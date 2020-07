Market Beat: Η Ευρώπη προ κρίσιμων αποφάσεων εν μέσω εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

ΗΠΑ, πως θα δουν τις περισσότερες εταιρείες να ξεπερνούν τις προβλέψεις, δεδομένου ότι οι προσδοκίες είχαν μειωθεί μέχρι στιγμής από το lockdown για την λοίμωξη του COVID-19.

Ακόμα και οι αμερικανοί πολίτες, αν και έχουν μια διαφορετική αντίληψη για τις επενδύσεις, αυτή την εποχή απορούν για την ευρωστία των μετοχικών αξιών. Το κύριο επιχείρημα από πιστοποιημένα έξυπνα άτομα για τη διάθεση για ρίσκο στη Wall Street, έχει να κάνει με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, που παρέχει χρήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αλλά η αντίδραση των αγορών, έναντι των ευρωπαϊκών αξιών, θα εξαρτηθεί απόλυτα από τα αποτελέσματα της συνάντησης κορυφής της ΕΕ. Τα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης και το ευρώ σημείωσαν μεγάλη άνοδο στο δίμηνο από τότε που η Γαλλία και η Γερμανία πρότειναν ένα ταμείο ανάκαμψης μετά την παδημία του COVID-19, ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στις 17-18 Ιουλίου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντιούνται για να διατυπώσουν τις λεπτομέρειες. Ωστόσο, παραμένουν διαφορές ως προς το αν το ταμείο πρέπει να βασίζεται σε δάνεια ή επιχορηγήσεις. Εάν η πρόταση συναντήσει κωλύματα, οι αγορές θα το εκλάβουν αρνητικά και το αποτέλεσμα για τις αξίες που ευνοήθηκαν άσχημο.

Τα κεφάλαια παραμένουν στη Wall Street, ακόμα και μετά από προτροπές των μεγάλων επενδυτικών οίκων για μια στροφή προς τις ευρωπαϊκές μετοχές. Επειδή η περιοχή φαίνεται να ελέγχει την επιδημία του COVID-19 και έχει πιθανότητα για ταχύτερους ρυθμούς ανάκαμψης. Στα χρηματιστήρια αυτού του αιώνα δεν θριαμβεύουν οι άγγελοι, αλλά όσοι επιλέγουν την κατάλληλη στρατηγική μετά από εκτιμήσεις που θα πλησιάσουν κοντά στην επερχόμενη και συνήθως απρόβλεπτη πραγματικότητα. Για αυτό δεν έχει πλέον τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα του παρελθόντος ο μέσος επενδυτικός ορίζοντας στα αναπτυγμένα χρηματιστήρια. Τα hedge funds με τακτικές short και γενικά βραχυπρόθεσμες επιλογές που ήρθαν ως την Αθήνα, είτε καταστράφηκαν και έφυγαν, όταν τα διασωθέντα, προτιμούν να πάρουν θέσεις στο μεγάλο στοίχημα των χρηματιστηρίων για φέτος, τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ξεκινώντας από την πτώση στο φινάλε της πρώτης βδομάδας του Ιουλίου, με τη δεύτερη σχηματίστηκε αλυσίδα έξη πτωτικών κλεισιμάτων και δικαιολογημένα, είχαμε στο τέλος της αθροιστικά πτώση που προκάλεσε αλλαγή στο πρόσημο μεταβολής για το μήνα. Αντίθετα στην Ευρώπη, οι εβδομαδιαίες μεταβολές των βασικών δεικτών είχαν μεικτή εικόνα, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 στο +0,38%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες εμφάνισε ο Ισπανικός ΙΒΕΧ 35 στο -1,11%. Αφορμή για ρευστοποιήσεις, τις μέρες της φυγής από το ρίσκο παγκόσμια, αποτέλεσαν τα δεδομένα για την εξάπλωση της πανδημίας στη Λατινική Αμερική στην Αυστραλία και σε αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ. Όταν οι διεθνείς αγορές επηρεαζόντουσαν από τις μεταβολές των μακροοικονομικών δεικτών απλωνόταν μια αισιοδοξία και εμφανιζόντουσαν ανοδικά κλεισίματα.

Αν απαριθμήσουμε τα γεγονότα της περασμένης βδομάδας που πιθανά να έλαβαν υπόψη οι επενδυτές, θα διαπιστώσουμε ότι όσα αφορούν το χρηματοοικονομικό πεδίο στο εσωτερικό δεν άλλαξαν. Υπήρξε η γνωστή αφαίμαξη μέρους της ρευστότητας από εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, οι αποκοπές μερισμάτων και τα γνωστά “blues” των Τραπεζικών που τα παίζει το ταμπλό αρκετά χρόνια τώρα. Συνεπώς με ουδέν ουσιαστικά – καταλυτικού χαρακτήρα- νεώτερο από το εσωτερικό, ρόλο κεντρικού διαμορφωτή της τάσης, που έφερε το -3,88% στον ΓΔ, έπαιξαν οι διεθνείς εξελίξεις.

Η διακύμανση του ΓΔ στη δεύτερη βδομάδα του Ιουλίου, ορίστηκε ανάμεσα στις 629,75 και 670,31 μονάδες. Όταν την πρώτη ήταν μεταξύ των 632,59 και 664,43. Άρα είχαμε 3 μονάδες διεύρυνση προς τα κάτω και 6 προς τα πάνω. Αλλά επειδή το χαμηλό εμφανίστηκε στο τέλος της, ειδοποιεί πως αν μεγαλώσει η καθοδική αλυσίδα η στήριξη στις 630 μονάδες είναι παρελθόν και ανοίγει ο δρόμος για χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της ζώνης συσσώρευσης επί 30 συνεδριάσεις. Η αγοραία συναίνεση με βάση τα σχόλια των εγχώριων παραγόντων θεωρεί βασικό για τον 25άρη να μη χαθεί το επίπεδο των 1524 μονάδων ενώ θεωρεί πιθανή την υποχώρηση προς το ψυχολογικό όριο της ζώνης ανάμεσα στις 600 και 605 μονάδες.

Η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο πτώση -3,88% με επίδοση Ιουλίου -0,93%, ο 25άρης έχασε -4,17%, στο μήνα -0,86%. Παράλληλα ο FTSEM δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με εβδομαδιαία μεταβολή -2,88%, υποχώρησε στον μήνα -1,11%. Στο 2020 ο ΓΔ χάνει -30,95%, ο 25άρης -33,47% και ο FTSEM -30,26% μένοντας όλοι σε κατάσταση bear market. Η εικόνα των μεταβολών στην βδομάδα πριν την εβδομάδα εκπνοής των σειρών Ιουλίου, δεν είναι ενθαρρυντική.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

Μέρες που οι αγορές θα πουν στην ΕΕ : Τέρμα τα αστεία

No more jokes

Τα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης και το ευρώ σημείωσαν μεγάλη άνοδο στο δίμηνο από τότε που η Γαλλία και η Γερμανία πρότειναν ένα ταμείο ανάκαμψης μετά την παδημία του COVID-19, ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στις 17-18 Ιουλίου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντιούνται για να διατυπώσουν τις λεπτομέρειες. Ωστόσο, παραμένουν διαφορές ως προς το αν το ταμείο πρέπει να βασίζεται σε δάνεια ή επιχορηγήσεις. Εάν η πρόταση συναντήσει κωλύματα, οι αγορές θα το εκλάβουν αρνητικά και το αποτέλεσμα για τις αξίες που ευνοήθηκαν άσχημο.

Στο Reuters σημείωναν χαρακτηριστικά: «Ακόμη και μια αποδυναμωμένη συμφωνία θα ήταν σημαντική. Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την «στιγμή του Χάμιλτον» για την Ευρώπη. Μια αναφορά στον πρώτο υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Αλεξάντερ Χάμιλτον που κατά τη δεκαετία του 1790 δημιούργησε μια συμφωνία που επιτρέπει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναλάβει τα χρέη μεμονωμένων Πολιτειών, πουλώντας ομόλογα του Δημοσίου για να τα χρηματοδοτήσει».

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζει την Πέμπτη. Μια αποφασιστική δράση της ΕΕ για την αναζωογόνηση της οικονομίας θα μειώσει την πίεση στην τράπεζα για περισσότερα κίνητρα. Θα μπορούσε τότε να εξετάσει το ενδεχόμενο, να αγοράσει περισσότερο υπερεθνικό χρέος με το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων.

Υπάρχει μετάλλαξη των αγορών;

Εμφανίζονται αρκετοί έγκριτοι σχολιαστές που θεωρούν τρομακτικές, τις καλές τιμές των μετοχών σε κακές στιγμές για την παγκόσμια ανάπτυξη. Επειδή απλά δεν έχουν νόημα. Παραδοσιακά, οι κακές ειδήσεις λειτουργούν υπέρ της μείωσης των μετοχικών αξιών. Στην πραγματικότητα, τα άσχημα νέα επικρατούσαν από τον Ιανουάριο . Υπήρχε τότε και δεν μέτρησε, το πολιτικό αδιέξοδο και οι διαμάχες στις ΗΠΑ, οι εμπορικοί πόλεμοι, οι διεθνείς εντάσεις και, φυσικά, η κλιματική αλλαγή. Ακόμα κι έτσι, οι αποτιμήσεις αυξήθηκαν. Αργότερα όμως, οι αγορές αντέδρασαν όπως θα περίμενε ένας λογικός άνθρωπος: Έπεσαν. Από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 23 Μαρτίου, ο S&P 500 έχασε -34%. Ήταν το είδος της αγοράς που σε κάνει να θέλεις να επενδύσεις υπό προϋποθέσεις.

Και όμως, η βαθιά κατάδυση έγινε αφορμή για ένα τερατώδες ράλι που έφερε τις αγορές πάλι, πολύ κοντά στα επίπεδα όπου ήταν πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Αν και για την ώρα αντιμετωπίζουμε μια πανδημία που έχει σκοτώσει περισσότερους από 500.000 ανθρώπους. Προκαλώντας τη χειρότερη οικονομική κρίση μετά τη Μεγάλη Ύφεση. Οι κάτοικοι την Αμερική προβληματίζονται για το αν πρέπει να φορούν μάσκες, ενώ ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια των αστυνομικών της Μινεάπολης, έδειξε πόσο γρήγορα προκαλείται έκρηξη της υποβόσκουσας αγωνίας και του θυμού. Είναι πάρα πολλά και συμβαίνουν ταυτόχρονα. Για αυτό ορισμένοι άρχισαν να αναρωτούνται αν οι βασικές αρχές των αγορών έχουν αλλάξει και αρχίσανε να ευδοκιμούν όταν η ροή των ειδήσεων φέρνει… άσχημα νέα.

Ο S&P 500 εντούτοις σημείωσε άνοδο άνω του 40% από τον πυθμένα στις 23 Μαρτίου, χάρη εν μέρει στα οικονομικά δεδομένα που έδειξαν την αναβίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Ιούνιο. Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Larry Kudlow, επίσης τον Ιούνιο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δουν σύντομα μια «ανάκαμψη σε σχήμα V», που σημαίνει ότι θα επέστρεφαν σε αντίστοιχα μικρό χρονικό διάστημα οι ρυθμοί που ίσχυαν πριν από την πτώση.

Οι αγορές αντέχουν στη θολούρα

Ένα bull market με τον ταύρο ωστόσο στην ομάδα υψηλού κινδύνου, από υγειονομικής απόψεως, είναι αυτό που ξετυλίχθηκε στην παγκόσμια επενδυτική βιομηχανία. Για παράδειγμα εκτός των ΗΠΑ, ένα άρθρο στην επίσημη China Securities Journal, που ειδοποιούσε για ένα υγιές bull market, τροφοδότησε μια βιαστική ζήτηση μετοχών, ανεβάζοντας τους δείκτες ήδη 14% τον Ιούλιο. Αλλά οι εργοστασιακές τιμές μειώνονται και οι μισθοδοσίες μειώθηκαν για έκτο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Η αντίδραση από τη Δύση εναντίον του νέου νόμου περί ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ γίνεται δυναμική, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε αρκετούς Κινέζους αξιωματούχους. Ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν αναστείλει τις συνθήκες έκδοσης και η Βρετανία άνοιξε μια πορεία για προσφορά υπηκοότητας για τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ. Η Ινδία απαγόρευσε δεκάδες κινεζικές εφαρμογές κοινωνικών μέσων μετά από συγκρούσεις στα σύνορα.

Οι μετοχές των ΗΠΑ αυξήθηκαν την Παρασκευή, καθώς μια θετική ανάλυση για το αντιιικό φάρμακο της Gilead Sciences Inc. για τη θεραπεία του COVID-19 βοήθησε στην ανακούφιση των ανησυχιών των επενδυτών για το ρεκόρ των νέων κρουσμάτων κοροναϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μετοχές του χρηματοοικονομικού τομέα οδήγησαν την άνοδο. Ο Nasdaq δημοσίευσε το έκτο κλείσιμο με ρεκόρ υψηλού βίου σε επτά συνόδους, αλλά είχε χαμηλότερη απόδοση απέναντι στον Dow όσο και του S&P 500, σε αντιστροφή όσων ίσχυαν πρόσφατα. Οι μετοχές της Bank of America Corp αυξήθηκαν +5,5%, η Citigroup Inc σημείωσε άνοδο +6,5% και η JPMorgan ανέβηκε +5,5% πριν ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα, τα οποία θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της σεζόν δημοσίευσης κερδών δεύτερου τριμήνου.

Η εικόνα της εβδομάδας με αριθμούς

Στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, στο 55,55% των δεικτών που παρακολουθούμε εμφανίστηκαν κέρδη, ενώ εκτός από τον Nasdaq με διψήφια κέρδη στο 2020 βρέθηκε και το χρηματιστήριο της Σαγκάης. Παράλληλα σε bear market παραμένει (απώλειες άνω του -20%) μόνο το ισπανικό χρηματιστήριο. Ο S&P500 με μεταβολή +1,22% στη βδομάδα, στο 2020 αποδίδει -1,94%. Ο Dow, με άνοδο +0,31%, αποδίδει στο 2020 -9,22%. Ο S&P400 με μεταβολή -0,34%, εμφάνισε επίδοση στο 2020 -14,06%, ενώ ο Russell 2000 υποχωρώντας κατά -1,00%, έχει απώλειες -15,04% στο έτος. Ο δε Nasdaq, είχε κέρδη +3,53%. Στο 2020 εμφανίζει κέρδη +17,79%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου έπεσε -1,01% στη βδομάδα, έτσι στο 2020 χάνει -19,19%. Ο DAX ενισχύθηκε +0,84%, και στο 2020 αποδίδει -4,64%, ο CAC είχε μεταβολή -0,73%, ενώ στο 2020 αποδίδει -16,85%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας είχε απώλειες -1,11%, και στο έτος επίδοση -23,33%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή +0,21%, στο έτος πέφτει -15,91%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 σκαρφάλωσε +0,38%, και στο 2020 υποχωρεί -11,79%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας ενισχύθηκε κατά +3,38%, ενώ στο 2020 έχει πτώση -13,50%, όταν ο IPC του Μεξικού με μεταβολή -3,91%, χάνει φέτος -16,25%. Ο χρυσός με κέρδη +0,81%, βρέθηκε στα 1801,80 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση έτους +18,30%. Σημειώθηκε άνοδος +0,67%, για το πετρέλαιο Crude που έκλεισε στα 40,59 δολάρια το βαρέλι. Στο 2020 εμφανίζει απώλειες -33,52%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή -0,07%, στο 2020 χάνει -5,77%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή -0,10%, με επίδοση στο έτος -2,16%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία βρέθηκε ψηλότερα +1,59%, και στο 2020 χάνει -11,29%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε +1,40%, και στο 2020 υποχωρεί -8,73%. Με εβδομαδιαία μεταβολή +7,31% ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης, αποδίδει στο 2020 +10,92%.

Ο χρυσός αποκτά λάμψη

Οι τιμές παραγωγού των ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα τον Ιούνιο, καθώς το αυξανόμενο κόστος για ενεργειακά αγαθά αντισταθμίστηκε από την αδυναμία στον τομέα των υπηρεσιών, δείχνοντας μια διατήρηση του υποτονικού πληθωρισμού που θα επιτρέψει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα να συνεχίσει να διοχετεύει χρήματα στην οικονομία, για να μειώσει την καθοδική περιδίνηση. Παρόλα αυτά, ο αποπληθωρισμός παραμένει απίθανο ενδεχόμενο, καθώς η οικονομία καταπολεμά την καταπιεσμένη ζήτηση που προκαλείται από την πανδημία COVID-19.

Ο αποπληθωρισμός, μια μείωση στο γενικό επίπεδο τιμών, είναι επιβλαβής κατά τη διάρκεια της ύφεσης, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν τις αγορές εν αναμονή ακόμα χαμηλότερων τιμών. Η οικονομία έπεσε σε ύφεση τον Φεβρουάριο. Η Fed εισφέρει χρήματα στην οικονομία μέσω έκτακτων μέτρων, ενώ η κυβέρνηση έχει παράσχει σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δημοσιονομικά κίνητρα.

Ο χρυσός μετά από μια ανοδικότατη πορεία, πρόσφατα έσπασε το επίπεδο των 1.800 δολαρίων ανά ουγγιά, φθάνοντας κοντά στα επίπεδα της κορύφωσης προ εννέα ετών. Αρκετοί παράγοντες έχουν οδηγήσει το ράλι του πολύτιμου μετάλλου, ειδικά η προσφορά ασφαλούς καταφυγίου καθώς ο κοροναϊός προκάλεσε καταστροφή. Όταν οι οικονομίες άνοιξαν εκ νέου από τον Μάιο, η λιανική αγορά βοήθησε στην επιτάχυνση του ράλι. Τώρα, η εστίαση στον χρυσό δικαιολογείται ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού. Με τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις με προγράμματα πλήρους τόνωσης, ο πληθωρισμός θα αναζωογονηθεί από τον ύπνο της δεκαετίας, αναμένουν οι οικονομολόγοι, αν και αυτό είναι μακροπρόθεσμο και όχι άμεσο. Μεταξύ των κινδύνων του κορανοϊού και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, οι κερδοσκόποι δεν έχουν καμία επιφύλαξη. Τα δεδομένα τοποθέτησης κεφαλαίων δείχνουν μια αγορά με στοιχήματα long υπέρ ανόδου του χρυσού. Οι τιμές θα φθάσουν τα 2.000 δολάρια μέσα σε ένα χρόνο, προβλέπει η Goldman Sachs

ΧΑ

Εβδομάδα αναίρεσης με το παραπάνω των κερδών της προηγούμενης

Ξεκινώντας από την πτώση στο φινάλε της πρώτης βδομάδας του Ιουλίου, με τη δεύτερη σχηματίστηκε αλυσίδα έξη πτωτικών κλεισιμάτων και δικαιολογημένα, είχαμε στο τέλος της αθροιστικά πτώση που προκάλεσε αλλαγή στο πρόσημο μεταβολής για το μήνα. Αντίθετα στην Ευρώπη, οι εβδομαδιαίες μεταβολές των βασικών δεικτών είχαν μεικτή εικόνα, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 στο +0,38%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες εμφάνισε ο Ισπανικός ΙΒΕΧ 35 στο -1,11%. Αφορμή για ρευστοποιήσεις, τις μέρες της φυγής από το ρίσκο παγκόσμια, αποτέλεσαν τα δεδομένα για την εξάπλωση της πανδημίας στη Λατινική Αμερική στην Αυστραλία και σε αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ. Όταν οι διεθνείς αγορές επηρεαζόντουσαν από τις μεταβολές των μακροοικονομικών δεικτών απλωνόταν μια αισιοδοξία και εμφανιζόντουσαν ανοδικά κλεισίματα.

Στην πρώτη σύνοδο της εβδομάδας, αφού ο ΓΔ στο πρώτο μέρος έμεινε σε θετικό πεδίο, έχοντας ανώτερο μέρας το ανώτερο εβδομάδας στις 670,31 μονάδες, άρχισε την αναζήτηση πυθμένα που εμφανίστηκε στις 17:00. Οι Τράπεζες (+0,31%) επηρέασαν θετικά, αλλά οι μεγάλες πιέσεις σε ΦΡΛΚ -4,34%, ΜΥΤΙΛ -3,05%, ΟΠΑΠ -2,47%, EΧΑE-1,82% και ΜΟΗ -1,73% έφεραν στον ΓΔ μεταβολή -0,42% καθώς οδηγήθηκε στις 655,79 από 658,55 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1587,79 από 1595,31 με πτώση -0,47%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 37,911 εκατ. ευρώ ενώ τα πακέτα είχαν αξία 1,565 εκατ., μια μέρα που τα ξένα χρηματιστήρια έγραψαν κέρδη. Την Τρίτη, σε μια καθαρά καθοδική σύνοδο επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-3,21%). Οι πιέσεις γενικεύθηκαν και μόνο 4 από τα blue chip έκλεισαν με άνοδο ΦΡΛΚ +3,66%, ΕΕΕ +1,52%, ΜΠΕΛΑ +0,47%, και ΕΥΔΑΠ +0,29%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 45,595 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 0,883 εκατ., ενώ τα αναπτυγμένα χρηματιστήρια του πλανήτη κινήθηκαν επίσης πτωτικά.

Την Τετάρτη συνέχισαν οι Τράπεζες (-3,02%), να επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση για ρίσκο και η αναζήτηση επιπέδου στήριξης στην ήδη διαμορφωμένη πτωτική δυναμική, ήταν σαφής από σύνοδο σε σύνοδο. Ο ΓΔ με μεταβολή -0,47% οδηγήθηκε στις 641,07 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1549,77 υποχωρώντας -0,60%. Ο τζίρος ήταν ο καλύτερος στη βδομάδα καθώς διαμορφώθηκε στα 56,058 εκατ. ευρώ και τα πακέτα είχαν αξία 6,511 εκατ., με τα αναπτυγμένα χρηματιστήρια του πλανήτη επίσης καθοδικά, όσο λειτουργούσε η Αθήνα. Την Πέμπτη, με τζίρο στα 54,524 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 10,336 εκατ., και ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφάνιζαν μικρές ανοδικές μεταβολές, οι πιέσεις για τις Τράπεζες έφεραν πτώση του δείκτη τους κατά -2,17%, αλλά τα ανοδικά blue chip ήταν 16 έναντι 9 πτωτικών. Έτσι, η μεταβολή του ΓΔ ήταν -0,66%, αφού οδηγήθηκε στις 636,84 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1540,01 με πτώση -0,63% και η κεφαλαιοποίηση της αγοράς πέρασε κάτω από τα 45 δις ευρώ.

Την Παρασκευή, από τις δυο πρώτες ώρες πιέσεων σημειώθηκε στις 12:36, το χαμηλό μέρας και βδομάδας στις 629,75 μονάδες. Η διαπραγμάτευση έγινε με τους βασικούς δείκτες διαρκώς σε αρνητικό πεδίο. Η στατιστική εικόνα των blue chip χειροτέρεψε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (9) blue chip έναντι των καθοδικών (15) και ένα την ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα αμετάβλητα. Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-0,95%), καθώς ο ΓΔ με μεταβολή -0,61% οδηγήθηκε στις 632,97 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1528,83 με πτώση -0,73%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 43,461 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 3,083 εκατ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς από 45,746, κατέληξε την Παρασκευή στα 44,521 δις ευρώ. Στην αγορά ομολόγων ωστόσο, η εικόνα διέφερε. Αφού η απόδοση του 10ετούς αναφοράς κατέληξε την Παρασκευή στο 1,089% έχοντας τιμή στο τέλος της πρώτης βδομάδα του Ιουλίου 1,153%. Ο μέσος τζίρος ανήλθε στα 47,510 εκατ. ευρώ και των πακέτων στα 4,480 εκατ.

Αλλαγές στα στατιστικά της αγοράς

Οι πιέσεις, προκάλεσαν απώλειες στα 21 από τα 25 blue chip του ΧΑ και από τα 3 ανοδικά, υπολογίσιμα κέρδη εμφάνισε μόνο η ΕΕΕ +2,51% με επίδοση Ιουλίου +0,22%. Ακολουθούν, ΤΙΤC +0,56% και (+2,07% στο μήνα), ΤΕΝΕΡΓ +0,10% και (+3,23%), ενώ αμετάβλητη εμφανίζεται η ΑΔΜΗΕ 0,00% και (+3,30%).

Υπάρχει η ομάδα με επτά που έχασαν από -0,5% ως -2,7% ήτοι λιγότερο από τους βασικούς δείκτες την αποτελούν οι: ΟΛΠ -0,46% και (-0,58%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ -0,83% και (+0,09%), ΕΥΔΑΠ -1,13% και (+0,43%), ΣΑΡ -1,20% και (0,00%), ΛΑΜΔΑ -2,30% και (-0,50%), ΟΠΑΠ -2,36% και (+2,90%), ΔΕΗ -2,61% και (+3,94% η καλύτερη απόδοση μήνα).

Ακολουθεί η ομάδα με μεταβολή κοντά σε αυτές των ΓΔ και 25άρη με τις ΕΧΑΕ -3,48% και (+0,63%), ΦΡΛΚ -3,50% και (-5,88%), ΑΡΑΙΓ -4,05% και (-1,76%), ΟΤΕ -4,32% και (-0,42%), ΜΥΤΙΛ -4,35% και (+1,17%).

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν: ΠΕΙΡ -15,28% και (-16,62%), ΑΛΦΑ -9,52% και (-6,37%), ΕΤΕ -7,40% και (-1,28%), ΜΟΗ -7,22% και (+0,08%), ΒΙΟ -6,72% και (-1,51%), ΕΥΡΩΒ -6,42% και (-3,19%), ΜΠΕΛΑ -6,01% και (-1,31%), ΕΛΠΕ -5,96% και (-4,54%).

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Ξεκινά η εβδομάδα εκπνοής με τον 25άρη κοντά σε σημαντική στήριξη

Στην τελευταία σύνοδο της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο. Τον έκλεισαν τελικά, 11,18 μονάδες χαμηλότερα. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 12:35 και ήταν οι 1522,41 μονάδες. Το μέγιστο, οι 1537,58 μονάδες, εμφανίστηκε στις 11:05. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 1527,06. Το κλείσιμο στις 1528,83 από 1540,01 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,73% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 5,946 από 6,959 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Ιουλίου διαμορφώθηκε σε 845 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1538,50 μονάδες, κατώτερο τις 1520,00 και τελευταίες πράξεις στις 1529,00 από 1535,00 μονάδες, ενώ σχηματίστηκαν 5563 από 5580 ανοικτά ΣΜΕ. Άλλαξαν χέρια επίσης 48 ΣΜΕ λήξης Αυγούστου με ανώτερο τις 1534,00 μονάδες, κατώτερο τις 1510,00 και τελευταίες πράξεις στις 1523,75 από 1538,00 μονάδες ενώ τα ανοικτά συμβόλαια ανήλθαν σε 474 από 446.

Στα calls του 25άρη λήξης Ιουλίου ο όγκος ήταν 80 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 1525 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς, Αυγούστου, ο όγκος ήταν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1500 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Ιουλίου ο όγκος ήταν 30 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1500 ως τις 1575 μονάδες. Επίσης άλλαξαν χέρια 101 συμβόλαια για τη σειρά Αυγούστου για τιμές εξάσκησης από τις 1500 ως τις 1575 μονάδες. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν ανύπαρκτο.

Ο Πέτρος Τσούρτης της Merit Sec σχολίασε αναλυτικά: “Πτωτική η πορεία του ΓΔ την εβδομάδα που πέρασε, χωρίς σημαντικά εσωτερικά νέα. Τεχνικά η εικόνα έχει επιδεινωθεί, αφού ο ΓΔ κινείται πλέον κάτω από τον ΚΜΟ 20 ημερών και επιπλέον, η νέα ομολογιακή έκδοση της Lamda Development (έως €320 εκατ.) αναμένεται να αντλήσει ρευστότητα από τους Επενδυτές. Δεν υπάρχουν σημαντικοί εσωτερικοί καταλύτες την επόμενη εβδομάδα, που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την πορεία του ΓΔ από τις Διεθνείς Αγορές.

Την τελευταία εβδομάδα η αγορά στην Αμερική κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά με τον δείκτη S&P 500 να μην μπορεί να περάσει τα επίπεδα του 3190 και τον δείκτη Nasdaq να καταγράφει νέα υψηλά.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου των Αμερικανικών Τραπεζών, την Τρίτη (JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo), Τετάρτη (Goldman Sachs) και Πέμπτη (Bank of America) καθώς και της Microsoft την Πέμπτη. Όσον αφορά τα μακροοικονομικά στοιχεία Ιουνίου, ο πληθωρισμός θα ανακοινωθεί την Τρίτη και οι λιανικές πωλήσεις την Πέμπτη αντίστοιχα. Χωρίς κάποια θετική έκπληξη στα αποτελέσματα των Τραπεζών, ο S&P 500 δεν θα μπορέσει να διασπάσει τα προηγούμενα τοπικά υψηλά και θα επανέλθει στη περιοχή του 3030 - 2980”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Κώστας Φέγγος πρόεδρος της Prelium Investment Services

“Σε μια σταθεροποιητική βδομάδα για τα Χρηματιστήρια διεθνώς, το Ελληνικό Χρηματιστήριο, όπως πολλές φορές κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις, ξεχώρισε με πτώση 3,88%. Οι Επενδυτές βλέποντας ότι η ανοδική αναλαμπή που μας οδήγησε στη ζώνη των 680 με 690 μονάδων του Γενικού Δείκτη δεν συνεχίστηκε, αποφάσισαν να αναδιπλωθούν και να περιμένουν πιο απτά αποτελέσματα για να τοποθετηθούν ξανά. Ο τζίρος έπεσε σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα και συνεχίστηκε η διολίσθηση.

Την ίδια στιγμή οι ομολογιακές εκδόσεις διαπρέπουν και συνεχίζουν να τραβάνε χρήμα από την Αγορά. Οι ίδιοι Επενδυτές που “απεχθάνονται” τις μετοχές των Εταιρειών, στηρίζουν τις ομολογιακές τους εκδόσεις. Εκτός των ομολόγων έχουμε και τα μερίσματα που βοηθούν την πτώση αυτή την περίοδο, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των Εταιρειών που διανέμουν μερίσματα στους Μετόχους.

Τα μάτια όλων είναι, για μια ακόμη φορά, στραμμένα στις Τράπεζες που αυτή την περίοδο πέφτουν. Παρά τη διαχείριση τεραστίων κονδυλίων από το πακέτο στήριξης, οι φόβοι για αύξηση των “κόκκινων” δανείων και για προβληματική διαχείριση υπερτερούν.

Μπροστά μας έχουμε τους κινδύνους που θέτει στη Δημόσια Υγεία το άνοιγμα των συνόρων και η έστω και μερική επιστροφή στην κανονικότητα. Στη μέση της περιόδου άνθησης της βαριάς Βιομηχανίας, του Τουρισμού, το να μείνεις με κλειστά σύνορα σε καταστρέφει οικονομικά. Το να ανοίξεις τα σύνορα, θέτει κινδύνους στη Δημόσια Υγεία και σε όσους Επιχειρηματίες θα κληθούν να καλύψουν το κόστος των αυξημένων κρουσμάτων στις Περιοχές τους. Σε όλο αυτό τον κυκεώνα έχουμε και την Ευρώπη που καθυστερεί να περιγράψει, με ποια μορφή θα έρθει η βοήθεια που υπόσχεται.

Στο Γενικό Δείκτη σημαντικά σημεία προς τα πάνω είναι οι 650 μονάδες, οι 666 μονάδες και η ζώνη 680 με 690. Προς τα κάτω οι 620, οι 612, οι 600 και οι 580 μονάδες. Με τους μικρούς τζίρους που γίνονται, δεν είναι απίθανο να δούμε βραχυπρόθεσμες επιθετικές κινήσεις προς τα πάνω, ή προς τα κάτω, που να εκπλήξουν τους Επενδυτές”.

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές μετοχών έφτασαν στις κορυφές σε βάθος πέντε μηνών σήμερα Δευτέρα 13/7, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν, στην εποχή των ανακοινώσεων κερδοφορίας για τις εταιρίες των ΗΠΑ, πως θα δουν οι περισσότερες εταιρείες να ξεπερνούν τις προβλέψεις, δεδομένου ότι οι προσδοκίες είχαν μειωθεί μέχρι στιγμής από το lockdown για την λοίμωξη του COVID-19.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε αρχικά άνοδο +0,15%, έχοντας σημειώσει εκτίναξη την περασμένη εβδομάδα λόγω της αύξησης των κινεζικών μετοχών, οι οποίες πρόσθεσαν άλλο ένα +1% σήμερα. Αλλά στις 8:30 δική μας ώρα βρισκόταν πάνω από τις 553,5 μονάδες με μεταβολή +1,19%.

Στην Ιαπωνία ο Nikkei στο πρώτο μέρος κέρδισε +1,7%, ενώ στις 8:30 δική μας ώρα ήταν στο +2,04% και το χρηματιστήριο στη Νότια Κορέα ανέβηκε αρχικά +1,2%, ενώ στις 8:30 δική μας ώρα ήταν στο +1,69%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης E-Mini για τον S&P 500 αυξήθηκαν +0,5% ενώ στις 8:30 δική μας ώρα ήταν στο +0,70% ακόμη και όταν ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ ανέφεραν ότι καταγράφουν νέα ρεκόρ κρουσμάτων COVID-19, μια απόκλιση που δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι διακοπής.

Τα μελλοντικά συμβόλαια EUROSTOXX 50 πρόσθεσαν 1,1% και τα συμβόλαια FTSE 0,8%

«Οι τρέχουσες απαισιόδοξες ειδήσεις για τις μολύνσεις COVID-19 των ΗΠΑ συνεχίζουν να αγνοούνται συνοπτικά υπέρ της συνεχιζόμενης αισιοδοξίας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την ανακάλυψη και την ταχεία ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου ή / και περισσότερης πολιτικής στήριξης για τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων και την οικονομία των ΗΠΑ. Οι JP Morgan, Citigroup και Wells Fargo αναφέρουν αποτελέσματα την Τρίτη και υπάρχει μια άποψη ότι το επίπεδο των προσδοκιών έχει οριστεί αρκετά χαμηλά για να αναφέρουν σχεδόν υποχρεωτικά αποτελέσματα" καλύτερα από το αναμενόμενο " παρά την απουσία καθοδήγησης από πολλές εταιρείες.» Δήλωσε στο Reuters ο Ray Attrill, της NAB (National Australia Bank)

Την Τετάρτη ανακοινώνουν οι Goldman Sachs και Bank of NY, ενώ σειρά την Πέμπτη έχουν οι Netflix και Morgan Stanley. Ενώ οι μετοχές των τραπεζών αυξήθηκαν απότομα την Παρασκευή, υστερούσαν σημαντικά οι μετοχές τεχνολογίας, με τους αναλυτές της Bank of America να σημειώνουν ότι οι επιδόσεις τους τελευταίους έξι μήνες ήταν οι μεγαλύτερες από την τεχνολογική φούσκα του 1999 και την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων στις ΗΠΑ πλησίασαν τα ρεκόρ χαμηλών την περασμένη εβδομάδα στο 0,569% και ήταν τελευταία στο 0,63%.

Τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια με τη σειρά τους ήταν όφελος για τον χρυσό που έφτασε σχεδόν σε υψηλό εννέα ετών μετά από κέρδη πέντε συνεχόμενων εβδομάδων. Το μέταλλο ήταν τελευταία στα 1.803 δολάρια η ουγγιά, οριακά κάτω από την κορυφή των 1.817,17 δολαρίων.

Το κυνήγι της απόδοσης τείνει να ωφελεί τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών και εκείνα που αξιοποιούνται σε εμπορεύματα όπως το δολάριο Αυστραλίας, ενώ βαραίνει το δολάριο ΗΠΑ.

Ενάντια σε ένα καλάθι νομισμάτων, το δολάριο σημείωσε πτώση στις 96,585 μονάδες τη Δευτέρα και όχι μακριά από το χαμηλό του Ιουνίου των 95,714. Το δολάριο ήταν πιο χαμηλό απέναντι στο γιεν στα 106,88, ενώ το ευρώ διατηρήθηκε στα 1,1309 δολάρια.