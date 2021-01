Αποκαλυπτήρια του Galaxy S21 στις 14 Ιανουαρίου από την Samsung

Samsung προχώρησε στην αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων για το επόμενο Unpacked event, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιανουαρίου, δηλαδή περίπου ένα μήνα νωρίτερα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό.

Η Samsung μέσα από τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις ουσιαστικά παρουσιάζει τις νέες τις smartphone ναυαρχίδες, με το φετινό Unpacked να έχει σαν κεντρικό θέμα την φράση "Welcome to the Everyday Epic".

"Κατά την διάρκεια του περασμένου χρόνου, η mobile τεχνολογία έλαβε κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητά μας καθώς οι άνθρωποι δουλεύουν απομακρυσμένα και ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους", αναφέρεται στην ανακοίνωση της Samsung. "Η επιταχυνόμενη μετάβαση σε έναν mobile-first κόσμο φέρνει μαζί της και την ανάγκη για συσκευές που μπορούν να μετατρέψουν την καθημερινότητα σε μία εξαιρετική εμπειρία", καταλήγει η κορεατική εταιρεία.

Στο επικείμενο event αναμένεται να παρουσιαστούν οι νέες συσκευές της σειράς Galaxy S. Πιθανότατα, θα πρόκειται για τρία μοντέλα με επιμέρους διαφορές στο μέγεθος της οθόνης και στον εξοπλισμό: το 6,2 ιντσών S21, το 6,7 ιντσών S21 Plus και το 6,8 ιντσών S21 Ultra. Οι συσκευές αναμένεται να μοιάζουν εξωτερικά σε μεγάλο βαθμό με τα περυσινά μοντέλα της σειράς S20 αλλά θα διαθέτουν βελτιωμένους φωτογραφικούς αισθητήρες. Επίσης, δεν αποκλείεται φέτος η Samsung να παύσει την σειρά συσκευών Galaxy Note και να την αντικαταστήσει ουσιαστικά με την προσθήκη υποστήριξης του S Pen στο Galaxy S21 Ultra.

Για την ιστορία, θα αναφέρουμε ότι στο περυσινό Unpacked, στις 11 Φεβρουαρίου, η Samsung είχε παρουσιάσει την σειρά Galaxy S20 και το αναδιπλούμενο Galaxy Z Flip (όλα με υποστήριξη δικτύων 5G) ενώ έμελλε να είναι το τελευταίο τεχνολογικό event που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία κοινού, πριν η πανδημία αλλάξει τα πάντα. Μία ημέρα μετά το event της Samsung ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκε το προγραμματιζόμενο για λίγο αργότερα τον Φεβρουάριο το Mobile World Congress στην Βαρκελώνη.