Αυτόνομο σκάφος θα προσπαθήσει να λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης της Αμέλια Έρχαρτ

Ερευνητές του Marine School του University of New Hampshire συμμετέχουν σε ομάδα της οποίας ηγείται ο διάσημος εξερευνητής Ρόμπερτ Μπάλαρντ (Explorer-at-Large του National Geographic) που θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις σε ερωτηματικά σχετικά με την εξαφάνιση της διάσημης αεροπόρου Αμέλια Έρχαρτ.

Το Center for Coastal and Ocean Mapping του UNH ανέπτυξε ένα αυτόνομο ρομποτικό σκάφος επιφανείας που θα εξερευνήσει τον βυθό σε ύδατα τα οποία θεωρούνται πολύ βαθιά για δύτες. Το σκάφος, ονόματι ΒΕΝ (Bathymetric Explorer and Navigator) παρέχει στον Μπάλαρντ και το υπόλοιπο πλήρωμα του σκάφους EV Nautilus τη δυνατότητα χαρτογράφησης του πυθμένα στις ζώνες κοντά στο νησί από όπου έστειλε το τελευταίο της σήμα η Έρχαρτ. Οι περιοχές αυτές θεωρούνται πολύ βαθιές για δύτες και πολύ ρηχές για να κινηθεί με ασφάλεια το Nautilus και να χρησιμοποιήσει τα σόναρ του.

Οι χάρτες που θα δημιουργήσει ο ΒΕΝ θα χρησιμοποιηθούν από το Nautilus για «στοχευμένες» καταδύσεις με τηλεχειριζόμενα υποβρύχια, σε αναζήτηση των απομειναρίων του αεροπλάνου.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν πως η Έρχαρτ κατάφερε να πραγματοποιήσει κάθοδο με επιτυχία, κατά πάσα πιθανότητα κοντά στον κοραλλιογενή ύφαλο γύρω από το νησί Νικουμαρόρο, στον δυτικό Ειρηνικό και ήταν σε θέση να μεταδώσει ραδιοσήματα. Ωστόσο, ημέρες μετά την εξαφάνισή της, πτήσεις του αμερικανικού ναυτικού δεν μπόρεσαν να βρουν το αεροπλάνο της, το οποίο ενδεχομένως να κατέληξε σε βαθύτερα ύδατα.

Ο ΒΕΝ διαθέτει προηγμένα συστήματα χαρτογράφησης του πυθμένα, που επιτρέπουν τη δημιουργία χαρτών ακριβείας. Το Center for Coastal and Ocean Mapping έκανε τον σχεδιασμό της αποστολής και ανέπτυξε λογισμικό ελέγχου ειδικά για την αποστολή, ενώ το ίδιο το σκάφος κατασκεύασε η ASV Global.

Την αποστολή καλύπτει το nationalgeographic.com, και η παρουσίασή της θα γίνει σε δίωρο ντοκιμαντέρ, με τίτλο EXPEDITION AMELIA, που θα κάνει την πρεμιέρα του στις 20 Οκτωβρίου στο National Geographic.