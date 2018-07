«Οι Άγγελοι του Τσάρλι» επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη

Τρία εντελώς νέα πρόσωπα θα λένε τη θρυλική φράση «Καλημέρα, Τσάρλι» στην κινηματογραφική οθόνη. Η Κρίστεν Στιούαρτ, η Ναόμι Σκοτ και η Έλα Μπαλίνσκα θα είναι οι πρωταγωνίστριες της νέας ταινίας «Charlie's Angels» (Οι Άγγελοι του Τσάρλι), σύμφωνα με το Variety.

Στην ταινία, την οποία θα σκηνοθετήσει η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Μπανκς, δεν αποκλείεται να κάνουν σύντομη εμφάνιση κάποιες από τις πρωταγωνίστριες (Κάμερον Ντίαζ, Λούσι Λιου ή Ντριου Μπάριμορ) των δύο προηγούμενων φιλμ του franchise, που είναι μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της διάσημης ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς.

Το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Όμπουρν, που έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Η εξαφανισμένη» (The Girl In The Park), το 2007, με τη Σιγκούρνι Γουίβερ.

Οι πρώτοι «Άγγελοι» -Φάρα Φόσετ, Κέιτ Τζάκσον και Τζάκλιν Σμιθ- πρωταγωνίστησαν στην τηλεοπτική σειρά τις σεζόν 1976 - 1981.

Η Κάμερον Ντίαζ, η Λούσι Λιου και η Ντρου Μπάριμορ πήραν μέρος στις δύο μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες.

Η νέα ταινία εστιάζει στην «επόμενη γενιά Αγγέλων που εργάζονται για τον μυστηριώδη Τσάρλι». Από τις προηγούμενες ταινίες, η «Townsend Agency» επεκτάθηκε σημαντικά και έγινε παγκόσμια παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλείας και μυστικές υπηρεσίες με γραφεία και προσωπικό σε όλο τον κόσμο.

Η ταινία θα επικεντρωθεί στα μέλη μίας από αυτές τις «ομάδες» στην οποία ανήκουν οι Στιούαρτ, Σκοτ και Μπαλίνσκα και εργάζονται σε μία υπόθεση. Η ήδη επιβεβαιωμένη ημερομηνία της πρεμιέρας είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2019.