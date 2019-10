Airbnb και DIY βελτιώνουν το κλίμα στη βιομηχανία επίπλου

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ

semm@nafteporiki.gr

Οι ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Airbnb και Βοoking, στο πλαίσιο της νέας τάσης της οικονομίας διαμοιρασμού, αλλά και η συνεχής ζήτηση εργαλείων και προϊόντων για την ανακαίνιση σπιτιού (DIY - Do it yourself, Κάν’ το μόνος σου), κυρίως από το γυναικείο και το νεανικό καταναλωτικό κοινό, ευνοούν τη βιομηχανία επίπλου - τόσο στην τοπική αγορά όσο και διεθνώς.

Ειδικότερα, οι παραπάνω τάσεις τροφοδοτούν την επιχειρηματική δραστηριότητα στην παγκόσμια αγορά επίπλου, που αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 5%, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών και διεθνών αναλυτών. Αποτελούν κίνητρο για επέκταση μεγάλων αλυσίδων, που επενδύουν σε φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικές πωλήσεις, αλλά δίνουν ώθηση και στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με επίκεντρο το διαδίκτυο. Ειδικότερα στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν ασφαλείς μετρήσεις για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς, είναι ενδεικτικό ότι οι πωλήσεις στην αγορά επίπλου, ηλεκτρικού και οικιακού εξοπλισμού βαίνουν αυξανόμενες και με βάση στοιχεία της Ελλ. Στατ. (Iούν. 2019) καταγράφεται αύξηση 2,2% φέτος, από 2,6% το 2018 και 2,6% το 2017.

Η τοπική αγορά

Παρά τις προκλήσεις στην τοπική αγορά, οι μεγάλοι παίκτες αναπτύσσονται ενώ εισέρχονται και νέοι. Η αλυσίδα ΙΚΕΑ, που αναπτύσσει στην Ελλάδα (καθώς και σε Βουλγαρία και Κύπρο) ο όμιλος Fourlis εμφανίζει ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2% (α’ εξάμηνο 2019) κι έχει εδραιώσει τη θέση της ελέγχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, με ετήσιες πωλήσεις που αγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ και με ένα δίκτυο 5 καταστημάτων (7 συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας του ομίλου σε Βουλγαρία και Κύπρο) κι επιπλέον δικτύου 10 σημείων παραγγελειοληψίας και e-shop. Την ίδια στιγμή η δανέζικη αλυσίδα οικιακού εξοπλισμού Jysk, τέσσερα χρόνια μετά την είσοδό της στην ελληνική αγορά, ελέγχει πλέον δίκτυο 31 καταστημάτων και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Ο κύκλος εργασιών της, που ξεπέρασε τα 20 εκατ. ευρώ πέρυσι, εκτιμάται φέτος να καταγράψει αύξηση 40% ως αποτέλεσμα της συνεχούς επέκτασης του δικτύου με νέα σημεία. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι έντονο και από εδραιωμένα δίκτυα στην αγορά DIY, όπως η Praktiker και η Leroy Merlin, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών γύρω από κατασκευαστικές εργασίες και ανακαινίσεις, ενώ σε αναβάθμιση της παρουσίας τους στην αγορά επενδύουν και εξειδικευμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται π.χ. στην στρωματοποιία, τα φωτιστικά και τα έπιπλα. Ενδεικτικά σημειώνεται η Instikbal Greece, με δίκτυο 16 σημείων στην τοπική αγορά. Το τουρκικό σήμα, ένα από τα 5 ισχυρότερα στην παγκόσμια αγορά επίπλου, που αναπτύσσει σε Ελλάδα και Κύπρο ο όμιλος Πορτοκαλίδη, εγκαινίασε πριν από δύο μήνες περίπου νέο κατάστημα στον Άλιμο.

Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι ενώ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η αγορά επίπλου στην Ελλάδα δέχθηκε ισχυρό πλήγμα -με ενδεικτικό το γεγονός ότι το 2012 η πτώση έφτασε το 70%- χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της αξίας της που ξεπερνούσε το 1 δισ. ευρώ πριν ξεσπάσει η κρίση, τα τελευταία χρόνια σταθεροποιείται. Μπορεί ισχυρά ελληνικά σήματα να δοκιμάστηκαν, με ορισμένα να κατεβάζουν ρολά, όπως το 2016 η Neoset, αλλά κάποια άλλα κατάφεραν να επιβιώσουν στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στις αγορές του εξωτερικού, όπως π.χ. η Dromeas του ομίλου Παπαπαναγιώτου, με ιδιόκτητη παραγωγική μονάδα στην Ελλάδα. Αντίθετα η Sato, της οικογένειας Θεοδωρίδη, που δοκιμάζεται την τελευταία πενταετία, μετά και την κεφαλαιοποίηση των χρεών της από τις πιστώτριες τράπεζες, έχει εκκινήσει διαδικασία εξυγίανσης μέσω στρατηγικού επενδυτή.

Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αρκετές αυτές που επενδύουν σε διαφοροποιημένο προϊόν διεκδικώντας μερίδιο στην αγορά οικιακού αλλά και επαγγελματικού εξοπλισμού.

Η σταθεροποίηση του περιβάλλοντος στον κλάδο προσελκύει και νέους παίκτες, με ενδεικτική πρόσφατα την είσοδο της τουρκικής αλυσίδας Burotime. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται κατά βάση στην κατασκευή επίπλων γραφείου, εγκαινίασε το πρώτο της concept showroom στην Ελλάδα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, στη Νέα Ερυθραία, μέσω της Life Concept, που αποτελεί Master Franchisee της Burotime στην ελληνική αγορά.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο

Μια σημαντική τάση που καταδεικνύει επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον στην παγκόσμια βιομηχανία επίπλου είναι η ανάπτυξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου. Για παράδειγμα, η Amazon, που ξεκίνησε με την πώληση βιβλίων, για να προσθέσει στη συνέχεια CD και DVD και να φτάσει να πουλάει σήμερα σχεδόν τα πάντα, πουλάει πλέον και έπιπλα. Τα κόστη μεταφοράς και συσκευασίας είναι πλέον προσιτά και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις επίπλων καταγράφουν σταθερή αύξηση. Η αγορά αυτή εκτιμάται ότι αγγίζει τα 200 δισ. δολ. σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με προβλέψεις (Statista), με την Κίνα να αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο πωλητή επίπλων μέσω διαδικτύου με ετήσια έσοδα περίπου 80 δισ. δολ. Ακολουθούν οι ΗΠΑ με 44,5 δισ. δολ., η Ιαπωνία με 16 δισ. δολ., η Νότια Κορέα με περίπου 9 δισ. δολ., το Ηνωμένο Βασίλειο με 8 δισ. δολ. κ.ο.κ.

Στην Ευρώπη

Σημειώνεται ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. παράγουν το 28% των επίπλων που πωλούνται παγκοσμίως αντιπροσωπεύοντας μια βιομηχανία αποτελούμενη κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αξία άνω των 84 δισ. ευρώ, όπου απασχολούνται περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι. Ιταλία και Γερμανία απολαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. (με μερίδιο 40% της αγοράς αθροιστικά, με πωλήσεις περίπου 17,5 δισ. ευρώ και 14,5 δισ. αντίστοιχα). Ακολουθούν στην κατάταξη αγορές όπως Ηνωμένο Βασίλειο (με 8,8 δισ. ευρώ), Πολωνία (με 7,1 δισ.) και άλλες σημαντικές χώρες παραγωγοί επίπλων. Οι ίδιες χώρες πρωταγωνιστούν και στις εξαγωγές, με πιο σημαντικό μερίδιο να έχουν η Γερμανία (9,5 δισ. ευρώ), η Ιταλία (9,2 δισ.) και η Πολωνία (8,7 δισ.), ενώ σε επίπεδο εισαγωγών πρωταγωνιστούν η Γερμανία (με 11,8 δισ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (6,6 δισ.) και η Γαλλία (6 δισ. ευρώ).

Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη είναι και μεγάλοι καταναλωτές επίπλων και οι αγορές που πραγματοποιούν ανά έτος εκτιμώνται σε 68 δισ. ευρώ. Μεγαλύτερος καταναλωτής σε αξία είναι η Γερμανία (16,8 δισ.), ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (14,2 δισ.), η Ιταλία (10,2 δισ.), η Γαλλία (9 δισ.) και η Ισπανία (4,4 δισ.). Αυτό ισοδυναμεί με κατανάλωση περίπου 10,5 εκατ. τόνων επίπλων ετησίως στις χώρες της Ε.Ε.-28. Ένα σημαντικό ποσοστό της κατανάλωσης περιλαμβάνει ξύλινα έπιπλα, είδη κουζίνας και στρώματα. Το 82% της κατανάλωσης επίπλων αφορά έπιπλα οικιακής χρήσης και το υπόλοιπο 18% συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο 5,2% η ανάπτυξη παγκοσμίως

Σε παγκόσμιο επίπεδο η αγορά επίπλων εκτιμάται ότι αναπτύσσεται με μέσο ρυθμό 5,2% την περίοδο 2018 - 2023, με την προσήλωση των καταναλωτών στις μάρκες να τροφοδοτεί την αύξηση δαπανών για τα είδη επίπλων, κυρίως στο νεανικό καταναλωτικό κοινό.

Επιπλέον, η ευκολία στη διάθεση επίπλων μέσω online πωλήσεων επιδρά πλέον στην αγορά, ενώ σημαντική τάση είναι το DIY. Η αυξανόμενη ζήτηση πολυλειτουργικών επίπλων με διάφορα χαρακτηριστικά όπως οι αποθηκευτικοί χώροι και ο κομψός σχεδιασμός αποτελούν οδηγούς για τη βιομηχανία του design τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα με την αύξηση του αστικού πληθυσμού. Τα έπιπλα από ξύλο (κυρίως σκληρό ξύλο από πεύκο, βελανιδιά κ.ά.) καταγράφουν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της ζήτησης κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στην αγορά ανά τον κόσμο.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού διαπιστώνεται σημαντική ανάπτυξη νεοφυών online πλατφορμών που συνάπτουν συνεργασίες με καταστήματα λιανικής πώλησης, ενώ στη Βόρεια Αμερική η τάση θέλει κορυφαίες μάρκες επίπλων να επικεντρώνονται σε προϊόντα που δίνουν εξατομικευμένες λύσεις.

Το DIY έχει μεγαλύτερη διείσδυση στους millennials, ενώ η αυξανόμενη επέκταση των κατασκευαστών επίπλων από την Ευρώπη στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας είναι πιθανό να αλλάξει τη δυναμική της αγοράς τα επόμενα χρόνια, τάση που επιβεβαιώνει η ανάπτυξη πωλήσεων στην Ινδία από εταιρείες όπως Renaissance Home, Pinnacle Saporiti, Gautier και Interior Espania.