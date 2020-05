«Nature Photographer of the Year»: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες που επέλεξαν κριτές και κοινό

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό «Nature Photographer of the Year 2020» που διοργανώνει σε ετήσια βάση η γερμανική εταιρεία Φωτογραφίας Φύσης (German Society for Nature Photography - GDT).





Henry Jager - 3η θέση στην κατηγορία «Άλλα Ζώα». Η φωτογραφία λήφθηκε στα Νησιά Κόκος

Η νικητήρια φωτογραφία στην κατηγορία «Νερό». Hraunfossar, Ισλανδία, Britta Strack

Οι φωτογράφοι διαγωνίστηκαν σε επτά κατηγορίες: «Πουλιά», «Θηλαστικά», «Άλλα Ζώα», «Φυτά και Μύκητες», «Τοπία», «Το Στούντιο της Φύσης» και τέλος στην ειδική κατηγορία «Νερό».





Η νικητήρια φωτογραφία στην κατηγορία «Πουλία» του Flurin Leugger . Οι χήνες απογειώνονται καθώς ένα κογιότ της κυνηγά.

Kevin Prönnecke - 4η θέση στην κατηγορία «Άλλα Ζώα»

Γενικός νικητής της διοργάνωσης για το 2020 αναδείχθηκε ο Peter Lindel, από το Ντόρτμουντ, με μία φωτογραφία ενός ευρωπαϊκού λαγού. Ο Peter Lindel είναι ένας παθιασμένος φωτογράφος ο οποίος επικεντρώνεται τόσο στην τοπική, όσο και στην αφρικανική πανίδα.

«Το όνειρο ενός λαγού» - Η φωτογραφία του Peter Lindel, γενικού νικητή του διαγωνισμού

«Αυτή η φωτογραφία ‘’Το όνειρο ενός λαγού’’ τραβήχτηκε τον Ιούλιο του 2019 όταν μετά από μήνες αναζήτησης μιας κατάλληλης τοποθεσίας με οδήγησε σε έναν χωματόδρομο, ο οποίος πρόσφερε το πιο όμορφο πρωινό φως, υπέροχη βλάστηση και… τρεις λαγούς. Ονειρικός, περίεργος, προσεκτικός, ανήσυχος. Αυτά είναι τα επίθετα που βρίσκω να περιγράφουν την έκφραση του ‘’λαγού μου’’ καλύτερα.

Ενώ ο μεγάλος αριθμός λαγών που συνήθιζα να εντοπίζω κάθε πρωί στο δρόμο μου για δουλειά, στα χωράφια και τα λιβάδια βόρεια του Ντόρτμουντ, με ώθησε πριν από δώδεκα χρόνια να εξερευνήσω αυτήν την περιοχή με τη φωτογραφική μου μηχανή, τώρα έχει γίνει όλο και περισσότερο χρονοβόρο το να βρεις λαγούς και να τους παρουσιάσεις σε μια ελκυστική φωτογραφία.

Είμαι 51 ετών, παντρεμένος με την πιο υπομονετική σύζυγο, πατέρας τριών σχεδόν μεγάλων παιδιών, και η φωτογραφία της φύσης ήταν το πάθος μου για πολλά χρόνια. Επικεντρώνομαι στην τοπική αλλά και στην αφρικανική πανίδα. Εργάζομαι ως ακτινολόγος για παιδιά» ανέφερε ο νικητής του διαγωνισμού, Peter Lindel.