Το πιο μαύρο υλικό στον κόσμο κατασκεύασαν μηχανικοί του ΜΙΤ

Μηχανικοί του ΜΙΤ αναφέρουν πως δημιούργησαν ένα υλικό που είναι δέκα φορές πιο μαύρο από οτιδήποτε έχει εμφανιστεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με το MIT News, αποτελείται από ευθυγραμμισμένους κάθετα νανοσωλήνες άνθρακα (CNT) και είναι σε θέση να «πιάνει» το 99,995% του εισερχόμενου φωτός, κάτι που το καθιστά το πιο μαύρο υλικό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι ερευνητές δημοσιοποίησαν την έρευνά τους στο ACS- Applied Materials and Interfaces και έκαναν παρουσίαση σε έκθεση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο μιας νέας έκθεσης. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί καρπό της συνεργασίας μεταξύ των Μπράιαν Γουάρντλ, καθηγητή αεροναυτικής και αστροναυτικής στο ΜΙΤ, και της ομάδας του και Ντάιμουτ Στρέμπε, του MIT Center for Art, Science and Technology. Στο επίκεντρό της βρίσκεται ένα κίτρινο διαμάντι 16,78 καρατίων της LJ West Diamonds, αξίας δύο εκατομμυρίων, που έχει επικαλυφθεί με το νέο, μαύρο υλικό. Το διαμάντι φαίνεται σαν ένα μαύρο κενό.

Σύμφωνα με τον Γουάρντλ, πέρα από την καλλιτεχνική του αξία, το υλικό αυτό μπορεί να έχει και πρακτική χρήση, για παράδειγμα σε τηλεσκόπια που μελετούν μακρινούς εξωπλανήτες. «Υπάρχουν εφαρμογής οπτικής και διαστημικής επιστήμης για τα πολύ μαύρα υλικά- και φυσικά οι καλλιτέχνες ενδιαφέρονταν για το μαύρο πολύ πριν την Αναγέννηση» λέει σχετικά ο Γουάρντλ. «Το υλικό μας είναι 10 φορές πιο μαύρο από οτιδήποτε έχει αναφερθεί στο παρελθόν, μα νομίζω ότι το κατάμαυρο μαύρο είναι ένας συνεχώς “κινούμενος στόχος”. Κάποιος θα βρει ένα πιο μαύρο υλικό, και εν τέλει θα κατανοήσουμε όλους τους υποβόσκοντες μηχανισμούς και θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε το απόλυτο μαύρο».