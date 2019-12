Δράμα στο Βατικανό, επική ναυμαχία και ο μεγάλος έρωτας του λογοτέχνη της μουσικής

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

Αγωνιώδες δράμα ερμηνειών πάνω στην πίστη, επική ναυμαχία, γαλλικό ρομαντικό δράμα, ριμέικ καλτ ταινίας τρόμου του 1974, η πρώτη έγχρωμη βωβή ταινία, ένα αινιγματικό και αταξινόμητο παραμύθι από την πραγματικότητα στη φαντασία και ένα ντοκιμαντέρ για τον μεγάλο έρωτα του λογοτέχνη της μουσικής Λέοναρντ Κοέν αποτελούν την ομάδα ταινιών για όλα τα γούστα, που έρχεται αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους.

«Οι Δύο Πάπες»

Πίσω από τα τείχη του Βατικανού, ο συντηρητικός Πάπας Βενέδικτος και ο φιλελεύθερος μελλοντικός Πάπας Φραγκίσκος πρέπει να βρουν κοινό έδαφος για να συνεχίσουν την πορεία της Καθολικής Εκκλησίας. Τζόναθαν Πράις και Άντονι Χόπκινς σε μια ερμηνευτική σύγκρουση οσκαρικών διαστάσεων από τον Φερνάντο Μεϊρέλες της «Πόλης του Θεού». Ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ και εξπέρ στις μεταφορές αληθινών ιστοριών στην οθόνη Άντονι ΜακΚάρτεν («Η Θεωρία των Πάντων», «Η πιο Σκοτεινή Ώρα», «Bohemian Rhapsody») μεταμορφώνει σεναριακά την αντιπαράθεσή τους σε ένα αγωνιώδες δράμα ερμηνειών πάνω στην πίστη, την αφοσίωση και το κόστος τού να υπηρετείς θαρραλέα τα ιδανικά σου.

«Η Ναυμαχία του Μίντγουεϊ»

Ο Ρόλαντ Έμεριχ, επιμένοντας στο μεγάλο θέαμα που αντλεί την κινηματογραφική του δύναμη από την Ιστορία, παρουσιάζει τη Ναυμαχία του Μίντγουεϊ, που εξιστορεί μία από τις πιο φημισμένες μάχες μεταξύ του αμερικανικού και ιαπωνικού στόλου, που έδωσε στις αμερικανικές δυνάμεις το προβάδισμα στο μέτωπο του Ειρηνικού στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, αφηγείται την ιστορία των αξιωματικών και των στρατιωτών, που χρησιμοποίησαν το ένστικτό τους, το σθένος τους και τον ηρωισμό τους για να νικήσουν τον εχθρό, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Μια φαντασμαγορική πολεμική περιπέτεια, με καταιγιστική δράση και εντυπωσιακά εφέ.

«Ραντεβού στο Belle Époque»

Στο γαλλικό ρομαντικό δράμα του Νικολά Μπεντό, με τον Ντανιέλ Οτέιγ, η ήσυχη ζωή του 60άρη Βικτόρ ανατρέπεται, τη μέρα που ο νεαρός Αντουάν τού προσφέρει μια ξεχωριστή, πρωτοποριακή μορφή ψυχαγωγίας. Χάρη σε έναν μοναδικό συνδυασμό θεατρικών τεχνασμάτων και ιστορικής αναπαράστασης, η εταιρεία του Αντουάν χαρίζει την ευκαιρία στους πελάτες της να επιστρέψουν σε όποια χρονική περίοδο επιλέξουν. Ο Βίκτορ αποφασίζει να ταξιδέψει στη Λυόν του 1974 και να ξαναζήσει την πιο αξέχαστη εβδομάδα της ζωής του: όταν συνάντησε τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, 40 χρόνια πριν… Μπορεί, όμως, να νιώσει όπως τότε;

«Μαύρα Χριστούγεννα»

Στο ριμέικ της ομότιτλης καλτ ταινίας τρόμου του 1974, μια παρέα κοριτσιών κολλεγίου ετοιμάζονται να υποδεχτούν την εορταστική περίοδο. Όμως, τότε θα αρχίσουν οι φόνοι από έναν ψυχοπαθή με μια ανατριχιαστική μάσκα, που έχει διεισδύσει στο κολλέγιο. Όσο οι φόνοι συνεχίζονται, ξεσπάει ο πανικός και η αμοιβαία καχυποψία. Ωστόσο, ο δολοφόνος δεν έχει υπολογίσει ότι η αυτή η παρέα γυναικών, είναι πιο δυναμική απ’ όσο θα περίμενε.

«Τσάρλι»

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης σκηνοθετεί, για δεύτερη φορά, τον εαυτό του, σε αυτό που οι δημιουργοί του χαρακτηρίζουν ως την «πρώτη έγχρωμη βωβή ταινία που θα μιλήσει στην καρδιά». Ο Τσάρλι, ένας ρομαντικός περιπλανώμενος ονειροπόλος, καθισμένος στο παγκάκι ενός πάρκου, ξεφυλλίζει μια εφημερίδα στην οποία υπάρχει ένα μήνυμα αποκλειστικά γι’ αυτόν. Εάν περάσει πέντε δοκιμασίες με επιτυχία, τότε ένας πολύ μεγάλος θησαυρός θα γίνει δικός του.

«Marianne & Leonard: Λόγια Αγάπης»

Ντοκιμαντέρ για τη σχέση του λογοτέχνη της μουσικής Λέοναρντ Κοέν με τη μούσα του, Μαριάν Ιλέν. Το καλοκαίρι του 1960, στην Ύδρα, ο σπουδαίος Κοέν θα γνωρίσει τη γυναίκα που θα του χαρίσει την έμπνευση για μερικά από τα διασημότερα τραγούδια του, όπως τα «So Long, Marianne», «Hey, That’s No Way to Say Goodbye» και «Bird on the Wire». Οι δύο τους άνηκαν στην μποέμικη καλλιτεχνική κοινότητα που βρισκόταν τότε στο νησί, μεταξύ των οποίων και ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Νικ Μπρούμφιλντ, ο οποίος γνώρισε από πρώτο χέρι την άνθιση του έρωτά τους. Έτσι, εδώ ανατρέχει στη σχέση που τους σημάδεψε, στις φωτεινότερες και πιο σκοτεινές στιγμές της, καθώς και στην εξέλιξή της μέσα στα χρόνια, καθώς ο Κοέν γνώριζε την παγκόσμια καταξίωση.

«Ζίζοτεκ»

Πώς μπορεί η τυχαία συνάντηση ενός εγκαταλελειμμένου εννιάχρονου αγοριού και ενός ιδιότροπου μεσήλικα που επικοινωνεί με νοήματα, να τους χαρίσει αυτό που τους λείπει περισσότερο; Ο μικρός Ιάσονας προσπαθεί μάταια να φροντίσει την καταθλιπτική του μητέρα όταν μια μέρα εκείνη αποφασίζει να τον εγκαταλείψει σε ένα πανηγύρι στη Βόρεια Ελλάδα. Ο φοβισμένος μικρός βρίσκει καταφύγιο σε μια καλύβα στο δάσος, όπου ζει ο μοναχικός Μηνάς, ο οποίος κρύβει τα δικά του σκοτεινά μυστικά, όπως το «Ζίζοτεκ», και μαζί θα ζήσουν το δικό τους παραμύθι.



Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Βαρδή Μαρινάκη, με τους Αύγουστο Λάμπρου-Νεγρεπόντη, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Πηνελόπη Τσιλίκα, είναι ένα αινιγματικό και αταξινόμητο παραμύθι από την πραγματικότητα στη φαντασία.