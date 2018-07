Ποτέ στη σωστή σειρά

Με στόχο τη μέθεξη του θεατή στα προσωπικά του οράματα, ο εικαστικός Κώστας Σπηλιωτόπουλος παρουσιάζει την ατομική του έκθεση ζωγραφικής «Never IN the RIGHT order», η οποία εγκαινιάζεται στην γκαλερί Dépôt (Νεοφύτου Βάμβα 5 - Κολωνάκι), την Τρίτη 3 Ιουλίου, από τις 8 έως τις 11 το βράδυ, και θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουλίου, με ελεύθερη είσοδο.

Η ιστορικός τέχνης Όλγα Λατουσάκη γράφει στο κείμενό της για την έκθεση, την οποία επιμελείται η Γωγώ Κολυβήρα: «Η ζωγραφική του Κώστα Σπηλιωτόπουλου βασίζεται στην πρωταρχική ανάγκη του καλλιτέχνη να μοιραστεί τα συναισθήματά του, τα πάθη και την αγάπη του με τον θεατή, να τον μυήσει σε έναν κόσμο τόσο απόμακρο, όσο και καθημερινό, τόσο αφηρημένο, όσο και απόλυτα υπαρκτό.





Η αποτύπωση των συναισθημάτων και του θυμικού του καλλιτέχνη στον καμβά επιτυγχάνεται με μια χαρακτηριστική και μοναδική για την ελληνική ζωγραφική αμεσότητα, η οποία, απουσία λογικής, αγγίζει άμεσα τον θεατή στα πιο ευαίσθητα σημεία της ψυχής.





Δεν είναι τυχαίο που ο τρόπος χειρισμού των χρωμάτων, των μορφών και του κυβιστικού στοιχείου από τον Σπηλιωτόπουλο, έναν καλλιτέχνη με έκδηλο θαυμασμό για τους μεγάλους διεθνείς κλασικούς, μας δίνουν την εντύπωση σύγχρονης αγιογραφίας, όπου ως Θεός νοείται ο ίδιος ο άνθρωπος, με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, τα πάθη του, τα συναισθήματα, τις πληγές και τους απόκρυφους στόχους του.





Κι αν κανείς δεν μπορεί να μιμηθεί το έργο του Σπηλιωτόπουλου, δεν είναι ούτε λόγω της ιδιαίτερης θεματολογίας του, ούτε λόγω της ξεχωριστής του γραφής. Ποιος κατάφερε να μιμηθεί έναν καλλιτέχνη που χρησιμοποιεί, αντί για πινέλα και χρώματα, την καρδιά και την ψυχή του;».

Πληροφορίες

Γκαλερί Dépôt: Νεοφύτου Βάμβα 5 - Κολωνάκι, τηλ.: 210 3648174. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή: 14:00 - 20:00, Σάββατο: 11:00 - 15:00, Κυριακή: κλειστά, Δευτέρα: κατόπιν ραντεβού.

