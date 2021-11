Η Sunlight επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη για τη δημιουργία βιώσιμης ενέργειας

Στη βιώσιμη ενέργεια και τις τεχνολογίες αιχμής εστιάζει με τα ερευνητικά της έργα η Sunlight, μέλος του διεθνούς επενδυτικού Ομίλου Olympia. Εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στις ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου, η Sunlight στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων και καινοτόμων εφαρμογών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας της μπαταρίας, καθώς και σε περισσότερο φιλικές για το περιβάλλον λύσεις αποθήκευσης, ώστε η βιώσιμη ενέργεια να καταστεί πιο αξιόπιστη και προσβάσιμη.

«Έξυπνοι» αισθητήρες, Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές από τις τεχνολογίες αιχμής που δοκιμάζονται για να αποδώσουν τα οφέλη τους σε τομείς όπως η βιώσιμη ενέργεια και ο ποιοτικός έλεγχος για τη βελτιστοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής. Πάντα, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό της Sunlight. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα – όπως τα inteGRIDy, X-FLEX, ΑΣΠΙΔΑ και ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ.

Πρόσφατα δε, ανακοινώθηκε και επίσημα η χρηματοδότηση της Sunlight με €49,9 εκατ., για την υλοποίηση του εκτεταμένου ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας». Περιλαμβάνεται στο ευρύτερο έργο «Ευρωπαϊκή Καινοτομία για τους Συσσωρευτές (European Battery Innovation – EuBatIn), το οποίο έχει χαρακτηριστεί Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) για την ενίσχυση της συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μπαταριών.

Όπως τονίζει ο Διευθυντής του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Sunlight, με έμφαση στις τεχνολογίες λιθίου, Dr Νικόλαος Τσιουβάρας, «αποστολή μας στη Sunlight είναι να επιδιώκουμε τη δημιουργία γνώσης που βασίζεται σε δεδομένα και εξειδικευμένη πληροφόρηση. Και να μετατρέπουμε τη γνώση σε καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές που βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε λοιπόν περήφανοι για τη συμμετοχή μας σε σημαντικά ερευνητικά έργα, εγχώρια και ευρωπαϊκά, που υπηρετούν αυτόν ακριβώς το σκοπό, ενώ παράλληλα στηρίζουν τη βιωσιμότητα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της ερευνητικής ομάδας της Sunlight για τη σκληρή δουλειά και αφοσίωσή τους.

Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα της Sunlight

Πρόκειται για έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία "Horizon 2020" και εστιάζουν στη βιωσιμότητα. Το inteGRIDy (integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimised Synergetic Energy Distribution, Utilisation and Storage Technologies) αφορά στην «έξυπνη» σύνδεση ενεργειακών δικτύων και τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. Για την υλοποίησή του, από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2021, συνεργάστηκαν 30 εταίροι – μεταξύ των οποίων η Sunlight και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από την Ελλάδα. Το έργο έδωσε έμφαση στα δίκτυα διανομής, στη βελτιστοποίηση και το συντονισμό των ενεργειακών πόρων, και σε συλλογικές προσπάθειες αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – δεδομένης της κομβικής σημασίας των ΑΠΕ στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Ατζέντας 2030. Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του inteGRIDy δοκιμάστηκαν σε 10 πιλοτικές δοκιμές, για τις οποίες η Sunlight προσέφερε έξυπνες ολοκληρωμένες εφαρμογές μπαταριών και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Στη βιωσιμότητα εστιάζει και το έτερο έργο "Horizon 2020", το X-FLEX (integrated energy solutions and new market mechanisms for an eXtended FLEXibility of the European grid). Στο X-FLEX συμμετέχει από πλευράς Ελλάδας η Sunlight σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ για τη δημιουργία ενός πιο σταθερού και βιώσιμου «έξυπνου» δικτύου διανομής. Οι συνεργαζόμενοι φορείς υλοποίησης πρόκειται να αναπτύξουν εργαλεία που θα ενσωματώσουν το αναδυόμενο οικοσύστημα των ΑΠΕ στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό σύστημα ενέργειας, με τελικό στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή και η ευελιξία στην ενεργειακή αγορά, δημιουργώντας οφέλη κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του «έξυπνου» δικτύου διανομής. Ευελιξία που θα επιτρέψει στο ηλεκτρικό σύστημα να διατηρήσει τη σταθερότητα και ασφάλειά του, με αυξανόμενη συμμετοχή των ΑΠΕ και παράλληλη εξασφάλιση από αντίξοα ή και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Δύο από τα «ελληνικά» ερευνητικά έργα της Sunlight, είναι η ΑΣΠΙΔΑ (Αυτόνομο Σύστημα Παρακολούθησης βΙο – Δεικτών/πΑραμέτρων) και ο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ. Το πρώτο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 2014-2020», ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018, ολοκληρώνεται στα τέλη της χρονιάς που διανύουμε, και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Αφορά στη δημιουργία αυτόνομου συστήματος παρακολούθησης βιολογικών δεικτών-παραμέτρων για χειριστές αεροσκαφών, με την ανάπτυξη ειδικής συσκευής που θα παρακολουθεί τις βιολογικές παραμέτρους και θα ειδοποιεί για την κατάσταση της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης των πιλότων – με απώτερο στόχο την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων που οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.

Στο πλαίσιο της ΑΣΠΙΔΑΣ αναπτύχθηκε συσκευή που με τη βοήθεια «έξυπνων» αισθητήρων δίνει τιμές για σημαντικές μετρήσεις, όπως η θερμοκρασία του σώματος, ο καρδιακός ρυθμός, το επίπεδο οξυγόνου, η χωρητικότητα των πνευμόνων, κ.λπ. Ενώ η ΑΣΠΙΔΑ αναπτύχθηκε αρχικά για χειριστές αεροσκαφών της πολεμικής και πολιτικής αεροπορίας, οι «έξυπνοι» αισθητήρες που μετρούν βιομετρικούς δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εφαρμογές παρακολούθησης υγείας.

Σε «έξυπνους» αισθητήρες βασίζεται και το τέταρτο έργο της Sunlight, o ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ, που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης του ΕΣΠΑ «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ). Ο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), για να αυτοματοποιήσει τον ποιοτικό έλεγχο στην παραγωγή μπαταριών μολύβδου-οξέος της Sunlight στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Ξάνθη. Αυτό θα επιτευχθεί με την εγκατάσταση δικτύου «έξυπνων» αισθητήρων κατά μήκος της γραμμής παραγωγής που θα συλλέγουν και θα καταγράφουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Εργαλεία μηχανικής μάθησης θα επεξεργάζονται τα δεδομένα για να εξελίξουν ακόμη περισσότερο το δίκτυο των αισθητήρων και, κατά συνέπεια, το σύστημα ποιοτικού ελέγχου της Sunlight.