως κάτι κακό θα συνέβαινε, όμως μετά από χρόνια μερικοί παίκτες συνειδητοποίησαν ότι είχαν κακοποιηθεί και το ανέφεραν».

Ο πρώην μπασκετμπολίστας και τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ Νίκος Σταυρόπουλος θυμάται ότι «μπαίνοντας στα αποδυτήρια, οι παλιοί παίκτες τότε της εθνικής ανδρών με βάλανε σε άλλο αποδυτήριο σε σχέση με αυτό που ήταν οι ίδιοι και αυτό ήταν μια μορφή ψυχολογικής κακοποίησης».

Η Μαρία Γεωργάτου, πρωταθλήτρια γυμναστικής, παρατηρεί πως για την εξάλειψη των περιστατικών παρενόχλησης και κακοποίησης «δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να επιτρέπει μία σωστή αντιμετώπιση, να υπάρχουν ενδεχομένως ψυχολόγοι που να πλαισιώνουν τις ομάδες».

«Είναι σαφές το μήνυμα ότι όσο ψηλά κι αν βρίσκεται κάποιος, δεν έχει θέση στην οικογένειά μας» διαβεβαιώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, Θανάσης Βασιλειάδης, για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν τυχόν καταγγελίες.

Το πρόγραμμα HALT ξεκίνησε το 2019 κι αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021. Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση και η βελτίωση της γνώσης σχετικά με την παρενόχληση και την κακοποίηση στον αθλητισμό, η υποστήριξη αθλητών για την αναγνώριση και την αποφυγή παρενόχλησης και κακοποίησης και, τέλος, η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων αθλητών σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση διαδικτυακών κοινοτήτων.

Εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο http://haltvm.phed.auth.gr/, ενώ ένα «σοβαρό παιχνίδι» στον σύνδεσμο http://games.csd.auth.gr/halt/ μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση περιστατικών παρενόχλησης και κακοποίησης.

Το έργο HALT συντονίζεται από την καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ Στυλιανή Δούκα, ενώ στην υλοποίησή του συμμετέχουν το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και εταίροι από την Κύπρο, την Αυστρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σλοβενία.

