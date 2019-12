Ευρωπαϊκά Βραβεία 2019: Θρίαμβος για τον Γιώργο Λάνθιμο και την «Ευνοούμενη»

Σε θρίαμβο για τον Γιώργο Λάνθιμο και την ταινία του «Η ευνοούμενη» (The Favourite) εξελίχθηκαν τα φετινά 32α Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στο Βερολίνο.



Ο Λάνθιμος απέσπασε τον τίτλο του «Ευρωπαίου Σκηνοθέτη» της χρονιάς, ενώ «Η Ευνοούμενη» ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκή Ταινία» και «Ευρωπαϊκή Κωμωδία» της χρονιάς. Το βραβείο παρέλαβε στη θέση του ο παραγωγός της ταινίας καθώς ο Έλληνας σκηνοθέτης δεν ήταν παρών στην απονομή.





Η ταινία του Λάνθιμου απέσπασε ακόμη τα βραβεία Μοντάζ με τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, Φωτογραφίας με τον Ρόμπι Ράιαν, Μακιγιάζ με την Νάντια Στέισι και Κοστουμιών, με την Σάντι Πάουελ.

Τα Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου θεωρούνται τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία στην Ευρώπη και αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, κατά το πρότυπο των Όσκαρ. Κάθε δύο χρόνια η απονομή φιλοξενείται στο Βερολίνο, ενώ ενδιάμεσα την διοργάνωσή τους αναλαμβάνει κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη.

Το Βραβείο του «Ευρωπαίου Ηθοποιού» κέρδισε ο Αντόνιο Μπαντέρας για την ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ «Πόνος και Δόξα» («Pain and Glory»), ενώ το Βραβείο του Κοινού απονεμήθηκε στην ταινία «Ψυχρός Πόλεμος» («Cold War») του Πάβελ Παβλικόφσκι.

Καλύτερο ευρωπαϊκό ντοκιμαντέρ αναδείχθηκε το βρετανοαμερικανικό «For Sama», με θέμα μια γυναίκα στον πόλεμο της Συρίας.

Το Βραβείο για την Συνολική Προσφορά στον Κινηματογράφο απονεμήθηκε στον γερμανό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ, ο οποίος το παρέλαβε από τον επίσης γερμανό συνάδελφό του, Βιμ Βέντερς.

Η Ζιλιέτ Μπινός έλαβε το τιμητικό Βραβείο Ευρωπαϊκού Επιτεύγματος στον Παγκόσμιο Κινηματογράφο και, παραλαμβάνοντάς το, αναφέρθηκε στον νέο τον ρόλο της Τέχνης στον σημερινό ταραγμένο κόσμο: «Τέχνη είναι να βρίσκεις το νέο, να το μοιράζεσαι, να βρίσκεις έναν καινούργιο κόσμο», είπε συγκινημένη. Απευθυνόμενη δε στις νέες ηθοποιούς, συμβούλευσε: «Να διαλέγετε τις ταινίες σας, να είστε υπεύθυνες για ό,τι επιλέγετε, διότι κάνουμε την διαφορά». Η βραβευμένη και με Όσκαρ Γαλλίδα ηθοποιός ευχαρίστησε ακόμη την αδελφή της και τις νταντάδες που πρόσεχαν τα παιδιά της ενώ εκείνη εργαζόταν.

Ευρωπαϊκά Βραβεία 2019

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία

«H Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου

Καλύτερο Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ

«For Sama» των Γουαάντ Αλ-Κατέμπ και Έντουαρντ Γουότς

Καλύτερος Ευρωπαίος Σκηνοθέτης

Γιώργος Λάνθιμος για την «Ευνοούμενη»

Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός

Ολίβια Κόλμαν για την «Ευνοούμενη»

Καλύτερος Ευρωπαίος Ηθοποιός

Αντόνιο Μπαντέρας για το «Πόνος και Δόξα»

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Τηλεοπτική Σειρά

«Babylon Berlin»

Καλύτερη Ευρωπαία Σεναριογράφος

Σελίν Σιαμά για το «Πορτραίτο Μιας Γυναίκας Που Φλέγεται»

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Κωμωδία

«Η Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Bunuel in the Labyrinth of Turtles» του Σαλβαδόρ Σιμό

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία Μικρού Μήκους

«The Christmas Gift» του Μπογκντάν Μουρεσάνου

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη/Πρώτη Ταινία

«Οι Άθλιοι» του Λατζ Λι

Βραβείο Κοινού

«Ψυχρός Πόλεμος» του Παβέλ Παβλικοφσκι

Ευρωπαϊκό Τιμητικό Βραβείο

Ζιλιέτ Μπινός

Ευρωπαϊκό Τιμητικό Βραβείο για Σύνολο Καριέρας

Βέρνερ Χέρτσογκ