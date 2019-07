Ιός της γρίπης πιθανότατα βοηθά στη θεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Οι επιστήμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν βρει έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως, χρησιμοποιώντας ένα στέλεχος ενός από τους ιούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα. Ο ιός ονομάζεται Coxsackie CVA21 και βρέθηκε να είναι ογκολυτικός ή να καταστρέφει τον όγκο. Αυτή η νέα έρευνα κατέδειξε την καταστροφή του όγκου με τη βοήθεια του ιού σε όλους τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία και σε έναν από αυτούς ο όγκος εξαφανίστηκε εντελώς.

Όπως αναφέρει ο ερευνητής Nicola Annels του Πανεπιστημίου του Surrey, ενώ οι ιοί στο μυαλό όλων είναι καταγεγραμμένοι με αρνητική έννοια, μπορούν ωστόσο κάποιοι να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την υγεία ειδικά στην περίπτωση των καρκινικών κυττάρων. Ένα τέτοιος ιός είναι το coxsackie ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θεραπεύουν οι ειδικοί τον καρκίνο και θα μπορούσε ίσως να «γλιτώσει» κάποιους ασθενείς από πιο καθιερωμένες θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία.

Σε αυτή τη μελέτη με τίτλο "Viral targeting of non-muscle invasive bladder cancer and priming of anti-tumour immunity following intravesical Coxsackievirus A21", το CVA21 χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία 15 ασθενών που είχαν καρκίνο της ουροδόχου κύστεως που δεν είχε ακόμη εξαπλωθεί στο μυϊκό τοίχωμα. Αυτό ονομάζεται μη μυϊκός καρκίνος της ουροδόχου κύστης (NMIBC) και βρίσκεται σε 1 στους 10 ασθενείς με καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο της ουροδόχου κύστεως περίπου 10.000 άτομα.

Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτός ο καρκίνος εξαιτίας της θέσης του, σύμφωνα με τους ειδικούς. Μια τεχνική ονομάζεται διουρηθρική εκτομή, όπου ένα όργανο κοπής περνάει μέσα από την ουρήθρα, τον σωλήνα που αφαιρεί τα ούρα από το σώμα, για να αφαιρέσει όλο το ορατό μέρος του καρκίνου. Ωστόσο, αυτό συσχετίστηκε με υποτροπή στο 50% έως 70% των ασθενών. Επιπλέον, το 10% έως 20% των ασθενών αναπτύσσουν προοδευτικό καρκίνο κατά τα επόμενα 2-5 χρόνια.

Μια δεύτερη στρατηγική θεραπείας είναι η διέγερση της ανοσοαπόκρισης στον όγκο χρησιμοποιώντας ένα ζωντανό βακτηρίδιο που ονομάζεται Bacille Calmette-Guerin ή BCG, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ευρέως στην καταπολέμηση της φυματίωσης στα παιδιά. Ωστόσο, είναι αναποτελεσματική σε 1 από τους 3 τύπους καρκίνου της ουροδόχου κύστης, ενώ το 1/3 των ασθενών παρουσιάζει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χρήση του.

Ο ερευνητής και ογκολόγος Hardev Pandha εξηγεί το κίνητρο τους για την τρέχουσα μελέτη λέγοντας ότι ο μη επεμβατικός καρκίνος της ουροδόχου κύστης απαιτεί ένα παρεισφρητικό και συχνά μακρό διάστημα θεραπείας. Η μέχρι σήμερα θεραπεία είναι αναποτελεσματική και τοξική σε ένα ποσοστό ασθενών και υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νέες θεραπείες. Το θετικό είναι όπως είπε, ότι με τον ιό coxsackie μειώθηκε ο όγκος και αυξήθηκε ο κυτταρικός θάνατος του καρκίνου σε όλους τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει την πιθανή αποτελεσματικότητά του.

