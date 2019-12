Έλενα Κουντουρά: Οι Ευρωπαίες αντιμετωπίζουν ανισότητες στην υγεία τους

Τα κρίσιμα ζητήματα στην υγεία των γυναικών στην Ευρώπη, που συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές της Ε.Ε. για την υγεία και για την ισότητα των φύλων, ανέδειξε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην εκδήλωση «Gender in health: challenges for a healthier future for women in Europe» συμμετείχαν προσκεκλημένοι ομιλητές εκπρόσωποι πολιτικών και θεσμικών φορέων της Ελλάδας και της ΕΕ, ιατροί και διακεκριμένοι επιστήμονες και μέλη του Δ.Σ. της Europa Donna Hellas. Παρέστησαν οι ευρωβουλευτές Στέλιος Κούλογλου και Αλέξης Γεωργούλης καθώς και ευρωβουλευτές άλλων χωρών.

ELENA KOUNTOURA Η υγεία των γυναικών στην Ευρώπη και η ισότητα των φύλων στον τομέα αυτό

Η Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία και Πρόεδρος της Europa Donna Hellas, Έλενα Κουντουρά, αναφέρθηκε στις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην Ευρώπη στην υγεία τους, και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτες ομάδες γυναικών. Υπογράμμισε ως προτεραιότητα την ένταξη των θεμάτων της υγείας των γυναικών στην κορυφή της ατζέντας της υγείας της ΕΕ και των κρατών-μελών, και την ενσωμάτωση στις πολιτικές της διάστασης της ισότητας των φύλων. Όπως επίσης και την ανάγκη ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής προσέγγισης σε κάθε στάδιο: στην πρόληψη και ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, τον τακτικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση, την θεραπεία, την φροντίδα, την επανένταξη των ασθενών στην κανονικότητα, και την υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής.

H πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα την Ισότητα των Φύλων, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ως εισηγήτρια στην έναρξη της εκδήλωσης, ανέπτυξε τις προκλήσεις και τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία και αναφέρθηκε στα ζητήματα που προάγουν και προασπίζουν με κάθε δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των γυναικών σε όλους τους τομείς και ειδικά στην υγεία.

Η Blandine Mollard, Υπεύθυνη Έρευνας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) παρουσίασε τα ευρήματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2019, σύμφωνα με τα οποία στην ΕΕ υπάρχει άνιση πρόσβαση στην υγεία, οριζόντια μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά τον πληθυσμό αλλά και με βάση το φύλο.

Ενδεικτικά, αν και ο μέσος όρος ζωής των γυναικών είναι υψηλότερος κατά 6 χρόνια έναντι των ανδρών, ωστόσο ζουν περισσότερα χρόνια σε κακή υγεία ( 19 χρόνια έναντι 15 των ανδρών). Το χάσμα στην υγεία αλλά και στην πρόσβαση μεγαλώνει με την ηλικία, και είναι πιο έντονο στις πιο ευάλωτες ομάδες λόγω οικονομικής αδυναμίας και χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, στις μονογονεϊκές οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, το 70% των θυμάτων βίας αντιμετωπίζουν επιπτώσεις στην υγεία τους, ενώ και το 44% των εγκύων γυναικών προσφύγων και μεταναστριών στερούνται πρόσβασης σε προγεννητική φροντίδα.

Η Elizabeth Lichtenstein, περιφερειακή αντιπρόεδρος για την Β. Ευρώπη της Διεθνούς Ένωσης των Γυναικών στην Ιατρική (MWIA) πρόταξε την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση των φύλων στην ιατρική επιστήμη στην έρευνα και στα συστήματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης, να θεσπιστούν μηχανισμοί ποσοτικής και ποιοτικής μέτρησης των στοιχείων στην χάραξη των πολιτικών, και να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και ηγετικές θέσεις στον τομέα της υγείας και τα συστήματα υγείας στην ΕΕ.

Η Ελένη Σταματίου, Κοινωνική Λειτουργός με εξειδίκευση στην Δημόσια Υγεία και στέλεχος της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, ανέλυσε τις ειδικότερες προκλήσεις για την υγεία των γυναικών, και αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικής που θα ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου και θα εξετάζει τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και άλλες προοπτικές.

Ο Λουκάς Φούρλας, Ευρωβουλευτής της Κύπρου και Πρόεδρος της Ομάδας Ευρωβουλευτών κατά του Καρκίνου, επισήμανε σε μήνυμά του ως προτεραιότητα την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης των φύλων σε νέες καινοτόμους θεραπείες στην καταπολέμηση των ασθενειών, όπως ο καρκίνος. Αναφέρθηκε στο νέο πενταετές σχέδιο δράσης της ΕΕ, με επικεφαλής την νέα Επίτροπο για την Υγεία Στέλλα Κυριακίδου, όπου προβλέπονται δαπάνες ύψους 2,2 δις. ευρώ μεταξύ άλλων για έρευνα και νέα θεραπευτικά προγράμματα.

Η Camille Butin, εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού (IPPF) τόνισε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την άμβλυνση των ανισοτήτων των φύλων στην υγεία και να ενισχύσουν τη δράση τους συνολικά για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, με έμφαση μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Με επιστημονικές τοποθετήσεις και εξειδικευμένες παρουσιάσεις συμμετείχαν οι:

Φιορίτα Πουλακάκη, Χειρούργος Μαστού, Διευθύντρια του Κέντρου Μαστού και Χειρουργικής Κλινικής Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών και εθνική Αντιπρόσωπος της Europa Donna Hellas, με θέμα την «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση για τον Καρκίνο του Μαστού: Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Πρόληψη, από την Έγκαιρη Ανίχνευση έως την Οριστική Θεραπεία»

Γιώργος-Μάριος Μακρής Γυναικολόγος, Ογκολόγος, Χειρούργος και Διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Ευρωκλινικής Αθηνών, με θέμα τη «Γυναικολογική Υγεία»

Στέλλα Ζουλινάκη Γενική Γραμματέας της Europa Donna Hellas, με θέμα «Γυναίκα Καριέρα και Ψυχική Υγεία»

Μιμή Μαρσέλλου φυσικοθεραπεύτρια, συνιδρύτρια του προγράμματος Pelvic Floor Act και Αντιπρόεδρος της Europa Donna Hellas, με θέμα τα συμπτώματα και τις λύσεις για την «Υγεία του Πυελικού Εδάφους».

Έλενα Βρεττού Ειδική Γραμματέας της Europa Donna Hellas, και Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, με θέμα «Ευεξία- το κλειδί για μία καλύτερη ζωή μετά τον καρκίνο του μαστού»