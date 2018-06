Προσαρμογή και εξέλιξη οντότητας μέσω ενός αλγορίθμου

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Point Centre for Contemporary Art, παρουσιάζει στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού την έκθεση «Days of San» της Λητώς Κάττου στις αίθουσες των μόνιμων συλλογών του Μουσείου, έως την 1η Ιουλίου.





Το επινοημένο ον με το όνομα San παρουσιάζεται ως ένα άφυλο πλάσμα μεταξύ ανθρώπου, μηχανής, θεού και ζώου, ως ένα κατασκεύασμα Τεχνητής Νοημοσύνης. Αντικατοπτρίζει και διαπραγματεύεται την παρουσία τεράτων, προστατών και μη ανθρώπινων οντοτήτων στις μυθολογικές παραδόσεις, σε αντικείμενα και σε ιστορίες οι οποίες εκτείνονται από το μακρινό παρελθόν έως σήμερα. Δέρματα και φτερά από την επιδερμίδα του πλάσματος αποκόπτονται από το σώμα του και συγκατοικούν τον χώρο ως γλυπτικές φόρμες, οι οποίες έρχονται σε διάλογο με τα αρχαία ίχνη και τις αρχαιολογικές απεικονίσεις διαφόρων μορφών υποκειμενικότητας που εκτίθενται στο Μουσείο Μπενάκη.

Αντιστρόφως, τα εκθέματα της μόνιμης συλλογής γίνονται μάρτυρες των συνεχών επιτυχιών και αποτυχιών της δραστηριότητας του San, μέσα σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον προσομοίωσης.

Η οντότητα San προσαρμόζεται και εξελίσσεται μέσω ενός αλγορίθμου, ο οποίος κατευθύνει την καθημερινή Σισύφια μοίρα της να περιπολεί την Κόκκινη Λίμνη, απομεινάρι ενός αρχαίου μεταλλείου χαλκού, κοντά στη Λευκωσία της Κύπρου, ενεργό από την Χαλκολιθική περίοδο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60. Το τοπίο του ορυχείου επηρεάζεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή, η οποία στις μέρες μας αναπτύσσεται δραματικά στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο εγκέφαλος του San έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει κλιματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το γεωγραφικό σημείο της λίμνης. Το ον, μέσα από τις γλυπτικές του εκδηλώσεις, ενσαρκώνει νέες μορφές προσαρμοστικής νοημοσύνης που αντιδρούν σε βίαιες αλλαγές, υλοποιώντας τις τρέχουσες οικολογικές ανησυχίες και θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα της σχέσης φύσης και τεχνολογίας.

H έκθεση «Days of San» αποτελεί το δεύτερο μέρος την έκθεσης «San» της Λητώς Κάττου -η οποία παρουσιάζεται στο Point Centre for Contemporary Art στη Λευκωσία μέχρι τις 20 Ιουνίου.

Η Λητώ Κάττου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1990. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και την Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας και του Royal College of Art του Λονδίνου, με μεταπτυχιακό στη Γλυπτική. Απέσπασε το βραβείο Art Cologne for New Positions 2018, με τη γκαλερί Ελένη Κορωναίου, και ήταν η προσκεκλημένη καλλιτέχνης στο 89plus Google Residency 2017 -επιμελημένο από τον Hans Ulrich Obrist και τον Simon Castets στο Πολιτιστικό Ινστιτούτο της Google στο Παρίσι.

naftemporiki.gr