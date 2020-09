Την τελευταία δεκαετία, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα που παρασκευάζονται με τεχνητά γλυκαντικά αντί για ζάχαρη και σιρόπι με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.