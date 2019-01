Λευκό μέσα στον χειμώνα

Το ζιβάγκο πέρασε τη θητεία του μέσα από κοστούμια και tuxedos στη λεπτή εκδοχή του, ενώ σε πιο chunky ενσαρκώσεις συνήθως πηγαίνει παρέα με φόρμες και αθλητικά.

Σήμερα η ομάδα του In Icons We Trust το παντρεύει με ένα μάλλινο σακάκι, για να αναδειχθεί η επιλογή του λευκού, βαμβακερού παντελονιού, μέσα στο καταχείμωνο.

•Το λευκό είναι ιδιαίτερο και υπέροχο το χειμώνα, υπό προϋποθέσεις. Εδώ αποτελεί το piece de resistance του συνόλου, επαφίεται όμως στη ζεστή παλέτα των υπόλοιπων κομματιών του για να δώσει μία τελική αίσθηση ζεστασιάς.

IN ICONS WE TRUST

• Με ένα λευκό παντελόνι πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί ως προς την επιλογή των παπουτσιών. Αυτά τα δερμάτινα μποτάκια πάντως αξίζουν όλη την προσοχή που τους χαρίζει το λευκό πλαίσιο που τα υποστηρίζει.

• Ένα χοντρό πουλόβερ θα πρέπει να είναι πολύ μαλακό για να μπορέσει να σταθεί μέσα από το σακάκι χωρίς να προκαλέσει δυσφορία και ακαμψία. Πρέπει να φαίνεστε αλλά κυρίως να είστε άνετοι.

• Tweed, καρό, όποιο μάλλινο σακάκι και να επιλέξετε για ένα τέτοιο look, φροντίστε να αναδεικνύει την ποιότητά του, ώστε να υπογραμμίζει έξυπνα την εποχή.

THE LOOK

Μάλλινο σακάκι, πουλόβερ και παντελόνι από βαμβάκι, όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 & Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

IN ICONS WE TRUST

Γυαλιά οράσεως από προσωπική συλλογή.

Δερμάτινα μποτάκια από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

