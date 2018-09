«Μικρή Τυμπανίστρια»: Νοέμβριο η πρεμιέρα της τηλεοπτικής μίνι σειράς

Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω γυρισμάτων στην Αθήνα, η βρετανική τηλεοπτική μίνι σειρά «The Little Drummer Girl» (Η Μικρή Τυμπανίστρια) του Παρκ Τσαν Γουκ (The Handmaiden, Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance, Stoker) κάνει πρεμιέρα την ημέρα των Ευχαριστών στην Αμερική.

Η προβολή των έξι επεισοδίων, από τα οποία αποτελείται η σειρά, θα γίνει σε διπλά επεισόδια και μέσα σε τρεις ημέρες, στις 19, 20 και 21 Νοεμβρίου.

«Η Μικρή Τυμπανίστρια», που διαδραματίζεται τη δεκαετία του '70, είναι ένα κατασκοπικό έργο του γνωστού συγγραφέα Τζον Λε Καρέ, με πρωταγωνιστές έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, έναν κατάσκοπο των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και μια Αγγλίδα ηθοποιό διπλή πράκτορα, με πρωταγωνιστές τους Φλόρενς Πιού, Αλεξάντερ Σκάρσγκααρντ και Μάικλ Σάνον.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το αν και ποιο ελληνικό κανάλι θα προβάλλει τη σειρά στην Ελλάδα.

naftemporiki.gr