One Athens district has made it into the Guardian's "Top 10" best neighborhoods in Euro is the municipality of Nea Smyrni, coming in 10th.

According to the well-known UK daily, Nea Smyrni is both close to the city's center but also to the coastline, while it is "family friendly".

Πρόκειται για τη Νέα Σμύρνη, με το βρετανικό μέσο να τονίζει πως βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της Αθήνας και τη θάλασσα και είναι φιλική προς τις οικογένειες.