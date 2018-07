Οι Scorpions ξεσήκωσαν το κοινό στο Καλλιμάρμαρο

«Καλησπέρα Αθήνα». Με τις λέξεις αυτές ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας ο Klaus Meine τη μεγάλη συναυλία των Scorpions στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (KOA).

O 70χονος Γερμανός τραγουδιστής των Scorpions είπε ότι είναι τιμή του να παίζει σε αυτό το στάδιο, καλωσορίζοντας στη σκηνή την ΚΟΑ, η οποία υπό τη διεύθυνση του Στέφανου Τσιαλή, ερμήνευσε ορχηστρικά το «Days of glory».

Στη συναυλία, υπό τον τίτλο «Once in a Lifetime», οι παλαίμαχοι της ροκ σκηνής, που έχουν μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα, με την Κρατική KOA, παρουσίασαν με συμφωνικό ήχο μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Με τη συγκεκριμένη συναυλία, το θρυλικό συγκρότημα - ένα από τα πιο μακρόβια και εμπορικά επιτυχημένα σύνολα του σκληρού ροκ- δημιούργησε μια γέφυρα μεταξύ της ροκ και της συμφωνικής μουσικής.

Η μουσική συνάντηση των Scorpions και της ΚΟΑ ακολούθησε το μουσικό αποτύπωμα του Αυστριακού μαέστρου Christian Kolonovits και τη συναυλία που έδωσαν οι Γερμανοί ρόκερ με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου.

Οι Scorpions σχηματίστηκαν στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας, το 1965. Έμειναν ενεργοί σε όλα τα χρόνια που μεσολάβησαν, ενώ έχουν κερδίσει δεκάδες χρυσούς και πλατινένιους δίσκους γεμίζοντας διαρκώς στάδια σε πολλές χώρες τις οποίες επισκέπτονται για συναυλίες.

Το «Animal Magnetism» του 1980 ήταν το πρώτο άλμπουμ τους που έγινε χρυσό στις ΗΠΑ, ενώ το «Blackout» του 1982, με το χιτ «No One Like You», κέρδισε τη διάκριση του πλατινένιου. Το «Love At First Sting» του 1984, με τραγούδια όπως το «Rock You Like A Hurricane», γνώρισε επίσης επιτυχία και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα.

Τα τραγούδια τα οποία ερμήνευσαν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας που πραγματοποίησαν το 1985 καταγράφηκαν ζωντανά στο «World Wide Live». Απήχηση είχε και η επόμενη δουλειά τους, «Savage Amusement» (1988, περιλάμβανε την μπαλάντα «Rhythm Of Love»). Κατόπιν, έκαναν μια ακόμη παγκόσμια τουρνέ και πολλές συναυλίες στην ΕΣΣΔ.