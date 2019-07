Τα χειρότερα τέρατα είναι αυτά που εμείς δημιουργούμε

Λίγες ημέρες πριν το Comic-Con 2019 στο Σαν Ντιέγκο, το Netflix παρουσίασε μια σειρά από φωτογραφίες με τους πρωταγωνιστές της σειράς «The Witcher», η οποία βασίζεται στη διάσημη σειρά βιβλίων φαντασίας του Αντρντζέι Σαπκόβσκι, ανάμεσά τους και τον Χένρι Κάβιλ ως τον Γκέραλτ της Ρίβια.





Τους ρόλους της μάγισσας και της πριγκίπισσας θα ερμηνεύσουν οι πρωτοεμφανιζόμενες Άνια Τσαλότρα και η Φρέγια Άλλαν, αντίστοιχα.

Η πρώτη σεζόν της σειράς θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, με τέσσερα από αυτά, μαζί με τον πιλότο να τα σκηνοθετεί ο Αλίκ Σακχάροβ, σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας του «Game of Thrones» και άλλα δύο η Σαρλότ Μπράντστρουμ, σκηνοθέτης του «Outlander».

Το καστ περιλαμβάνει ακόμα τους: Τζόντι Μέι (Game of Thrones, Genius), Μπιόρν Χλίνουρ Χάραλντσον (Fortitude), Άνταμ Λέβι (Knightfall, Snatch), Μιάνα Μπέρινγκ (Ripper Street, Kill List), Μίμι Ντιβένι (Black Earth Rising), Θέρικα Ουίλσον Ρίντ (Profile), Ίμον Φάρρεν (The ABC Murders, Twin Peaks), Τζόυ Μπάτυ (Knightfall, Strike), Λαρς Μίκελσεν (House of Cards, Sherlock), Ρόις Πιέρεσον (Wanderlust, Judy), Μάσιες Μουσιάλ (1983), Ουίλσον Ραντζού-Πιουτζάλτ (Jamillah & Aladdin, Dickensian) και την Άννα Σάφερ (Harry Potter).

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο τέλος του 2019.

gkoul@naftemporiki.gr