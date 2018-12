ATP: Μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς ο Τσιτσιπάς

Τον Στέφανο Τσιτσιπά ανέδειξε ως τη μεγάλη έκπληξη της χρονιά η ATP.

Η διεθνής ομοσπονδία τένις αναφέρεται στην εκπληκτική παρουσία του 20χρονου Ελληνα σταρ στο Rogers Cup, όπου πέτυχε τέσσερις στη σειρά νίκες, έως ότου φθάσει στον τελικό του καναδικού τουρνουά.

Ο νεαρός αθλητής νίκησε τέσσερις αντιπάλους που βρίσκονται στην πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά στον τελικό ηττήθηκε από τον Ραφαέλ Ναδάλ.

Συγκεκριμένα, είχε κερδίσει τους Ντομινίκ Τιέμ (No. 8 τότε στον κόσμο), Νόβακ Τζόκοβιτς (No. 10), Αλεξάντερ Ζβέρεφ (No. 3) και Κέβιν Αντερσον (No. 6).

Έγινε έτσι ο νεότερος τενίστας στην ιστορία της ΑΤΡ που κέρδισε τέσσερις παίκτες από την κορυφαία δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης στο ίδιο τουρνουά.

Στη 2η θέση της σχετικής λίστας της ΑΤΡ είναι ο Θανάσης Κοκκινάκης. Ο 22χρονος Ελληνοαυστραλός, επιβλήθηκε του Ρότζερ Φέντερερ με 3-6, 6-3, 7-6 (4) στην πρεμιέρα του Ελβετού στο Mαϊάμι.